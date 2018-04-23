为什么你的脸油的这么快？这次不单是补水问题

导语：每天早上认真洗完脸，撑不到中午又冒油了，不想当油腻中年少女的你已经做好了保湿，为毛水油还是不平衡呢？你要先搞清楚自己的肤质，才能好好对症下药呢！（来源：瑞丽网）

纯油性肌肤，如果你是由内而外都泛油的大油皮，那就要好好做好清洁和控油功课，你的油脂分泌比别人旺盛，也更容易爆痘，泛油光，所以饮食上一定要清淡，想要底妆清爽服帖就要借助控油散粉。

别桑心，你有一个优势就是比干皮老的慢哈！外油内干型肌肤，外面油光能充当反光镜，其实基底很干，那就先把补水锁水工作做到位，当水分和营养都渗透进去，才能由内而外的把肌肤调整清透；纯干性肌肤，也就是由内而外都干燥到爆皮紧绷的那种类型，你需要使用高保湿、小分子、渗透力强的保湿产品，先修复好皮肤表皮受损屏障，水分能量才能真正作用到底层。

玻尿酸是你肌肤的解渴神器，护肤品或者注射针剂都能有很好的效果；敏感型肌肤，通常皮肤表皮受损严重，很多保养成分都吸收不进去或出现不适症状，那就多用成分简单的基础保湿舒敏类产品吧，能为脆弱的肌肤减轻负担。

贴心提示：

很多小仙女问：为什么用了全套保湿产品肌肤还是吸收不进去呢？你可以加一个修复类的产品，比如爽肤水啦，肌底液啦，当受损的细胞得到修护，吸收力就会变强，它们好比是肌肤的开胃菜，能把表皮受损屏障重新恢复强韧状态，打开吸收通道，才能更好的锁住营养。或者晚上最后一步用具有修复功效又锁水力强劲的睡眠面膜，都能让你的皮肤得到改善哦！

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首次加入‘逆龄因子’，模拟年轻细胞释放年轻信息，刺激年轻细胞不断分裂，优化细胞夜间存活环境，给予细胞足够能量，加速细胞复制新生以加快细胞再生速度，将衰老细胞发出的有害讯号转化为青春讯号

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