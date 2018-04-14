拥有它们 你也可以像马丽嫁比自己小11岁的弟弟

导语：马丽结婚了！没错！新浪是比自己小11岁的开心麻花演员许文赫！真不要抱着老牛吃嫩草的心情去吃瓜！看看这几年的马丽，谁像“老牛” 谁像“嫩草”还不一定呢！（来源：YOKA时尚网）

看照片，你看的出谁是82年，谁是93年吗？看的出谁36岁，谁25么？ 反正这几年的马丽，越活越“回去”了！时间仿佛在马丽的脸上没有留下一点痕迹。已经36岁的马丽，肌肤娇嫩光滑，而且泛有光泽。气质更是多变！既可以职业。

又可以秒变女王

御姐淑女也难不倒她

平时更是可爱，帅气随意切换。

难怪人家能嫁给“小弟弟”

姐弟恋其实特别普遍，但是看上去比对方显小的并不多。最近某节目火热播出，贾静雯修杰楷夫妇就是一对儿姐弟恋的典范，其实贾静雯比丈夫修杰楷大9岁哦。

同样在节目里的霍思燕，她的年龄比大眼萌爸杜江大整整5岁呢，但是节目里霍思燕撒娇的样子，好似小妹妹一般。

说起姐弟恋就不能不说伊能静和秦昊夫妇。年龄相差10岁，谁能看的出伊能静已经49岁了？

重磅压轴当然是钟丽缇和张伦硕夫妇，相差12岁。但是钟丽缇无论从着装和肌肤状态方面都看着像20岁的！

说了半天，这些明星都有一个共同点，那就是她们的肌肤状态太年轻，以至于大家根本不相信他们是姐弟恋！

这些都基于姐姐们私下的护肤好习惯。如今小奶狗越来越受欢迎，如果你再不好好珍惜自己的容颜，后悔都来不及了！

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