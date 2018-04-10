揭秘3千块的面霜究竟贵在哪儿

导语：15块的奶茶很贵？3千块的面霜很奢侈？男人们，是不足的能力和狭小的眼界，以及贫穷穷穷穷穷限制你们的想象力。面对史上最难的抉择，我认为都买最划算！如果觉得三千块很贵，那两千块的防晒乳、精华、面膜、安瓶了解一下~（来源：pclady）

Δ我们共同的梦想

大家好，

我是你们的妇女之友TWIGGY

最近我看到了这位情商没有发育完全的雄性朋友，来自灵魂的对仙女的消费观的置疑

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其实，道理我都懂，但我劝你放开那个女孩，低下的能力导致你养不起要喝15块奶茶的美丽仙女，真的不要耽误那女孩的幸福生活！

奶茶瘾很大的推鸡，表示对我未来的嫁娶感到担忧，毕竟像我们这种随随便便都要喝25块的奶茶的优质仙女，貌似真的很难找到志同道合的雄性朋友做长期宿友。（吉祥三宝都不止15块吧，快点告诉我15块可以什么的都料都加齐的奶茶哪里买）

很多直男就有这样的疑惑了↓

女人不应该勤俭持家吗？

女人不应该嫁鸡随鸡、嫁狗随狗吗？

节俭不应该是人的美德吗？

来自女性的呐喊：

敲你nai nai的！

当我真的是勤俭持家的黄脸婆的时候，头顶都绿油油了吧！

本仙女不要跟你们这些臭男人一起做禽shou！

我自己赚的钱怎么花关你个pi事！

So

高贵的我们不需要男人，是男人需要美丽的我们

所以在15块奶茶和3千块的面霜中，

我当然选择都买啊！

15块的奶茶让我心情好，

3千块的面霜让我更加“慈眉善目”！

随着越来越多人来催婚，

为了能泡到高质的小鲜肉，

当然要时不时重金奖励自己啦~

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让我们搭上这些逆龄时光机

纪梵希 墨藻珍萃黑白面膜

价格： 2425元/75ml

入眼即使高大上的纪梵希风格，由黑、白、透明三个简洁明了的颜色组成，是冷酷的性冷淡感。伴有大理石纹理的黑色瓶盖，和中国水墨画般的阴阳融合面膜表面，从外观上就能体现她那过人的质感。

附赠的面膜刷刷毛浓密且有弹性，便于把面膜刷在脸上使用，上脸后并没有刺痛感。

很好奇黑加白的面膜涂在脸上是什么颜色？其实就是灰色！

很好奇为什么要用黑、白两色混合？其实贵妇的价格和外表下，是满满的黑科技！纪梵希用了她的“专利层层萃取技术”，黑色即使从古老珍稀藻类中凝练的墨藻生命精萃，白色即是从中提炼的黄金藻精萃，二者融合，能刺激胶原蛋白I和III的合成，延长细胞生命力促进肌肤逆生长。

奇妙使用感：

用刷子搅拌面膜表面的黑白部分，面膜质地顺滑。Twiggy使用时并没有任何的紧绷不适感，使用后能明显感觉到脸部的提拉效果，法令纹和眼角明显上扬，肌肤水分含量也蹭蹭上涨，有些暗黄的肌肤也呈现透亮的感觉，有种白了一度的视觉感。有了这个推鸡都感觉可以多蹦跶折腾十年，熬夜抗衰必备！

CPB肌肤之钥 晶致肌活精华露

价格：RMB 2180 / 40mL

如果没有人给我买钻石，那我就自己买个超级无敌大钻石，去勾引别人给我面小钻石，没错我说得是肌肤之钥，全钻石切割设计可谓是造工精良。CPB这款晶致肌活精华露使用的按压泵头设计，能准确的拿到自己需要的用量，避免无谓的浪费金钱浪费啊（毕竟浪费一滴貌似要都丢掉好几块钱了）。

使用感满分：虽然是抗老的产品，但是一点都不油腻。内容物是滋润化妆水的质地，每次使用时，按压于手心一次，让它在掌心的微温中全面延展，然后均匀地在脸上推开做按摩。保湿却丝毫不粘腻，能迅速被吸收，顺滑的质感和淡淡的香气非常适合睡前使用，有种做SPA的放松舒适感。

瞬间的肤感提升！肌肤的新陈代谢周期需要28天，所以很多护肤品在使用后的一个月后才能有所感受。但是肌肤之钥晶致肌活精华露我可以说是使用后瞬间有感！

实 在 太 惊 喜 了 ！

使用后会有明显的肌肤细嫩柔滑的感觉，肤感瞬间有所提升。如果你认为这只是短暂的效果那就错了，隔天起来肌肤依然是细致的。长期效果而言，这款产品是以肌肤细胞思维理论为研发基础的，从改善细胞的生长环境开始，让肌肤细胞更加的有活力，对抗老化和提升自身修复力。如果肌肤在瓶颈期，或者想要更上一层的朋友，我用生命推荐给你们~

