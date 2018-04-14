美白淡斑的方法做对了吗

导语：谁都想当一个亮白的小仙女，但是对于美白淡斑，要有耐心，并且持之以恒，千万不要三天打鱼两天晒网。春季美白，不同的肌肤类型也要分别对待哦。（来源：yoka时尚网）

谁都想当一个亮白的小仙女，但是对于美白淡斑，要有耐心，并且持之以恒，千万不要三天打鱼两天晒网。春季美白，不同的肌肤类型也要分别对待哦。

干性皮肤：

特点：容易干燥缺水，易长皱纹。

美白tips：要做到美白补水两不误！对于干皮来说，保湿要比美白更重要。选用的美白产品要具有一定滋润功效，尤其在用美白产品前，要先使用保湿精华来提高肌肤含水量。另外，保湿面膜也要每周至少做2次。

碧欧泉‘奇迹水’肌底精华露 RMB490/125ml

‘奇迹水’肌底精华露，蕴含高浓度品牌灵魂成分-活源精粹Life Plankton™。活源精粹是具有很强再生力的活性成分，能治愈肌肤问题，让肌肤强韧新生，并且能从八个维度改善肌肤状态，8天愈颜如初，帮助肌肤修护力重返20岁。

自然堂雪润皙白晶澈淡斑精华液（TFB透粉白精华） RMB210/40ml

以2016年度诺贝尔生理学与医学奖 “细胞自噬机制方面的发现”为理论依据，创新运用“自净化”技术，增强细胞自净化机能，让肌肤主动清除过剩黑色素、清理导致暗沉泛黄的多重细胞代谢垃圾，全面排浊。配合喜马拉雅“美人谷”珍稀玛瑙石榴，富含19种营养物质，并具有卓越的抗氧化净化能量，含高浓度的石榴提取物*，3种不同美白机制的成分协同作用，提升肌肤自净化力；褪黑祛黄，肌肤透现粉润白皙。

OLAY水感透白臻粹修护精华露 RMB450/30ml

OLAY一项研究表明，从20岁开始，中国女性肌肤的光泽度开始下降，肤色逐渐变黄，皮肤渐渐黯淡无光；且随着年龄增长，面部肌肤在出现皱纹、细纹的同时，面部轮廓会呈现横向外扩松驰。想要呵护年轻肌肤，透白与紧致都要兼顾！OLAY举全球20年研发之力，再次引领护肤潮流，倾情奉献OLAY紧致小白瓶，让抗老美白一步到位。

FANCL莹亮净白精华露RMB368/18ml

橄榄叶精华-令美白淡斑成分“维他命C”在美白过程中被不断还原，重复发挥功能，无间断褪斑、祛印、除暗哑；SVCT美白导入精华-增加细胞的SVCT美白吸收入口，吸收更多维他命C；持续型维他命C诱导体-针对产生黑色素的细胞，抑制黑色素，淡化色斑；淡斑精华AD White-提高“持续型维他命C诱导体”的效率，帮助释放更多具高安全性的“维他命C” ；丝氨酸-补充水分，令肌肤回复柔滑；霍霍巴叶精华-有效去除紫外线形成的自由基，防御自由基伤害肌肤而出现的光老化。

丝塔芙日护恒润保湿乳RMB148/85g

甄选5种优质保湿成分，配以天然滋润精华，让肌肤得到水润呵护，为干燥肌肤迅速补水，更长效保湿保持润泽，不添加香精等潜在过敏原水润亮泽，敏感肌亦可使用。

中性肌肤：

特点：肌肤不油不干，水油相对平衡。

美白tips：只要日间注意防晒，夜间注意修复保湿，多吃新鲜果蔬，中性肌肤是最不容易出状况的肤质。可以每周用一次美白面膜来强化肌肤明亮度。

[ comfort zone ]舒适地带 每日晶采爽肤水RMB430/200ml

被称为“皮肤的功能饮料”，来自法国贝特尼丁海域的雾化海水，帮助肌肤补充水份、加速新陈代谢的同时，活化皮肤细胞，补充矿物质和微量元素，带来海洋般的清新活力，有利于后续保养品的渗透与吸收，使肌肤清透亮白，打造灯泡肌。用后皮肤水润有光泽，饱满，柔软。全球每三秒卖出一支爽肤水。

使用方法：二次清洁后将爽肤水倒在手心，再涂抹在脸上。用钢琴指弹压的方式，将爽肤水轻弹于面部肌肤。充分弹压脸部各个部位，帮助对爽肤水的吸收。

法国娇兰御廷兰花卓能焕活面霜RMB3800/50ml

法国娇兰御廷兰花卓能焕活面霜提供前所未有的双重功效：锁定和减少时间造成的可见影响，同时使干燥肌肤“正常化”，使其恢复正常功能。

配方使用细胞呼吸™技术，具备全面抗衰老功效，同时注入独家富含珍贵阿比西尼亚油的复合物，目标是锁定皮肤脱水因子，提高皮肤各层活性，为肌肤补水。御廷兰花卓能焕活面霜超舒适的质感能够渗透皮肤核心，不留一丝油膜。它提供即时和持久的脂质补充功效。完美滋养，令皮肤重新焕发生机，恢复弹性紧致。

美即鲜注膜力维C亮润面膜 RMB99/5片

全新美即鲜注膜力系列面膜，突破性“膜液分离，一压即融”，亲眼见证精华原液新鲜注入海藻纤维膜布，瞬间激活，带来更密集更卓效的面膜护理。15分钟，肌肤即刻水润丰盈，光彩透现。

LUSH柠檬亮采面膜 140 HKD/75g

蕴含新鲜柠檬汁和突尼斯橙花油，有助均匀及提亮肤色：加入豆腐、大米糖浆和西柚精油，我可以为你塑造前所未有的细滑肤质！将这蓝色面膜均匀涂于面上，厚度以完全掩盖肤色为准。待10至15分钟后，以湿润的双手轻轻按摩，然后以清水冲净。请冷藏保存。

HERA靓白臻皙面膜 6片/450RMB

呵护因外部环境和压力而日渐暗沉的肌肤，成就生机无限，耀眼光泽肌肤。