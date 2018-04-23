赵薇周迅再同框 变老不存在的

导语：距离电影《画皮》上映已经过去了整整11年，近日，赵薇与周迅在一个电影界活动中再度合体同框，而两人却仿佛都得到了上天的眷顾，没有让岁月留下太多的痕迹。

由赵薇周迅出演的电影《画皮》分别于2008年和2012年上映了两部，相信这部电影中，周迅饰演的小唯成为了不少人的“童年阴影”。虽然两人当年由于番位之争引发了不少恩怨，但近日，在第九届中国电影导演协会2017年度表彰大会上，两人与张艺谋、冯小刚等一众电影人合影，表现亲密，算是为之前的种种猜想破冰。

《画皮》剧照

时隔多年，两个人在照片中看上去还是看不出什么岁月的痕迹，已经到了40+年龄段的两位女明星，依旧保持着年轻时候的光彩，看来衰老这个问题在她们面前，确实是不存在的。

在妆容方面，两个人保持年轻的秘诀应该从唇妆入手。

赵薇红唇妆气场全开

赵薇的红唇妆一直是她出席各种重要场合的“标准配置”。涂上红唇的赵薇气场全开，也让她原本有些偏黄的肤色提亮了不少。

粉色唇妆是周公子的最爱

而周迅出道以来则以灵动著称，太浓烈的妆容反而不适合她。恰到好处的粉色唇膏，可以为她带来十足的少女感。

除了唇妆之外，两个人最重视的地方应该算是眉妆了。要知道眉毛对于五官的平衡性起着非常重要的作用，也可以起到调节脸型的作用。

赵薇——特别强调眉峰

赵薇其实在娱乐圈绝对属于体型比较大只的女星，包括脸型上镜也不是很吃香。但是她用十分强调眉峰的眉形，让自己的五官立刻带上了一丝英气。有棱角的眉妆也平衡了脸型略感圆润的小缺点。

周迅——自然的眉形最讨喜

天生就是为上镜而生的周迅真的是超小只，再加上精致的尖下巴，简直不需要注意太多就可以轻松出镜。所以自然的眉形，让她整体看上去都是那么的舒服。

赵薇周迅旧照

说完了彩妆，要想保持一张年轻的面孔，肌肤的护理绝对也是重中之重。赵薇和周迅两个人共同的特点就是眼！睛！大！要知道，大眼睛双眼皮的女生其实在抗老方面是很吃亏的，因为眼部肌肤很薄，如果护理不得当，会比其他地方的肌肤衰老的更快。

赵薇周迅旧照

一旦眼周肌肤开始出现松弛，那么双眼皮女生的眼睛就会变得特别没有神采。

可是赵薇和周迅在眼部肌肤的保养上，真的为我们做出了太好的范例，虽然两个人都已经年过40，但是眼神还是那么清澈，大大的眼睛依旧是她们最美的地方。

现在就来教你电眼拯救计划，如果你也是幸福的大眼妹，就赶紧学起来吧

电眼拯救计划一：抗疲劳眼霜用起来！

三点按压缓解眼部疲倦肌！

对于眼部的黑眼圈和眼袋等问题，使用带有茶多酚和咖啡因的眼部产品可以很好的缓解。但是使用的手法不对就容易搞得好产品也没有什么效果。来看看到底怎样才能最大发挥抗疲劳产品的最大效用！

准备工作：

将眼部产品用手捂热方便后续的吸收。

将产品在眼下眼皮轻柔的从眼角向眼尾方向按压。

注意每一点的按压时间要在3秒左右

拯救电眼计划二：电眼按摩做起来

适当的按摩能够加速眼部的血液循环，缓解由于血液不通畅而造成的黑眼圈，眼袋等问题。

Step 1、轻轻拍打、按压加快血液循环

眼睛往上看，用无名指指腹快速拍打内眼角处，那里是上下晴明穴的位置，能够带动深层神经和加速眼部血液循环。

Step 2、轻拍提拉舒缓眼部神经

用中指和无名指指腹，以轻拍的方式由内眼睑向外眼睑移动至太阳穴，并向上提拉，重复3遍。按摩太阳穴能舒缓脑部神经，从而消除眼部疲劳。

Step 3、眉骨平移按摩

将中指和无名指分开，分别按住眉角与眉尾两侧，顺着眉骨将无名指从内向外移向眉尾，再将无名指与中指并拢向太阳穴方向提拉，重复3遍。