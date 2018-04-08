想要搞定春季肌肤小情绪 药妆不能停

导语：一到春天，很多小姐妹就会发现，为什么我的护肤品突然不好用了？为什么一个油皮的我也开始脸颊泛红？为什么从来不长痘的我在春天开始长痘？（来源：时尚芭莎）

刚一开春，气温和湿度都不稳定，还有花粉这个定时炸弹，导致大家的肌肤情绪都非常不稳定。这个时候切记！药妆不能停！

这几年虽然药妆很流行，但是大家对于药妆的概念和用法还是比较模糊。所以今天芭小美就来和大家聊聊药妆，让你从此换季无忧！

Q：药妆是什么？

“药妆”这个词最早应该是从日本代购圈里流传出来。其实欧洲也有所谓的“药妆店”，比如美国大街上随处可见的CVS。这种药店只是一个购买渠道而已，和百货商店、丝芙兰这样的专营店没有太大区别。

而药妆本身，则是一个模棱两可的概念。我们常说的雅漾、理肤泉、Isdin这样的“药妆”品牌，其实只是在成分和配方的把控上更为谨慎的护肤品罢了，我们可以称呼它们为“医学美容护肤品”。这些品牌会减少香精和防腐剂的添加，同时加入更多低敏率成分，以进一步降低过敏率。

所以大家要知道，这些“药妆”是妆，不是药。它们并不能治疗皮肤病，主要是用于配合皮肤治疗的护肤品。

雅漾舒缓特护保湿霜，真空的瓶身设计，防止内容物受到外界污染。过敏期间涂抹于面部，可以有效舒缓红肿和干痒症状，同时修复角质层损伤。

Q：什么人最适合用“药妆”？

首先皮肤敏感的人一定是更适合这些医学美容护肤品。因为这些护肤品会避免加入香料以及其他容易引起皮肤刺激的成分，更适合耐受性差、角质层薄的肤质。

同时，孕妇也可以在医生的指导下选择医学美容护肤品。同样也是因为这些产品相对常规护肤品会更温和，对孕妈和小宝贝来说，都是更为安心的选择。

理肤泉当家安心霜，同样也是真空泵装，还有一个旋转扭可以随时关闭开口。修复屏障的同时还能做到补水保湿，搭配理肤泉晚安蜜，日夜兼顾，安心修复。

Q：“药妆”是不是效果不如常规护肤品？

很多人觉得“药妆”多是一些修复敏感和红血丝的产品，可能在保湿、抗老和控油方面并不如常规护肤品，其实并非如此。

医学美容护肤品只是在成分上严格控制了香精和容易引起皮肤刺激的成分，并不代表它们没有添加其他功效成分。医学美容护肤品不仅仅针对易敏感人群，也有像Kiehl‘s、菲洛嘉和赫莲娜这样，转型为针对皮肤美容诊所的护肤品品牌。

这些医学美容护肤品牌可以帮助提升医美治疗效果，也可以帮助达到近似于医美微整形的美容效果。

高浓度的纯正维生素C精华，这款精华是Kiehl‘s皮肤专家系列的第一款产品，能够有效淡化皱纹，提升面部轮廓。

Q：“药妆”可以和常规护肤品叠加使用吗？

当然可以。

医学美容护肤品和常规的护肤品并不冲突，但是芭小美并不建议叠加太多。一方面是没有必要，一方面是因为成分打架很容易造成搓泥等其他问题。

赫莲娜“干预式护肤系列”的全新产品，敏感肌肤也可以安心使用舒缓面膜。啫喱质地的面膜在面部均匀涂抹，不仅可以舒缓敏感泛红，还可以有效补充水分。

Q：“药妆”防晒需要卸妆吗？

其实并不需要。

即使是防水的防晒产品，也可以通过一般的洁面产品干净去除。

但是如果是说明书标明需要卸妆的话，希望各位还是不要偷懒了！

说到防晒真的非常重要，其实皮肤老化很大程度上都是因为紫外线造成的损伤，还记得当年古力娜扎每时每刻都在喷防晒，就应该知道美人儿都有多重视它了！

很多敏感皮或者油痘皮经常不用防晒，因为觉得防晒会闷痘，会隐私过敏。这个时候你就可以选择一支医学护肤品牌的防晒了。

而且紫外线非常容易加重炎症，过敏和痘痘其实都是皮肤表面出现微损伤和炎症的现象，这个时候如果不做好防晒工作，更容易加重敏感和痘痘情况。

专业级的医美高倍防晒，SPF50+保证完美阻隔紫外线的伤害，不仅适用于城市防晒，登山、浮潜，任何出游都可以轻松应对。不泛白！不闷痘！不脱妆！任何肤质都可以安心使用，完全不含酒精、香料及其他刺激性成分。

如水一般的质地，在面部轻轻涂抹开，迅速成膜，宛如隐形衣一般的存在。

作为西班牙国宝级的医学美容护肤品牌，Isdin的这款防晒霜是西班牙国家登山队和游泳队的指定产品！这个专业级可不是一般品牌能达到的！

Q：药妆只能用于面部皮肤吗？

当然不是！

之前我们也已经说了，医学美容护肤品只是成分更安心的一种护肤品品类，它可以存在于任何一个护肤品产品中。

从护肤，到身体护理，我们都可以选择医学美容护肤品。这些产品可以帮助我们全身每一个细节都保持良好状态。

高密度小孔喷雾设计，全身360度无死角照顾，质地水润清透，春夏季节的最佳选择。春季天气干燥，难免会皮肤干燥发痒。身体喷雾水乳状的质地，瞬间身体肌肤补充水分。独家的Ureadin科技让身体乳达到滋润效果的同时，完全不粘手！哪里干燥喷哪里，妈妈再也不用担心我“皮痒痒”了！

所以说了这么多，“药妆”只是一个很普通的化妆品品类，大家不要神化它，也不要看轻它。

所谓昨天我对你爱答不理，明天你让我高攀不起。在这个大风肆虐乍暖还寒，各种花粉种子到处飞的人间四月天里，我们还是好好抱一抱医学美容护肤品的大腿吧！