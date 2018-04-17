合理补充维生素能让肌肤更光泽

导语：规律均衡的饮食生活，可助长美丽健康的皮肤。营养素有动物性和植物性的蛋白质，以及维生素B、E、C等。尤其是被妙喻为“美容维生素”的维生素B，更可引用在皮肤病的治疗上。这些维生素B群、C、E可使毛细血管畅通，并不断供给皮肤所需要的营养，以促进健康和柔嫩肌肤的成长。（来源：瑞丽网）

缺维生素A：肌肤老得快

硫酸软骨素是一种粘性强的多糖类物质，它合成时需要大量维生素A的参与。维生素A不足，自然导致硫酸软骨素合成下降，皮肤的健康会受到影响。

事实上，不论维生素A缺乏引起的皮肤老化还是正常生理进程中的皮肤老化，都和硫酸软骨素合成能力减弱有关，所以，维生素A缺乏可加速皮肤老化。

维生素A还是丘脑、脑垂体等重要内分泌激素的营养成分。当其不足时，不能卵巢发出正常的分泌激素的指令，致使卵巢功能低下，男性激素相对增加，皮肤容易长粉刺，影响皮肤的美观。

有色蔬菜胡萝卜素转变为维生素A的比率很高，故人们可以从蔬菜中获得充足的维生素A。当然，动物性食物不足，胡萝卜素不能很好的转变为维生素A。所以要想保持年轻美貌，应尽量多吃含维生素A高的动物性食物，如肝、瘦肉、蛋黄等。

缺维生素B2：易长粉刺

我们所吃的米、面以及油类，在体内都能转化为人体脂肪。当超过人体需要量时，脂肪会从皮肤的皮脂腺孔排出皮肤表面，或储存于毛孔内。毛孔内的脂肪常是螨虫和化脓菌繁殖的地方，所以脂肪多容易长粉刺、毛囊炎及酒糟鼻等。

维生素B2不足可以促使上述病发生。因为脂肪“燃烧”时需要大量维生素B2，缺乏B2脂肪就会储备于毛孔中，使皮肤分泌物增加，长出粉刺等。

脂肪的“燃烧”不但需要维生素B2，还需要蛋氨酸。蛋白酶在谷物和蔬菜中含量极微，大量存在于动物性食物中，如肉、肝、鱼、蛋。肉、肝、鱼、蛋含B也很丰富，要保持皮肤美，应多吃上述食物。

缺维生素C：易毛孔粗大

许多专家经过多次维生素缺乏试验和维生素病例的观察研究发现，维生素C缺乏，皮肤的毛孔会变大，象刺一样硬起来，用显微镜可观察到毛孔有角一样的栓状物。毛不能伸出，卷曲在毛孔内，毛孔周围血管增大、充血，并可使粉刺更加严重，有伤口时难以愈合。

维生素C还有增强白细胞、吞噬化脓菌的作用。蔬菜中含有黄硷素和维生素C，如果它们充足的话，化脓菌便停止分泌酵素，所以大量吃蔬菜的人，皮肤不易长毛囊炎，皮肤光泽，美丽动人。黄硷素就是溶解在蔬菜汁内的黄色物质，芦丁就是它的代表。

综上所述，皮肤美与维生素工A、B、C及蛋氨酸有密切的关系。如果说是它们保证了皮肤的美也不过分。这些营养素除维生素C外都丰富地存在于瘦肉、肝、鱼、蛋等动物性食物中。维生素C存在于新鲜的黄绿色蔬菜中。所以，我们应当认真设计食谱，设法从食物中获取足够的营养素，保证青春永驻。