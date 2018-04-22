白过娜扎景甜不是梦 让你白到发光的美白秘籍快收好

导语：可以说，无论哪个季节，“美白”都是我们仙女的美容热搜词，毕竟晶透无瑕的肌肤，才能彰显仙女们白嫩的气质。不过光靠每天勤奋护肤防晒吞维C，已经快要满足不了你们的“美白欲”了？这就来帮你轻松赢得美白存在感~（来源：时尚芭莎）

《二十四小时》不仅刺激还考验颜值？ “白”这种东西是藏不住的！

不知道小仙女们有和芭姐一样爱看电视剧的吗？主打冒险的综艺节目《二十四小时》第三季开播以来，芭姐可谓是被几位呆萌帅气的小哥哥撩得不要不要的！

在节目中，白敬亭、魏大勋和谭松韵组队玩填词对暗号游戏，谭松韵说：“万一遇到‘有谁美’（这种题）就是白敬亭美啊~”魏大勋吃醋道：“刚刚为什么不选择我？”小姐姐一脸傲娇说：“不想选你！”日常对话都这么可爱，芭姐也是很喜欢这三人的组合了~

除了三人的可爱互动，芭姐真是默默被谭松韵小姐姐的白嫩肌肤震惊到了，在大太阳的照射下录制节目，还能这么白！只能说是真正的仙女了吧~

不过娱乐圈中，除了谭松韵还真有很多怎么晒都白得发光的小姐姐！芭姐一度怀疑，是不是这些小姐姐们都涂过“防黑层”啊？

太阳真是过分了

一样地晒她们却可以白到发光

作为一个新疆姑娘，娜扎不仅拥有着让仙女们羡慕的瓜子脸、高鼻梁和深邃的大眼睛，皮肤更是那种白的让人嫉妒的类型！见过娜扎本人的芭姐不得不告诉你，用肤如凝脂这样的词形容她真的一点都不为过~

敢在微博上常常晒素颜自拍照的女明星可以说是很少了，但wuli景甜从来都是想发就发，毕竟这么白嫩的肌肤不晒晒也太可惜了吧~

晋升为美妆博主的林允小姐姐也真的是越来越白了，看她的微博甚至调侃道“皮肤好到被自己美醒~”看看这白嫩嫩的小脸，芭姐都想上手捏捏了！

说起皮肤白，芭姐还不得不提到前段时间来录制节目的蓝盈莹，本人性格爽朗可爱不说，皮肤也是白到发光！那么关于小姐姐们的美白秘籍到底是什么呢？芭姐已经给你们整理好了最全的答疑啦！

回顾每年的美白保养，就像缅怀夭折的恋爱：倾囊购置产品、费心涂抹补擦，却依然肤色黯淡冒斑点，净白无瑕永远是别人的甜蜜……其实产品没有错，用心更没错，只是除了放感情，你还需要理性把关。以下美白热搜答疑，芭姐帮你解开迷思、重新出发变最白的美少女~

问题一：为什么我用任何美白产品都没有效果？

答：用三个月再下定论！护肤品可见的效果，由皮肤表皮来体现。如果你年方十八且活得像本教科书，表皮细胞的更新周期需要28天，这是所有护肤品等待发效的基础时长。可事实上，气候切换、作息变化、荷尔蒙波动都会扰乱肌肤节律，让代谢周期由标准28天暴增至35乃至50天。而美白产品的作用机制较复杂，不仅停留在表皮、还涉及更深层反应。所以效法品牌实验室8~12周的美白临床测试期，给现用产品3个月的表现机会，再下无效定论也不冤枉。

问题二：是否存在传说中的“黑肉底”？

答：存在。用遍美白品、色号岿然不动的皮肤，属于基因所致的“黑肉底”，确实没法变成白妹妹。但美白并非单纯为了变白，而是为了让肤色均匀透亮、预防黑斑。基因决定携带更多黑色素的人，如果疏于美白防护，后天应激产生的黑色素就像乱摞的补丁，让原本的健康肤色显得脏脏旧旧，不想自毁颜值还是回归美白队伍吧。

