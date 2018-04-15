战痘路上你不孤独 陈乔恩与你并肩作战

导语：痘痘 痘痘 我们聊聊”“我任性 我不聊” “那我可要发起战痘了！”（来源：yoka时尚网）

相信每一位仙女们都或多或少被痘痘折磨过，有的抗争过，有的就令它支配！无论怎么，只要长痘，内心一定是千万只羊驼在奔跑！

近日陈乔恩因为po了一张痘痘而上了热搜，看来痘痘不只是跟我们平常人较劲，就连冻龄女神陈乔恩也不放过！

除了陈乔恩以外，很多明星也曾经被痘痘这么过！刘涛就是其中一位“受害者”

娘娘蒋欣更为长痘 称自己为“中年”少女

baby那么漂亮的五官，长了痘也是对颜值一种困扰！

当然，痘印也是困扰着一样五官端正的张馨予

更过分的是，痘痘长在脸上是可以被看见的，我们可以即时的对症下药。但是万一长在我们看不见摸不到的地方，难道我们要坐以待毙？

眼看着露肉季要到了，谁不想穿着美美的露肩装、露背装？

谁会想在夏天这么“暴露”的季节，成天带着口罩，穿着长袖？所以全面战痘，从头到脚！才能让我们在夏天来临之际，展露出我们的美丽！

首先，我们要找出自身的问题？为什么会让痘痘趁虚而入？

一：饮食、作息习惯

饮食过于辛辣油腻和作息不规律的习惯会导致体内荷尔蒙混乱。肌肤也会因为体内荷尔蒙影响尔过度出油！这样一来，很容易出现毛孔堵塞。这样一来，痘痘就会趁虚而入。

二：生理时期

女性生理时期，内分泌是混乱的。肌肤的角质层也会因为内分泌紊乱时期，油脂没有办法正常排出！毛囊中的痤疮棒状杆菌、葡萄球菌等微生物也更容易滋生，从而痘痘就此形成，引发炎症，出现红肿！

如何“战痘”？

一：注意饮食

少吃些辛辣油腻的食品

二：作息正常

很多内分泌失调的姑娘都是因为长期熬夜而导致的，所以作息要正常，这样痘痘才不会长到身体上

三：注意清洁、护理

无论是脸或者身体，都要一样的重视起来！平时洗脸or洗澡时候一定要注意清洁，一周之内做好做一次磨砂清洁。清洁后也要注重祛痘的护理，无论是脸部还是身体，长了痘痘都会尴尬，影响美观！