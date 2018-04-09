《经常请吃饭的漂亮姐姐》原型是双宋cp

导语：新韩剧《经常请吃饭的漂亮》于近日开播就被推上热搜，不论是阔别影坛5年再复出的女主孙艺珍还是与丁海寅组成的CP都十分有看头，而这部剧的灵感更是源自“双宋cp”！这部剧简直不要太精彩~（来源：pclady）

接档《迷雾》的新韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》于3月30日在韩国JTBC电视台开播，首播当日收视率就十分喜人！

在我国的风评也不错，目前的豆瓣评分就有8.9！

这部电视剧是由曾经拍出《白色巨塔》、《密会》《妻子的资格》等经典佳作的安畔锡执导，女主则是由韩国有颜值又有演技的初代女神孙艺珍出演！

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男主扮演者丁海寅此前凭借在《当你沉睡时》中饰演的大暖男警察一角圈了很多迷妹，后来又在《请回答》系列原班制作团队的新剧《机智的监狱生活》中饰演了恶魔军官刘大尉展现了不同的面貌，人气急升。

值得一提的是，安畔锡导演透露该剧的名字实际上是取自宋慧乔之口！在未公布恋情之时，宋慧乔接受采访时说过，对于刘亚仁和宋仲基的关系，她是经常请吃饭的漂亮姐姐。

后来双宋这对姐弟恋圆满的在一起了，也就有了这部同样甜到鼾的姐弟恋剧情。。。。。。。

可能现在很多小年轻并不熟悉孙艺珍，实际上孙艺珍是初代韩剧女神。颜值可以说是媲美宋慧乔、全智贤的韩国公认天然美女了。

曾经和宋承宪一起演绎《蓝色生死恋3：夏日香气》、和甘宇成搭档主演《恋爱时代》都是爱追的韩剧，是当年很多人火热追逐的女神之一了。

虽说在国内的名气并没有宋慧乔、全智贤的大，但是她的演技在韩国可谓称得上是数一数二的！是韩国三大电影节影后大满贯。

曾凭借《我的老婆要嫁人》获得了第一个青龙百想双料影后。《假如爱有天意》《去脑海的橡皮擦》《秘密》《外出》都是其代表作。完美诠释“明明可以靠脸吃饭，偏要靠实力”！

如今孙艺珍出演该剧的女主角，已是阔别小荧屏5之后的第一次复出之作，82年出生的她和88年的丁海寅站在一起，毫无年龄差！

但是近看女神，女神似乎并没有逃不过岁月之手，眼部的细纹还是隐约可见。

女人的烦恼之一就是长皱纹，而眼部是最爱长也最容易出现细纹的地方，日常的护肤工作要是忽视对眼部的保养，看到同龄人比较年轻就追悔莫及了！一款经典好用的眼霜可以拯救在岁月中的火中中的你！！

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