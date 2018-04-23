避免春季“炸毛”肌 救赎单品了解一下

导语：换季的时候气候多变，时暖时冷，时干时潮。与此同时，肌肤在短时间内很难适应，会引发各式各样的问题，你是否能对症下药呢？（来源：yoka）

第一大问题：干燥

春季肌肤简暖，紫外线也随之加强，在加上春季气候多变，雾霾刮风下雨下雪随时可能突击城市。这个时候，肌肤也会随着气候的多变而加快水分流失，从而导致皮肤变得格外干燥，严重的甚至导致脱皮，用再多的化妆品也是遮不住的尴尬。

解决方法：

1。 多喝水，干燥的时候水分流失太快，所以一定要多多喝水。

2。 选用保湿产品，保湿是一年四季的肌肤工作，所以无论什么季节，梳妆台上都要有一两件保湿单品来呵护肌肤。

第二大问题：过敏

过敏是春季最常见的问题。无论多抗敏的人，在春季这个花粉、柳絮、尘螨、雾霾的强烈攻击下。肌肤都会因此有诸多的反应。比如双颊泛红、皮肤瘙痒、刺痛、起疹子等症状。

解决方法：

1。尽量不要用太热或太冷的水来洗面，水温最好约20oC，因为会影响皮肤锁水能力，而洗面时不要太用力以免刺激皮肤，而洁面产品亦不要停留超过1分钟。

2。不要涂用过多质地厚重及过于滋润乳霜，反而是要选择一些像是精华液及质地轻薄等护肤品or面膜来纾缓肌肤脱皮的现象。

3。敏感期间避免用含酒精、香料、果酸及香味过重的护肤品，因为这些成分对皮肤刺激大，易出现过敏，应该选择温和或适用于敏感肌肤的产品。

4。皮肤敏感其中一个原因是角质受损，所以一定要停用所有去角质产品。

5。在敏感其间避免使用新的护肤品，因为肌肤在这段脆弱的日子，外来的新产品会令肌肤难以适应而加重负担。

第三大问题：油脂分泌不正常

第四大问题：角质

春天也是皮肤角质容易堆积的时刻。春季新陈代谢速度加快，油脂分泌增加，产生角质的几率也比较大，就容易造成皮肤角质的堆积。

解决方法

1。 定期去角质：去角质的产品不能每天用，这样皮肤一点抵抗能力都没有。但是角质堆积太多反倒会引起肌肤的很多问题。所以一礼拜去一次是最合理的安排。

第五大问题：长痘

其实正常人一年四季都会长痘，但是在春天会更加严重。因为油脂分泌不稳定，角质堆积，堵塞毛孔，痘痘就因此形成。再加上漫天飘荡的各尘埃花粉，吸附在肌肤上，不仅会导致过敏，也会引发痘痘的形成哦。

解决方法：

1。 清洁工作要做好：不宜使用太过清洁性的产品，如果皮肤本身的油脂被清掉 了 ，肌肤自卫机能就会再分泌更多的油脂，导致油腻及痘痘更加猖獗。所以选择洗面奶就十分重要。选择洗面奶以温和，天然，质地凝胶状，清洁力强的弱酸性洗面奶。

2。 选择适合的祛痘品：在长痘初中期选择适合自己的护肤品来治愈痘痘，避免使用药膏、霜等含有激素的祛痘品，可以使用植物药妆祛痘产品，温和不刺激

第六大问题：色素沉淀

春天阳光虽然不是太过强烈，但是紫外线辐射还是会对肌肤造成影响，长期暴露在阳光之下，就会形成色素沉着，出现皮肤暗淡无光，甚至形成色斑。

解决方法：

1。 防晒工作要做好：色素沉淀的来源之一就是紫外线，所以日常的防晒工作一定要做好。

2。 选择适合的产品：选对产品很重要，面对色素沉淀，一定要选择有针对意义的产品，这样效果才能更加显著。

春季温度升高降落频繁，身体水分的流失以及内分泌分泌过旺的情况会出现。因此导致皮肤会出现油脂分泌不均匀，肌肤水油不平衡。

解决方法：

1。 对症下药，T区过分油腻，脸颊过分干燥。这个时候，护肤就要聪明起来！ 在有你的地区用控油的单品，在干燥的地区用保湿的产品。敷面膜也一样哦