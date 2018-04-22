眼霜面膜素颜霜 欧阳娜娜的17岁比你还精致

导语：17岁的时候大家都是胶原蛋白满满可能没人在意护肤和保养，但17岁的欧阳娜娜已经意识到保养要趁早的问题。（来源：时尚芭莎）

先一起看看欧阳娜娜的“三月爱用小物”总结帖，萌萌哒兔子和粉色化妆品是这枚少女的没错了！

护肤小物

如果觉得早上敷常规的片状面膜精华太多易搓泥，不妨试试娜比推荐的“懒人面膜”Saborino早安保湿面膜，神奇的60秒就可以将精华全部吸收进肌肤，再跟据个人肤质进行后续护肤。上妆之前一定要注重脸部保湿，这样才能使妆效服帖不卡纹！

你记得你第一次用眼霜是在什么时候吗？17岁的娜比推荐了Kiehl‘s科颜氏牛油果眼霜。年轻肌肤很适合这款眼霜，容易吸收不厚重。由于工作原因娜比需要长时间带妆，所以眼部肌肤更容易干燥，保养功课做的很到位。

1.Saborino抽取式早安保湿面膜 中国未上市

2.Kiehl‘s科颜氏牛油果保湿眼霜 RMB 300/28g

美妆小物

素颜霜也是娜比的常备小物，着急出门擦一层瞬间均匀提亮肤色，赶飞机也要元气满满！脸上没有过多瑕疵可以选择素颜霜代替粉底产品，肌肤会更加透亮。

口红可是提气色的利器，3CE的马克笔口红涂在嘴上非常自然就像自己的唇色，色号#CRIMSON PINK粉嫩少女感十足，娜比也喜欢拿它涂咬唇妆。素颜霜搭配自然提气色口红，娜比的伪素颜技巧你get了嘛？

1。 Chando自然堂亮透水光素颜霜 RMB168

2。 3CE马克唇彩笔 #CRIMSON PINK RMB130

如果脸上有一些瑕疵也可以选择欧阳娜娜推荐的CHANEL香奈儿气垫水粉底，气垫粉底相比普通粉底液更加轻薄，妆效也更加自然水润，强烈推荐给大干皮，瞬间拥有少女光泽肌。

完美的卸妆洁面品必不可少，娜比推荐的是SUQQU洗面奶，带有颗粒，在洁面的同时也可以按摩去角质，深层清洁以加强后续护肤品吸收，不过不推荐干皮每天使用哦！

1。 CHANEL香奈儿气垫水粉底 RMB530

2。 SUQQU活肤柔珠磨砂膏

身体护理小物

少女感就是要从头到脚都精致，身体护理可不容忽视。欧阳娜娜推荐的身体乳是CHANEL香奈儿五号香水同系列身体乳，香味超级持久，质地轻薄易推开适合夏天使用，谁还不是自带体香的小公主呢？

频繁染发烫发就要向娜比学习使用护发油，娜比推荐的是Amino mason护发油，含有牛油果成分，保湿滋润每一根发丝。把护发油涂抹在头发上按摩，然后10分钟后再吹头发，让你的长发丝滑到不行，真实的抚平毛躁一梳到底！

1。 CHANEL香奈儿五号润体乳 RMB 530/200ml

2。 Amino Mason 牛油果植物氨基酸保湿护发油 中国未上市

看完娜比的好物推荐你有没有get到散发少女感的秘密？随手一掐都是要冲出屏幕的胶原蛋白。。。护肤保养要趁早没错的！

如何拥有少女水光肌？

保养要勤快

想要拥有娜比的水润Q弹肌，不管你是像欧阳娜娜一样18岁刚刚开始基础护肤还是30岁需要初步抗老，都要针对自己的肤质情况坚持护肤。

干性肌肤很容易长细纹，要特别注意密集的滋润护理；油性肌肤不容易长细纹，但容易毛孔粗大，所以要多加强保湿！

加强保湿和抗衰老是日常护肤中需要注意的。坚持一周内敷2-3次面膜，早晚都要涂眼霜，肌肤每个部位都要加强补水，可以使用按摩仪器辅助使护肤品更高校的被吸收。

化淡妆

少女感既不是不化妆也不是过度化妆，而是要根据自己的肌肤情况适度化妆。选择与肤色相近的轻薄自然型底妆产品，不要过度遮瑕，会有假面感，让人感觉妆感过重显得不够精神。

在颧骨或脸颊两侧轻扫一点浅色腮红会增加可爱感。少女妆容的宗旨就是自然、提气色。

熬夜很贵的，要早睡

用最贵的护肤品熬最晚的夜说的是你吗？但时间长了熬夜对皮肤的伤害可是多少钱的护肤品都救不回来的，黑眼圈、肌肤干燥、肤色不均、冒痘这些问题可都是熬夜的代价啊。

作息规律的同时会加强新陈代谢，及时清理体内的毒素不仅可以改善皮肤状况，也会使整个人看起来更加元气有活力！

可能你没有欧阳娜娜开挂的人生，但同款少女感绝对可以有，遇到小朋友再也不会被叫阿姨啦！