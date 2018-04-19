Angelababy直播化妆争当美妆博主 却不小心暴露了如何素颜美秘籍

导语：最近不务正业的明星真心有点多，前有范冰冰小红书疯狂带货，后有林允时装周狂Shopping美妆，最近Angelababy更是耿直的直播自己的化妆过程，在无数网友的眼皮底下以下下变美。（来源：瑞丽网）

不过，讲道理，AB也是素颜能打，才敢这样玩。纯素颜状态基本就是肌肤暗沉了点，总体也是美人一枚。

其实，明星素颜对比照吃瓜观众真没少看，但素颜能打的明星大多自身肌肤状态很好，即使没白成一道光，也大多没有明显的斑点、痘印，没有大幅度的油光泛滥，肌肤质感很有保证。

另外大多眉形很好，在拍照软件的加持下，唇色健康，会大大加分。

所以，姑娘们拿出小本本开始画重点。想要在男友面前打造和明星一样“自然率真”的素颜感需要这样做。

做好清洁功课，皮肤白皙透亮的状态看起来才像未施粉黛一样浑然天成呢。如果你有毛孔，洁面仪的清理效果更出众，再配合棉片蘸取收缩毛孔的化妆水就能隐形啦；

大豆精萃保湿卸妆洁面乳

丰富氨基酸成分能促进肌底胶原蛋白合成，提升肌肤自我更新能力，帮助维持肌肤弹性。大豆蛋白同时还是天然的保湿因子，具有卓越补水效果清凉舒爽，舒缓镇定肌肤，敏感及脆弱肌肤亦可安心使用。

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成份萃取自金盏花卉及其它天然植物精华，温和清洁和舒缓中偏油性肌肤、均衡调理肌肤的油脂，适用于油性肌肤和有青春痘困扰的混合性肌肤。科颜氏最受欢迎的产品之一，时至今日所有金盏花瓣依然由手工放置。

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在闺花方的基础上加入了腺苷、莲花和金银花成分给予了肌肤水润滋养的绝佳体验，帮助肌肤回复紧致光滑。高弹力拉丝质地的乳液富含高浓缩分子和亲肤度，清爽不黏腻，肌肤能够快速吸收。压泵式的瓶身设计，使用更加方便卫生。

做好遮瑕功课，注意不能厚，底妆要清薄到像天生的一样自然哦！你可以在肌肤半干时用保湿乳液mix轻薄的粉底液，上脸后就很自然。在斑点或黑眼圈明显的位置用遮瑕笔局部修饰一下，别和肤色有脱节，在正常的社交距离下完全不会被察觉到；

Urban-Decay-All-Nighter-全天候持久遮瑕膏

14个精准色号涵盖所有肤调，无论什么肤色，都能找到适合你的All Nighter 全天候持久遮瑕膏。出众的遮瑕效果，甚至可以直接完美遮盖文身。

做好定妆，你可以用定妆喷雾轻轻的喷在脸上一层，也可以用控油蜜粉在易出油的T区按压一下，清透的好皮肤就出来啦！

简单彩妆，依着眉毛的走势用散粉轻轻的上色修饰眉形，之后用裸粉色系的唇膏润一下嘴唇，看起来就很有精神啦！