HERA赫妍护肤系列

HERA赫妍护肤系列SIGNIA稀佳旎雅安瓿液

价格：1800RMB/10.2gX4

最近非常流行安瓶类的产品，能保证产品内容成分的新鲜有效，给肌肤带来最好的保养效果。赫妍新出的SIGNIA稀佳旎雅安瓿液比起别的安瓶来说，即能保证新鲜，还能避免天天粗鲁地“敲玻璃瓶”困扰，优雅的按压才是我们仙女本人的操作。每周用一瓶，一个套装一共有四瓶，是一个月的“焕颜”使用量。

握住产品容器下端，右转容器，直至无法转动为止，然后确认透明口处的内容物是否已被分离开。左右摇晃容器，直至内容物颜色发生变化时为止，从乳白色变成偏黄的米黄色，一般需要10秒左右能使其充分融合。

让人感到惊讶的吸收力：为什么推鸡没有给大家放精华液延展图呢？因为它的吸收速度吓 死 人！Piu一下就吸收不见了，我都还没来得及拍照呢=。=内容物的质地是偏醇厚的精华液质地，但是在推开后能被肌肤秒吸收，肌肤吸收后能感受到肌肤表面比起之前更加的平滑保湿，仔细感受还能感受到些许提拉精致的效果。使用的时候能闻到淡淡的花香，有舒缓的效果，配合上它那黑科技肤感，使人不得不服（其实是不得不买）！

贵妇价格产品99%跟抗老有关，不出意外这款产品也是。有强大的瞬间补水能力就不说了，不油腻的肤感也不用多提醒了（使用后连泡沫球的吸不了几个）。最重要的是在使用产品之后的瞬间提拉感，是能从肌肤的感受上体现出来的，仿佛有人用手在后面提拉着脸，就是这么可怕！相信长期使用下去，我会像潘迎紫一样成为冻龄娃娃~

牛尔京城之霜 意大利鱼子安瓶

价格：389RMB/10ML*3

接下来要推荐的这款安瓶有着天仙般的颜值，瓶身里满满的装着含有精华的“珍珠”，外观看起来极其的奢华，但是价格相比之下还是比较划算的。按照TWIGGY的用量，一瓶能用一个星期多一两天，一个套盒一般能用一个月。

除了外观美丽之外，使用感受也很完美。除了使用时有很不错的花香之外，按压的拿取方式比起同款外形的“胶囊”产品要方便，而且小巧的体积又能满足方便携带的需求。

鱼子精华奢华新高度：这款产品内容由意大利进口的鲟鱼子和黑珍珠原料制成的，这么奢华的原料说它是贵妇品真的不为过。主要功能是淡纹和抗氧化，并且改善肤色。在抗氧化和紧致方面，能在使用后立刻有明显的感受。TWIGGY涂抹产品后，感觉肌肤上有一层膜，然后往上提拉？！黑科技的原材料加上黑科技的使用感，只能说这不折不扣是牛尔家的“大招”产品。

新奇的使用感受：除了在使用后有新奇的使用感之外，产品内容物的本来就很令人感到新奇。透明的精华中还带有白色类似“珍珠碎粉”的晶莹成分在里面，轻轻推开后还能看“珍珠碎粉”的存在，但是完全抹开之后就会完全消失被并被迅速吸收。整体下来体验感真的很棒呀！

让我们拥有美丽发光机

HR赫莲娜活颜修护舒缓霜

价格：3180RMB/50ML

肌肤状况不好的时候，连基本都顾不上，更不要跟我提抗老了。跟很多贵妇产品不一样的是，赫莲娜的这款面霜是以修护脆弱肌肤为主要功能，可以说是一款“绷带”面霜，特别适合肌肤受损的时候用。最近换换季，很容易造成肌肤的干燥、过敏，在这种不稳定的时候，做维稳产品使用真的很适合呢。很好玩的是，这款面霜除了可以跟日霜一样每天使用，还可以厚涂与附带的面膜纸配合使用，能加大肌肤修复的速度。

清爽肤感：这款面霜的质地非常水润，在涂抹后在肌肤上极其清爽，油皮、敏感皮、痘皮不会因为厚重的面霜质地而长东西，能放心使用。面霜能轻易地推开，推开后犹如轻薄的化妆水迅速地被吸收，在肌肤上形成“保湿膜”。如果肌肤处于极度干燥的朋友，把面霜厚涂，盖上附赠的面膜纸，当晚间睡眠面膜使用，保湿力和修复效果也可以加倍。

