欧式双眼皮尖下巴的刘荷娜你认得不

导语：近日《放羊的星星》女主刘荷娜的一组直播截图曝光，越被网友吐槽大变脸，与昔日的“夏之星”样貌相去甚远！而曾经那些陪伴着我们走过青春岁月的偶像剧女主们，现在都过得怎样了？（来源：pclady）

曾经火爆一时的台湾经典偶像剧《放羊的星星》的女主角扮演者，最近她的一组直播截图曝光引发热议！照片中宽大的欧美双眼皮，尖尖的下巴，变身韩国“标准美女”，尽管依旧漂亮，皮肤状态好。

但是在剧中她有着圆圆的、辨识度极高脸，大眼睛的“夏之星”，前后的容貌相去甚远。

当年那个眼含“星”光，清纯可爱的“夏之星”可是陪伴着青春年少时的人啊~

除了“夏之星”，当时一起陪伴我们的人还有它们~~

》》陈乔恩《《

《王子变青蛙》可以说是在我心中最最最经典偶像剧了吧！也是陈乔恩的成名之作。

那时的陈乔恩，脸上还带着一点青涩，叛逆的气质，颜值也没有这么高。

十几年过去了，浑身蜕变得愈发成熟有魅力，脸蛋却依旧带着满满的少女感，依然能驾驭青春、少女的角色。

甚少传出绯闻，至今未婚，一个人活出了独立女性的最好状态。

》》王心凌《《

“甜心教主”王心凌，在当时也是经常“出没”在偶像剧中的。娇小的身材与楚楚可怜的样貌饰演邻家女孩，总是能引来“霸道总裁”的争先宠爱。

王心凌当时合作的都是当时炙手可热的大大大男神了，可以称之为台湾男神收割机了吧！

BUT戏外的她却并没有过上偶像剧里的剧情，谈过几任男友，却都是渣男附身，让人好是心疼呢！

》》杨丞琳《《

“可爱教主”杨丞琳在《海派甜心》中和小猪罗志祥饰演一段野蛮而又浪漫的爱情故事。

如今的杨丞琳事业稳定，有了非常爱她的李荣浩，皮肤一如既往的好，也算是人生赢家了吧！

看到曾经陪伴我们走过青葱岁月的女神们，发现她们都有个共同点，不论她们如今境遇如何，皮肤都是一如既往的棒！而看着她们的偶像剧长大的我们，渐渐失去胶原蛋白的同时，皮肤却出现这样那样的问题！

大家都知道“肌肤出问题，对症下药才是关键”。最近风很大的“医美面膜”就非常顺应这点，相信不少童鞋已经被它的“成分单一，功效明确、非常有安全感”深深吸引了。

像医美面膜这样的医美护肤品其实比起普通品牌的护肤品来说，多了医学背景支撑，主要针对某些问题肌肤或术后护理而研发，在原材料选择和生产工艺上要求上更加严苛，成分选择上更注重低刺激、少防腐剂和香精；

所以他们的功效也更有针对性，安全指数也更高一些。适合皮肤易敏感、或对护肤品有更高要求的人。

Dr.RIMPLER N° 321医美玻尿酸肌底液

来自德国高端美容院的护肤品牌Dr.RIMPLER ，这款肌底液主打玻尿酸成分。我们都知道玻尿酸是补水小能手，还可以达到深层补水的功效！用完这款之后，肌肤看起来特别的水润，原本有些干燥发痒的地方，用了几天就消失了。味道是淡淡的清香，质地是淡黄的透明液体。适合任何肌肤哦！

未来美 EX8分钟面膜

只要8分钟，8分钟就能达到补水的效果，这时医美界的首创！主打功效就是补水保湿，瞬间吸收。敷完第一感觉就是清爽舒适，肌肤立马变得水当当。面膜纸的材质是韩国医疗级的膜布，虽然非常薄但是能挂住很多的精华，服帖又滋润。里面无矿物油，无酒精，无香精的，敏感肌放心用。

DR.Althea 水凝胶面膜

当红小花都爱的品牌。面膜是凝胶质地，上下两片式，非常贴服；精华非常多，多余的涂在身上绰绰有余。提亮效果很明显！熬夜气色不好的时候，敷一片就能把气色救回来。

菲洛嘉 柔滑亮泽焕颜面膜

人称菲洛嘉十全大补的面膜，里面添加的医美级别美容成分——菲洛嘉独家专利活性成分NCTF，可以直接修复受损细胞、刺激胶原蛋白再生。同时含有医疗级别玻尿酸，在补水保湿、提高细胞含水量方面比普通的都要好的；另外添加的弹性蛋白和鼠李糖等优质成分，能够增加肌肤弹性和均匀肤色，几乎涵盖了所有的肌肤诉求！这是买一瓶面膜等于买了好几瓶其他面膜节奏啊！划算~