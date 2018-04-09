让肌肤度过换季难关 这些单品绝不能少

导语：换季的时候，肌肤会格外敏感。要知道，春季肌肤问题要比冬季多很多！所以护肤问题一定要格外重视！（来源：yoka时尚网）

不要以为随着天气的变暖，肌肤也会从冬季的干燥自然而然变得保湿润滑。其实并非如此！春天换季，天气反而会随着换季的不定性变得异常干燥。

除此之外，肌肤在春季的新陈代谢速度会加快，所以皮脂腺分泌旺盛导致的毛孔粗大、肌肤干燥、脱皮、过敏等问题随之而来。

春季的气候非常不定，时而暖时而冷，时而阴雨时而干燥。不仅如此，万物复苏，空中还飘着很多粉尘。肌肤怎么能受得了？

有句话说的好，换季就要换护肤品！皮肤是不会说谎的，稍有疏漏，你漂亮的脸蛋可能就要不漂亮了。所以对付春季这种难搞季节，这些护肤单品一定是必备的！

水/精华

现在市面上都流行很多水精华，春季正好是容易引发肌肤过度敏感或者干燥的季节。所以再洁面后，最好选用一些如泉水般、流动性好，质地温润清透的单品。

洁面后的肌肤更是脆弱敏感，用一些流动性好，不黏腻的单品先清凉润肤，不给肌肤刺激性的负担，做好最基础的保湿。

救命单品：

碧欧泉奇迹水肌底精华露 125ml/ RMB 490

无惧年龄，改善肌肤。从八个维度改善肌肤。蕴含高浓度货源精粹，具有很强的再生力活性成分，能有效治愈肌肤问题，让肌肤强韧新生。强力保湿，层层深入肌底，让肌肤拥有源源不断的水分和滋养。

乳/精华

只有肌肤能足够的锁住水分，才能更加有效的减少肌肤老化。

换季时期，也可以选用一些特有针对性的精华。抗氧化、抚平细纹之类的精华液也是必备之一，它们针对性强，同时也不会忘记对肌肤的保湿！

救命单品：

雅诗兰黛全新专研紧塑精华素 50ml/ RMB 980

全新雅诗兰黛全新专研紧塑精华素在短短 14 天内，令肌肤感觉更紧致，包括下颌和脸颊在内的面部轮廓更立体清晰。 8 周后，肌肤显著提升 49%。用于重塑肌肤表面，重新构建和丰盈肌肤组织，采用整体性方法令面部得到紧致提升

伊丽莎白雅顿时空焕活胶囊精华液 60粒/RMB 690

脂肪酸含量增加，有助于肌肤屏障修复和健康角质更好吸收。有效减少肌肤的细纹及皱纹。改善肌肤通透感，呈现更紧致，更显弹力的肌肤。改善肌肤肌理，打造更加柔软，平滑健康的肌肤

面霜

护肤步骤里最不能缺少的就是面霜，面霜的作用好比是冬天盖上一层棉被，这样不会被冻坏还会更加保暖。好比面霜，它不仅有锁住营养的功能，从而还能为肌肤形成一层油性保护膜，有效的锁住水分，防止养分的流失。

如果没有最后的面霜，即时前面再涂抹多好用的天价产品，恐怕最后也只能事半功倍。因为没有了面霜的保护和再次营养，前期涂抹的产品会很快会发，不能真正地的被肌肤说吸收，和没涂没什么区别。

救命单品：

法国娇兰御廷兰花卓能焕活面霜50ml/ RMB 3800

全新升级面霜能有效调整细胞的顺畅呼吸。日益改善肌肤岁月痕迹：细纹和皱纹宛若隐匿，肤质丰弹紧实、韧美如初，肤色匀致通透、绽放新生般光采。充满现代气息的全新包装，采用了更轻量化的等环保材质，优雅的流线型瓶身设计

身体

身体在换季的时候也会出现干燥，蛇皮的尴尬状态。所以换季的时候，虽然天气变暖也不要误认为身体也会随着换季而变的更加保湿哦。身体乳是无论如何一定要涂抹的！

救命单品：

瑰珀翠伦敦伊芙琳玫瑰润肤乳 250ml/ RMB 192

瑰珀翠伦敦伊芙琳玫瑰润肤乳富含杂交玫瑰和法国蔷薇提取物，能够有效帮助滋润肌肤，将冬日热浴后皮肤的干燥一扫而空。在泡澡或沐浴之后，这款轻质润肤乳能迅速将水份注入你的肌肤，让肌肤整日如丝般柔滑，流溢玫瑰花香。蕴含蔷薇籽油富含维生素C等抗氧化物，有效帮助减缓肌肤老化，让肌肤保持整日柔滑，让肌肤在换季时度过干燥难关！