刘雯的接班人会是这位00后的小姐姐吗？

导语：最近，一位名叫赵佳丽的00后小姐姐火遍了国内外的时尚圈，成为了国际天桥上的熟面孔，深受顶级大牌的恩宠，强势霸屏国内外顶级杂志，网友都说其长着一张令人难忘的高级脸，被誉为下一个刘雯。（来源：pclady）

请问：17岁的你在干嘛？抱着五年模拟三年高考在狂啃？在做着自己的梦？她的17岁，却实现自己的梦，成为顶级大牌的宠儿，走上国际T台，她就是00后新晋超模赵佳丽。

| 顶级大牌的宠儿 |

作为刚入行不久的模特，这位小姐姐的出道起点颇高。首场T台秀就献给了六大蓝血之一的prada，要知道六大蓝血是一个模特人气与实力的完美证明。

在prada之后，她又拿下另一个蓝血之一的 Louis Vuitton ，成为LV2018秋冬女装秀里唯一一位中国模特！

不过让她声明鹊起的还是LOEWE的开场、闭场领走模特，这待遇在时尚圈可以说是很高级别的待遇了。

从伦敦到米兰到巴黎，佳丽小姐姐成为了新的秀霸，很多大牌的T台上出现她的身影。

Cholé and Carven

Off/White and Giambattista Valli Couture

Paco Rabanne and Lacoste

| T台下完美的“衣架子”|

佳丽小姐姐也许天生就是块当超模的料，据说她的经纪人发掘她的时候，就是因为她在微博上晒的私下穿着，立马慧眼识珠签下了她。

不过不得不承认的是，小姐姐确实很会穿，衣服穿在她身上莫名地就会有一种高级感。她的穿着偏向于街头混搭风，简单中带着一丝随性，一点慵懒。

| 颠覆东方超模的“难忘脸” |

在国外时尚圈眼中，东方超模是像刘雯、孙菲菲、雎晓雯这样的长相，单眼皮，眼睛细长，高颧骨，塌鼻梁。

但是佳丽小姐姐的出现彻底颠覆外国人对东方超模的长相，他们评价小姐姐长着一张“令人难忘的东方脸”。

比起一般的大双眼皮，较高的鼻梁，小鹿般的眼睛，不笑的时候带着一点英气；笑的时候却有些许的甜美气质，上一秒可以变成高级的厌世脸，下一秒可以是搞怪的逗比脸，切换自如，随意选择。

当然最让人羡慕的还是她的好肌肤，真的天生丽质，完美的容颜就算素面朝天也能攻气一脸，秒杀一方，完全没有在怕的。素颜时皮肤白皙透亮，肤色均匀，俨然一张同样色调的白纸。

但在日常的生活中，一般人很难拥有这般肤色特别均匀的肌肤，脸上经常是下巴和额头一个色调，脸颊一个色调。然后化妆的时候很会很麻烦，要采用分区化妆的方法才能将底妆更好的完成。其实，要想化妆的时候不麻烦，可以在平时护肤的时候，做适当的保养，改善自身肤色的不均。

| 为什么会肤色不均？ |

原因一：肌肤缺水，角质层过厚

肌肤缺水是引起肤色不均的很重要的原因，缺少水分，肌肤会变得干燥难吸收，肌肤的杂质就越来越难排出体外，角质层便后，再不按时定期地去除角质，造成角质在表层肌肤的堆积，进而引起肤色不均。

原因二：紫外线的照射

如果日常生活中经常会受到紫外线的照射，真皮层会形成过多的黑色素，然后皮肤细胞将黑色素推移，肌肤的新陈代谢虽然会带走一部分的黑色素，但是如果有一天新陈代谢慢了，就会导致黑色素残留，堆积在表皮层，表皮层有些地方堆积得多，有些少，有些厚有些薄，就慢慢地形成了肤色不均。

原因三：人体自身排毒系统代谢能力下降。

随着外界的污染、不合理的生活习惯、经常熬夜加班等情况的发生，人体的排毒系统的排泄能力会明显出现下降，这也会直接导致表面皮肤的不均匀。

| 如何解决肤色不均？|

方法一：彻底清洁，有效提亮补水

补充肌肤日常生活的所需的水，除了每天坚持喝水之外，选择一款有助于提亮肤色的水也是一个很重要的活儿，而且也按时定期的去除肌肤的角质~

日本ROSETTE 去死皮洁面啫喱泡沫洗面奶

这款洗面奶性价比超高，在日本常年包揽cosme桂冠。在去除角质、死皮等皮肤杂质功能超强。但虽然能够有效软化角质但其实它很温和不会伤害到肌肤，不会有刺激感；使用后，肌肤清爽不油腻，柔嫩细滑透亮。

薇姿水光焕亮角质调理液（魔焕水 ）RMB255

这款角质调理液真的是提亮肤色的神器，坚持用一段时间，会明显感觉肌肤变得比较透亮，光滑细腻一点。味道很好闻，质地轻薄水漾，上脸后特别好吸收，没有任何油腻感，会感觉很清爽。

方法二：防晒要到位

既然紫外线是引起肤色不均的一个很重要因素，所以在日常的生活，我们要做的当然就是尽可能避免受到紫外线的照射，完美地做好防晒。

ORBIS/奥蜜思透妍美肌防晒隔离乳 RMB110

这款防晒霜有两种型号，较长管的防晒霜适合混干、干皮的MM，乳霜质地，比较滋润清透。而短款则适合混油、油皮的妹子，水状质地，轻薄水润，上脸后特别的清爽。上脸后还有一丢丢的提亮效果，不泛假白，很容易涂抹均匀，不会黏黏腻腻的糊一脸~

方法三：抓住夜间修护，抑制黑色素

夜晚是夜间修护肌肤的完美时机，在夜间可以选择一瓶有效减少黑色素的产生，去除黑色素，改变暗黄、减少色沉的保养品。

OLAY精华水感透白光塑精华露

这款OLAY家的小白瓶人称平价般的小灯泡，可见其作用之强，含有被誉为黑色素杀手的烟酰胺成分，有效地抑制黑色素的生成，减退会吸光的黑色素，减少肌肤最底层的暗黄，让肌肤变白变亮；上脸后很滋润舒服，不油腻，轻拍几下就吸收完了；对于油痘肌也特别的友好，坚持一段时间，肌肤会明显变得白亮一点，对于买不起小灯泡的人来说，买这个其实也不错的！

想要白皙透亮好肤色

心动的小仙女们

真的可以种草这些来试试哦！