度过危险期的强心针：TWIGGY非常推荐会定期去美容院对面部做手术修护的朋友，或者面部易敏的脆弱肌“患者”使用，是能让肌肤安全度过危险期，缩短仙女的“口罩期”的一剂“特效药”。推鸡在春季过敏的这段时间使用后，能很明显的感受到它的强大功效！一般肌肤自我修复过敏，需要一个星期到两个星期，但是第一次睡前使用它的隔天，就发现红肿过敏消下去很多，三天后基本上过敏就消失了！当然肌肤没有太大问题的时候，这款面霜使用起来，虽然没有有问题的时候使用这么“立竿见影”，但是能提升肌肤的抵御能力，毕竟谁想自己的肌肤反复受伤呢？

Sisley法国希思黎焕白多效日间防护乳 SPF50+ PA++++

价格：2100RMB/50ml

不单止夏天，其实一年四季都很容易被“晒黑”。但是作为懒人的推鸡，对于涂防晒这个事情有诸多的借口！例如说油腻、味道不适、时候后粉底搓泥等。在没有恶毒太阳的冬天，可以不用眼不见为净，但是春夏绝对要涂防晒，不夸张地说甚至要带出门，所以小巧漂亮的包装可以说对女生来说非常重要。

这么贵妇的包装，头发短见识少的推鸡真的没有get到它居然是个防晒产品！包装上赢了一般的挤压式软管防晒十条街，按压的拿取方式能很好的控制使用量，并且能最大程度地保证内容物的干净和新鲜。氧化后的防晒霜会减弱防晒功能，推鸡给这样的包装满分！

焕白防晒衣：希思黎这款防晒我心仪已久，并且到手使用后深深爱上。首先我要说的是它那涂改液式的质地，对于炎热的春夏来说没有涂抹感的防晒是最好的肤感，起码不会有闷痘、闷闭口或者脸上有“白色泥石流”的风险。其次，这款防晒没有润色效果，且使用后上妆没有任何搓泥现象，此外使用时还能闻到淡淡的香气。很多高防晒值的防晒在使用后都会有拔干的感觉，特别是气温在炎热的室外和空调的冷风中频繁交替，肌肤更容易变得内油外干。希思黎这款产品虽然有着高倍防晒值，但是在保湿补水这方面也有很不错的体验感。总体来说，综合肤感、使用体验、外观，希思黎这款防护乳绝对是市面上所有防晒中的佼佼者，多效合一的它面对懒人也十分友好！

除了防晒它修护也很棒：热到可以煎鸡蛋的太阳除了能蒸发水分，还能使我们“焦糖化”。面对太阳的“毒害”以及城市的灯光污染、大气污染，希思黎有着自己独特的一套配方，让肌肤抵御这些伤害。虽然在短期的使用感上可能不能看到很明显的效果，但是长期使用下来我们会成为朋友中肌肤最稳定，和最白、年轻的那一颗白嫩“水煮蛋”，所以不要放弃涂防晒啊各位（共勉共勉）！

Les Merveilleuses LADURÉE

FACE COLOR ROSE LADURÉE表情美颜花瓣胭脂

价格：840HKD/6g

大名鼎鼎的美貌与智慧并存的花瓣腮红，多少人因为她的外貌慕名而买！每一片花瓣都栩栩如生，除了形状跟真的花瓣一样之外，还运用了特殊的工艺，达到真正花瓣的质感及柔软度。无论是单独的摆放，还是还是放在她家的宫廷风“玻璃球”里面，都很有质感，比起999朵占地方不实用的玫瑰，不凋败的花瓣腮红最适合作为情人节礼物。

公主般的高级羞涩：这款腮红的着色力没有特别的强，上妆效果是淡淡的自然好气色。花瓣轻盈柔软，仿佛轻轻散落于脸颊上，而且颜色服帖通透，没有明显的粉感，妆感细致。除了大家闺秀的外貌和高级的妆感，作为一个腮红还有特别的芬香。玫瑰香气跟一般的香精化学气味不一样，这个腮红发出的香气更加的淡雅自然，让我想起了清晨的新鲜摘取的玫瑰香味。拥有了这个，早晨看到她的美貌、闻到她的香气、看到用她的上脸妆感，没错，你将会成为公主本人！

很多传统的人们会认为，这么贵的护肤品和化妆品真的很奢侈，只有作为一个“节省”的女孩子才能嫁出去。TWIGGY认为，作为女性，我们有工作能力，我们只是在用自己的钱对自己好，其实也无可厚非。而且护肤品和化妆品能让我们变得更美，变得更自信更多人喜欢，这样的我们朋友更多，遇到的人会越来越好，这难道不是一种爱自己和对自己未来负责的做法吗？