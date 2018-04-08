肌肤犯春困 轻松三步给TA醒醒神

导语：几场春雨过后，天气渐渐转暖，换季来袭，加上工作繁忙，肌肤免疫力自然下降、敏感与亚健康肤况，急需强效的护肤产品来拯救。（来源：瑞丽网）

精华混搭用 修护力UP！ UP！

换季导致肌肤免疫力下降，肌肤倦怠；将保湿精华与修护、美白等不同功效的精华混合使用，可以让滋润与修护力加倍，卓越的抗老、保湿力还可以强化肌肤屏障，抗击换季敏感。

睡好美容觉 你要这样做

晚上的10点到凌晨2点是肌肤的自我修复和排毒时间，只有在这个时间之内入睡才能达到我们平时说的“美容觉”，如果临时突发状况不能睡足睡好美容觉也可以通过抗氧精华与修护面霜一起使用来救急。

对抗亚健康 给肌肤吃“宵夜”

临睡前，给给肌肤一个营养“宵夜”吧。先用化妆水与精华搭配大片化妆棉进行按摩，然后用面霜代替按摩膏给肌肤做个按摩，注意手法要轻，额头从上至下，脸部从内至外，下巴到脸部要从下至上，颈部到胸部要从上至下把护肤品按进肌肤。

菲洛嘉焕龄时光赋颜精华

两种多肽成分，抑制肌肉痉挛神经传输因子，紧实肌肤即时展现类肉毒素的效果； - 焕肤对抗表面纹：葡糖酸内酯和类似视黄醇活性成分剥落肌肤浅表皱纹。

焦点净白淡斑精华露

本品添加美白复合成分和多重植物成分，针对色斑特有皮肤状态，抑制黑色素生成，帮助色斑淡出。改善晦暗，均匀提亮。

梦妆山茶凝时修护精华露

含山茶花提取物及山茶精油*，帮助抚平细纹，滋养肌肤，减少未来细纹出现的精华露。