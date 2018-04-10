7个方法助你解除眼袋烦恼

导语：眼袋的出现，不仅严重影响眼部美观，更给人一种沧桑疲惫之感，因此很多女性都很苦恼，下面让小编给女性们介绍7个去眼袋最有效的方法，帮你解除烦恼。（来源：pclady）

眼袋的出现，不仅严重影响眼部美观，更给人一种沧桑疲惫之感，因此很多女性都很苦恼，下面让小编给女性们介绍7个去眼袋最有效的方法，帮你解除烦恼。

怎样去眼袋最有效 7个方法助你解除烦恼

眼袋的出现，不仅严重影响眼部美观，更给人一种沧桑疲惫之感，因此很多女性都很苦恼，下面让小编给女性们介绍7个去眼袋最有效的方法，帮你解除烦恼。

一、起床后按摩

起床之后是去眼袋和黑眼圈的最佳时机，洗干净面部以后，用双手做顺时针方向打圈，按摩眼部周围的肌肤，大概按摩五分钟即可。可以促进眼部周围的血液循环，消除眼袋。

二、自制桂花眼膜

可以使用新鲜金桂花花瓣搭配金桂花纯露泡开一次性眼膜进行眼周护理。金桂花纯露，可以滋养眼周肌肤，为眼周肌肤补充营养；眼膜贴上还有金桂花花瓣，花瓣中的维生素、黄酮等营养成分可以提亮眼周肌肤，淡化熊猫眼。

三、睡觉前涂抹维生素E胶囊

如果你的眼袋本来就很重，每晚睡觉之前可以用维生素E胶囊，将中间的粘液去除对眼部下的皮肤进行为期四周的涂敷、按摩。常常使用能达到消除眼袋的效果。

四、鸡蛋按摩

早上起来眼睛常常是浮肿状态，可以趁着洗脸的时候煮个水煮蛋，然后去壳用小毛巾包住，合上双眼用鸡蛋按摩眼睛四周。加快眼周肌肤血液循环，改善黑眼圈和眼袋。

五、茶叶敷眼

最简单且最有效的方法，就是用喝完的绿茶茶叶，用纱布包好然后放进冰箱里，早上起来把布包敷在眼睛上，对去眼袋有不小的效果，即使不能完全去除也能减轻眼睛的浮肿。

六、温水敷眼

把干净的毛巾用温热的水浸透，然后敷于眼部。注意水温不可过热，否则会导致皮肤容易长皱纹。然后再将毛巾放入冷水中，敷于眼部，反复如此2遍。可加速眼部血液循环，缓解眼袋浮肿。

七、晚上不适宜饮太多水

睡前半小时尽量别喝水，这有可能影响眼部的循环，导致排水不畅形成眼袋。我们可以通过打开眼部穴位，来实行泄洪的计划。闭上眼睛，平躺在床上，用食指轻轻按压攒竹穴，也就是眉头下方的凹陷处，可以很好地缓和眼睛的疲劳，帮助多余水分的排出。