中二学长蔡徐坤上线：比女主还要萌宠嫩白啊

导语：偶像练习生们第一次公开行程目标美国洛杉矶，在机场马上就感受到了应援粉丝的热情！特别是吸粉百万、C位出道的蔡徐坤，他在中二剧《我才不会被女孩子欺负呢》中饰演叶麟学长，皮肤白白白过女生，再也不要说男生就是糙，连买大宝的钱都省了这种话！（来源：pclady）

蔡徐坤如今已经是当红的流量小王子啦！各位IKUN们可能知道他近日已经开始了正式开启了出道的各种活动行程。

他的第一部处女秀——《我才不会被女孩子欺负呢》也在4月12日正式上线啦！一大波IKUN们疯狂为爱豆打call！

可不是吗网剧《我才不会被女孩子欺负呢》上线霸屏，到时候可以在剧里看到18岁的蔡徐坤啦！

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《我才不会被女孩子欺负呢》是一部人气IP“漫改真”，新鲜感十足外加超级可爱的网络剧 改编自废铁行者同名漫画！

漫画中主人公叶麟年幼时是标准的呆萌正太，因为体弱常被女扮男装的邻居小霸王任小芹欺负。网剧就是讲述这几个青春期少男少女追逐梦想的故事。

《我才不会被女孩子欺负呢》在很大程度上尊重了原著，就连人物表情和肢体动作都做到了神还原。

看看坤坤的表情夸张得是不是也很中二和可爱呢？

一脸懵逼的小呆萌。

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那吸粉百万、C位出道的坤坤到底靠的什么引来一大波迷妹？

除了自身的实打实的功力，蔡徐坤他自身简直就是行走的美白发光体！

蔡徐坤打小的皮肤底子好得呀！小小年纪就懂用手势摆小V脸！

就连日常po自拍也能和白色卫衣协调地搭配在一块儿，好肌肤就是百搭。

刚起床的坤坤，自带水光肌效果！

还有偶像练习生的show，虽然现场是红黑红黑的打光，但是！脸上的皮肤简直会发光啊！

如何get同款坤坤牌嫩白肌呢？

千年美白第一律：防晒！

一定要用防晒吗？无论宝宝们是否在意皮肤的白皙程度，都要涂抹防晒产品。尤其是男生们哦，想要帅成蔡徐坤，请从涂抹防晒霜开始！

毕竟烈日之下不涂防晒，后果不只是变黑那么简单，而且会产生难以消除的色斑！这可比晒黑要严重多了！

TIPS：要是不小心晒伤了，一定不要着急用美白产品，而是要先选用温和的修复产品，比如温和的修复面膜or修复面霜。等待皮肤状态稳定之后再使用美白产品！

我们推荐：

安耐晒小金瓶

根据往年的经验，基本都是资生堂安耐晒然后配合着使用碧柔，城野医生，NOV娜芙，各种喷雾就能安然度过夏日。而且今年改版之后的小金瓶还新增50%美肌成分，改善了以往金瓶拔干问题，以往用金瓶觉得油腻，闷痘，拔干的妹纸，今年可以试试最新的小金瓶哦。

从左往右依次是2016年、2017年、2018年的版本。购买的宝宝只要认准盖帽上的水蓝色就能轻松get最新款。

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除了安耐晒，sofina沁美颜日间倍护防晒乳也是不错的一款产品。

它的保湿度一百分，对比安耐晒更适合油性皮肤，干皮的小仙女可能会更青睐sofina，这款防晒清爽不油腻。内有抗氧化的成分，成熟的肌肤也很适合。同样参考安耐晒的摇摇乐的设计，用前记得摇匀，质地是水状的容易推开，成膜快，流动性强。

除了防晒，想要让天然黄皮白一个度或者白N个度以上，还要适当使用一些美白产品。

看看坤坤在《我才不会被女孩子欺负呢》这剧照，这白皮简直美得令人犯错啊！

需要被IKUN保护的叶麟学长， 花式要抱抱？来！不能让小叶麟被女孩子欺负啊！

所以想要同款坤坤白皮，还要使用一些美白产品。

我们推荐：

CHANEL香奈儿光采透白精华

这款精华宣称有三重功效：可以有效抑制黑色素生成，透白肌肤的同时，修护肌肤屏障，而且涂上脸的肤感极佳哦。

这里温馨给各位宝宝们提个醒，为何很多精华要在晚上涂抹。因为精华里含有不稳定的活性成分，遇光会发生化学反应，反而使皮肤变黑。所以使用这一类产品，第二天一定要严格防晒！

还有，美白面膜。如果只是晒黑的话，使用美白面膜能够更快地恢复白皙。但是晒伤的话就要选择更加温和更加补水的修复面膜。

TIPS：如果在气温很高的情况下，建议宝宝们将面膜放入冰水中浸泡或直接放入冰箱冷藏，待面膜变冰之后再拿出来使用。

我们推荐：

雅诗兰黛钢铁侠面膜

大表姐曾经贴过这款面膜，面膜质地跟巴诺巴奇一样——锡纸内棉质的面膜，上脸会有微微的发热吸收感，很服帖，而且多余的精华可以抹脖子和手，主打提亮嫩肤的作用。

但很多油皮的宝宝说这款面膜偏油，对干性皮肤宝宝更加友好。

宠爱之名美白面膜

这款面膜主攻美白，在产品宣传上称使用了独特生物纤维，面膜造价成本比普通面膜纸要高，使用不易过敏，锁水能力强大，如果是美白修复的话坚持用这款一段时间会看到效果。

其实美白是一个漫长需要坚持的毅力和探索的努力的一个过程。就算天生白成蔡徐坤的打底皮肤也需要后天的防晒和美白保养！随着太阳照射越来越强，宝宝们的防晒美白产品开始用起来咯！毕竟这是变美修行的重要一步。不然你的坤坤就要被其他的女孩纸欺负啦！