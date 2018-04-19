把美容院的护肤套路搬回家 皮肤不好才怪

导语：自古以来，女人对美的极致追求可谓是有目共睹，为了达成这一终极目标，她们定会为自己选择专业的护肤方式及优质的产品，美容院正是迎合这一需求的衍生物。口碑良好的美容院拥有护肤理念知识丰富、手法一流的美容师，以及独家专属、配合护肤流程的专业保养用品，所以即使花费昂贵，为了完成自身越年轻、越美丽的心愿，省吃俭用也要把它供起来。（来源：yoka）

可是你知道吗？其实美容院里常见的这些项目都有套路可寻。Get到了这些护肤的步骤、手法和产品你完全可以在家走起！！小编为你总结几种从美容院的护肤项目中延伸而来的，有效且易学的护肤方法。让你不用花冤枉钱也能拥有完美无瑕好肌肤~

基础版：面部水疗SPA

功效：清洁+补水

面部水疗可以算是SPA馆里最常见的项目了，其实就像我们每天在家会做的护肤步骤一样：清洁+补水。但因为美容院里的特殊清洁手法会让毛孔充分打开，清洁度更深层，所以后续的补水自然更深入，令每次做完脸都有种闪着女主角般的光芒！

STEP 1： 洁面

一般清洁时护理师会由下巴到额头这个方向来轻轻揉搓，因为我们的脸部角质细胞是由上往下、呈鱼鳞状的，所以记住这个要领从下到上更容易清洁。

STEP 2：蒸脸

自备蒸脸仪的，使用仪器的自动模式蒸10分钟左右就OK了。

没有蒸脸设备的，可以准备约70°的温热水，将脸放入蒸汽中，大约10-15分钟就可以让毛孔充分打开。

STEP 3：祛角质

“享受”完蒸脸后，别急着补水或者收缩毛孔，而是应该用爽肤水配合化妆棉在脸上擦拭按摩进行二次清洁，把脏东西和废角质都擦掉，毛孔才算彻底干净。

STEP 4：脸部按摩（促进吸收+锁住水分）

祛完角质后，美容院一般都会用一些滋润的精华水给我们做脸部按摩，让肌肤在最大程度上吸收精华的营养，锁住脸部水分。这里重要的不仅仅是按摩的手法，拥有高导入度的专业保养品也是非常重要的！

按摩手法TIPS--使用两手的食指和中指的指腹部，按着下巴到耳根、鼻子两侧到眼睛尾部、额头到眼尾的顺序依次进行螺旋状按摩，时间大约要2-3分钟。配合产品TIPS—推荐使用兼具保湿与赋活滋养、渗透性极高的精华水。

STEP 5： 敷面膜

最后一步自然就是补水了，为肌肤抹上厚厚的面膜，闭上眼睛好好享受这滋润的20分钟。

进阶版：面部排毒

功效：促进血液循环，激发细胞的修护能力

面部排毒是美容院稍微考究技术的项目，是通过特殊手法对脸部进行按摩从而活化细胞循环系统，刺激加速细胞的修护、更新能力与排毒能力。因为在按摩的同时还会配合精油使用，所以还有很强的滋润功效。做完之后肌肤嫩得就像重生了一样。不仅可以消除暗沉，连痘痘、闭口的问题都能减轻很多！

所以想要在家复制套路的重点，就落在了手法之上，跟着步骤1、2、3，你也能获得宛若新生的BABY肌哦！

1。 按摩之前先清洁皮肤，然后将按摩油或精华水倒在手心，轻擦在整个脸部的外侧。

2。 从下巴、额头的位置向着太阳穴依次提拉擦拭（需要稍微用力）

3。 用双手的拇指在额头中央开始，然后沿着太阳穴的方向一路指压下去。每一次暗压的距离都需要比较密集接近，尽量不要有所遗漏。

4。 用双手的中指在眼睛四周按压划圈（用最轻柔，但是却能感受到有压力的程度）

5。 双手夹起下巴的皮肤，顺着下颚一路夹捏按摩至耳后。

6。 再用中指从眼尾按压至整个眼睛下方，再掐捏眼角的皮肤直至眉尾下方。

整套动作重复10次，一次面部排毒就算完成了。除了力道和手法，用的产品也至关重要，一定不要随便选精油就上脸，而是要本身就有很强滋养皮肤功效，且可以随着按摩迅速渗入肌肤底层的产品。

终极版：光子嫩肤

功效：祛痘、刺激胶原蛋白产生

相对于上面两种，光子嫩肤因为要用到仪器所以更复杂一点。其实这项是利用一种强脉冲光（IPL），照射皮肤产生热效应和光化学反应，根据不同光线和波长从而达到促进胶原蛋白、祛痘及缩小毛孔等作用。

想要在家完成“照灯”仪式也并非遥不可及，现在市面上也有针对家用的大排灯，只要严格按照安全步骤，嫩肤唾手可得哦！

STEP1：洁面。步骤就如基础版所示。

STEP2：涂抹精华。在照灯的时候，就是开始吸收营养的最佳时机。而且因为本身光线对皮肤就有一定的刺激效果，所以一定要在照灯前涂抹一层精华来稳定皮肤，也能边照边吸收营养。

STEP3：照灯。根据说明按照部位依次“照肤”，如果买面积比较大的大排灯一定要佩戴墨镜使用，不然对眼睛伤害很大哦！在探照的同时记得用喷雾不断对皮肤进行补水。

STEP4：补水。探照后及时使用补水面膜进行充分补水，就像水光针一样，照灯是为了刺激皮肤更好的修复或吸收，而不是直接让皮肤改变，所以一定要充分补水，不然脸反而会越来越干，可是会有反效果的哦！