问题三：使用美白产品最多可以达到什么效果？

答：根据自己的皮肤情况而定。虽然肤色是天生，但日晒、压力、污染这些因子天天影响，让我们多少比上天所赐的肤色“暗”了几号。要观察自己的肌肤“原色极限”，看手臂近腋下的内侧就对了，这块皮大概是最接近“古墓派”零光老化伤害的理想状态，用它比对脸部和颈部肤色，落差越大，美白进步空间越大！

问题四：美白产品停用就会变黑，是真的吗？

答：不是真的。美白产品的作用原理，就是加速现有黑色素的代谢率，由深层浮出至皮肤表面，随不断更新的表皮细胞脱落而去，哪有卷土重来的可能？所谓的返黑，是由于美白产品尚未使黑色素完全浮出，一旦停用、黑色素在皮层内持续发炎，再被紫外线刺激加速分泌新的黑色素，于是产生“停用变更黑”的错觉。

问题五：有些产品一用完皮肤明显变白，这种美白是真的吗？

答：不一定。看脸世界催生了许多“立可白”产品，霜膏类通常添加了二氧化钛、滑石粉、珍珠粉等迅速填平毛孔的成分，能让肤色显著亮白、甚至细纹也变淡，看起来肤质明显提升，却仍属于物理遮盖的“假把戏”。另一种是立刻“洗白”皮肤的亮肤型面膜，即在泥面膜里加入酸性美白成分，起到吸附杂质+微焕肤效果。虽没有化学荧光漂白那么重口，但剥除角质力道不可小觑，仅限急救情况使用。

问题六：日常使用成套的美白保养品，是否比较容易见成效？

答：是的。就像全身堆满logo无趣透顶，如果化妆水、精华液与乳液（霜）等都来自同一系列，瓶瓶罐罐养分雷同、仅存剂型差异，层叠擦不仅是重复作业，肌肤也无法完全吸收。激进派若希望做到最好的美白效果，建议搭配主成分不同的单品，如“左旋C精华液+熊果素乳液”，相辅相成能玩出混搭的惊喜。

问：吃什么可以变白？

答：多吃维他命C和胶原蛋白。皮肤科医生和美容专家一定会用食补来美白，这种直接从体内补充的方式最可靠，目前首选成分还是不脱这两项：维他命C和胶原蛋白，前者强力清扫自由基，后者强化真皮结构，搭配吃帮助相互促进合成，一举提升净白弹润度。专家还提醒，不要选人工合成的维他命C，以樱桃、蓝莓、蔓越莓等水果萃取的最好。并且不要只吃单一的抗氧化剂，葡萄籽、多酚、谷胱甘肽或白藜芦醇，每天轮流吃，抗氧力更均匀。

白到发光不是梦

用对了这些你也可以是最白的小仙女

SK-II全新升级的这款肌因光蕴环采钻白精华露，不仅具有极强抗氧化性，能够抵御紫外线等外界刺激造成的细胞氧化，提升肌肤透明度，更帮助净化细胞中肌肤灰霾云团，分解清除黑斑/黯黄/泛红，令肌肤焕发净白光蕴。

娇韵诗的这款清透润白淡斑亮肤精华乳是针对淡斑设计的美白精华乳，内含源自亚马逊的神奇植物针叶樱桃，能从源头有效抑制黑色素生成，淡化现有斑点，预防潜在斑，令肌肤持久均匀白皙。

自然堂全新透粉白精华液，在极强保湿力的同时，还富含19种营养物质，激发细胞“自噬”能力，减少黑色素，排除引起泛黄的代谢物质。全新“自净化”技术能增强细胞自净化机能，让肌肤主动清除过剩黑色素、清理导致暗沉泛黄的多重细胞代谢垃圾，全面排浊，让肌肤更加白嫩清透。

佰草集新七白美白精华水，蕴含白芍、白蔹、白芨、白蒺藜等七种本草萃集而成的“新七白”升级精华，质地细腻柔滑，给与肌肤特润的加倍呵护。能促进肌肤活力，有效滋养、嫩白肌肤，坚持使用可令肌肤日渐白皙柔嫩，温若白玉。