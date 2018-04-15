超级经典 6款顶级抗皱护肤品推荐

导语：皱纹是女人的“天敌”，但每个人都无法阻止岁月的流逝。（来源：pclady）

大约从35岁开始，人的新陈代谢逐渐减慢，皮脂腺和汗腺功能慢慢衰退，支撑起皮肤表面的内部纤维储备逐渐耗竭，造成皮肤内部向外的张力不断减少，局部区域开始沉陷，于是皱纹产生并日趋明显。想要对抗皱纹，选对产品尤为重要，根据调查显示选择适合自己的产品不仅可以有效延缓皱纹，更能抚平初老状态的细纹，下边我们就为大家逐一盘点真正好用的抗皱护肤品：

Olay新生塑颜金纯面霜

Olay新生塑颜金纯面霜这个名字可能你不熟悉，其实它就是鼎鼎大名的Olay大红瓶！大红瓶是初步抗衰老最好的产品，性价比超高，专柜价260人民币即可买到容量50ml的大红瓶。Olay新生塑颜金纯面霜蕴涵增强版经典成分——高达60%浓度提升的经典金纯氨基酸肽复合物，并全新添加Olivem能量提升因子和Lys’Lastine 弹力重构因子，配合透明质酸和天然海洋蛋白，加速细胞能量，打造美丽能量肌。这款面霜质地丰润，涂在脸上很快就被吸收了，用完脸部非常清爽，一年四季都能使用哦。

Dreamtimes M2梦幻三部曲

提到温和抗氧化的护肤品恐怕市面上难以找到一套堪比M2梦幻三部曲的产品，她以亲民的价格做到了很多大牌都难以比拟的效果，其无添加的高纯度营养精华通过升级后的小分子体系HD3.0能够深入肌肤层，唤醒肌肤修护能力，极力改善细纹，紧致肌肤，帮助肌肤强化抗氧屏障，防止暗黄、明亮肤色，受到众多明星的追捧，是目前国际上最专业的年轻人温和抗氧化产品之一。

伊丽莎白雅顿超时空金致导航眼部精华液

在眼部精华中，伊莉莎白雅顿是最具知名度的了，尤其这款超时空金致导航眼部精华液真正做到了将液体的奢华与先进科技相融，缓解内外环境对眼部皮肤存在的潜在危害，帮助修护眼部出现的一系列问题，如减少浮肿，促进循环，柔软保湿，抗氧化，补充肌肤营养等，这种“合璧”作用让这款眼部精华液充分发挥了其无懈可击的全方位眼部保养功效。

香奈儿奢华精萃活肤精华水

法国香奈儿家的这款富含明星成份五月香草荚果-PFA的奢华精萃活肤精华水，揭开了女性完美的保养序幕。它能平衡肌肤的天然酸碱值，巩固强化肌肤的防御功能，为此，所有最名贵奢华的活性成份几乎都加诸在这瓶作为保养第一步的奢华精萃活肤精华水中，是前所未有的神来之品。

sk-II护肤精华露

SK-II的产品以其卓越的品质及显著的功效风靡亚洲护肤界，这款被誉为“神仙水”的sk-II护肤精华露一直都是亚洲女性最钟爱的产品，它发挥Pitera®的神奇修护力量，让脸上的问题奇迹般渐渐淡化，肌肤越变越细致，还能帮助改善肌肤自然生理作用，绝对是神仙级别的了。

资生堂百优 捷皙乳霜

说到资生堂，绝对是无人不知无人不晓的护肤顶级品牌了，她是无数MM们梦寐以求的护肤圣品，这款百优捷皙乳霜更是凭借着超强的滋养力，成为护肤宠儿，其蕴含的多重资生堂研发成分，能够赋予肌肤长期的滋润，同时更能淡化黑斑和幼纹，缔造出无瑕透亮美肌！

郝莲娜绿宝瓶精华

媲美小黑瓶的此款赫莲娜小绿瓶是赫莲娜家族的明星之作，其全新灵感源于NASA*高蓄能植物生命能量研究，能够3重焕现肌肤年轻巅峰，启动都市年轻肌肤防御机制，是上班族女性的护肤必备！