抗老or修护 谁才是你的童颜神器

导语：当青春期过后，我们的肌肤随着年龄的增加，与身体的其他器官一样，开始慢慢衰老。导致皮肤衰老的两大祸首是遗传和后天环境，遗传因素可以通过控制皮肤细胞的分裂和增值来解决，而周边环境的综合影响，如日光辐射、环境污染、饮食、生活习惯和工作压力等，也是加速皮肤衰老过程的决定性因素。（来源：yoka）

那么，我们是否只能束手无策，任由着年龄以及环境把我们引以为傲的美丽带走呢？其实随着如今人体科研的发展，“抗老逆龄”并不是高深莫测的谜题，只是不同人所面对的情况不同，而逆龄的方式也各有千秋。想要知道什么方式最适合自己？你得先搞清楚“抗衰老”和“修护”这两个可以为你带来扭转时光奇迹的概念。

抗衰老，究竟能够抗什么？

自由基对于皮肤的衰老过程起着很大的作用，人类衰老的主要原因是人体细胞在代谢过程中产生大量的氧自由基，它们可以强烈破坏生命分子结构，所以抗衰老主要就是对抗自由基的过程，尽可能地减少自由基对于肌肤的影响。

“抗衰老”的护肤关键词：

1。防晒。防晒可以从物理层面减少日光对皮肤的辐射。

2。抗氧化剂。抵抗及中和由于日光辐射和其他环境因素导致的皮肤自由基，行之有效的方法就是使用含有抗氧化剂的护肤品。

3。赋活能量。市面上不少可以帮助皮肤细胞恢复新陈代谢活力的高新技术，给皮肤增加能量，就可以与时间魔爪想抗争。

4。营养及免疫力。通过充足的肌底滋养和增强皮肤的免疫力，可以让肌肤对抗外界的压力和刺激。

“抗衰老”，就是让皱纹无限期迟到。

修护，到底修护的是什么？

人体细胞本身具有修复功能，以修复那些受到损伤的细胞遗传物质与蛋白质等。但是当细胞受到的损伤大于细胞本身的修复能力时，那些未被修复的皮肤细胞就会影响其他正常的皮肤细胞，或者产生对正常皮肤有害的物质，加速皮肤的衰老进程。修护就是修复+保护的过程，除了细胞自身修复机能，它还可以通过保护的手法抵御有害物质的侵袭。

“修护”的护肤关键词：

1。修复活性成分。小分子的核糖核酸、去氧核糖核酸、多肽片段和修复酶等活性物质都是目前可知具有修护能力的成分。而大自然中如蜂皇浆也蕴含着超强的抗氧化能力及天然修护能力。

2。胶原蛋白。稳定胶原蛋白结构、刺激胶原蛋白的产生都可以有效地补充因衰老而减少的量。

3。肌肤吸收度。逐渐衰老的肌肤会因为丧失活力而降低对营养的吸收能力，拥有高渗透力及细胞内部导入力是至关重要的一点。

“修护”，就是擦去时间的一分一秒。

其实，想要破除时间魔“皱”，针对抗衰老和修护缺一不可。当你发现肌肤开始出现衰老迹象的时候，那你就更要注意延缓肌肤的进一步衰老，并为你的肌肤注入鲜活能力，启动肌底复原力，将刻在脸上的时钟指针往回扳。