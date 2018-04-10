导语：你在受斑点的困扰吗？祛斑产品那么多，不知道该选哪款，想想古时候，那些女人都是怎么保养的，没有祛斑产品她们一样可以变得美丽。（来源：pclady）

自制祛斑面膜怎么做

你在受斑点的困扰吗？祛斑产品那么多，不知道该选哪款，想想古时候，那些女人都是怎么保养的，没有祛斑产品她们一样可以变得美丽。今天就为你讲述这斑点的秘密，看看它们都怕些什么，看看你为什么长斑。

最容易长斑的三个阶段 ：

1、10岁到19岁：一辈子晒最凶的时期，通常出生后的20年，会密集接受到一生中的80%紫外线。一直到25岁，斑的面积与数量都扩大，疤痕也不容易消除，这些都是小时候累积而成的坏体质。

2、20岁到29岁：新陈代谢开始出卖你，女人一过25岁，新陈代谢变慢，加上十几岁时开始累积的紫外线伤害，过剩的黑色素被角质细胞“吃”进去，表面的黑斑就形成了。

3、30岁到39岁：老化也来参一脚，紫外线长期刺激真皮，肌肤的透光度就会变差，越难越摆脱腊黄与暗沉的苦命肌。

自制祛斑面膜推荐：

1、红糖面膜：准备红糖30克，矿泉水适量，将红糖加矿泉水，用小火煮至糊状。晾凉后，将其均匀的涂抹在脸部有斑部位。10分钟后用水洗净。

2、白芷面膜：将白芷、白附子各10克都研成细末之后加入适量的水、蜂蜜进行搅拌成糊状即可。洁面之后，直接均匀地敷在面部约20分钟用清水洗净即可。

功效：可以淡化斑点，促进肌肤的新陈代谢，光滑肌肤。