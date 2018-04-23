初夏你需要一份快速美白攻略

导语：初夏将至却不敢露出黑黑身体肌肤？你需要一份快速美白攻略！随着气温渐渐身高，菇凉们的衣服也越穿越清凉，此刻正是需要穿上美美夏装大秀身材的好时候！（来源：瑞丽网）

但不少妹纸这个季节却羞于露出自己的肌肤，撇开有肉肉等因素，许多妹纸更多的是因为身体肌肤没有想象中那样白皙透亮，反而有诸如黝黑、鸡皮等肌肤问题。其实妹纸们不需要在这个时候就放弃，只要提前坚持这几步，你也能在夏季白得发光哦。

美白第一步：身体去角质

众所周知，身体肌肤暗沉、肤色不均、黝黑等原因会产生，很多时候是因为角质堆积太厚，所以选择一款靠谱的身体去角质膏尤为重要。在沐浴时，将去角质磨砂膏涂在身体上，以画圈的方式帮助废旧角质脱落，还可以在膝盖、手肘等容易堆积的部位重点按摩。

美白第二步：涂美白身体乳液

去除废旧角质后，肌肤就可以更好地吸收营养，所以这个时候就可以挑选具有较好美白效果的身体乳液涂抹于全身，帮助身体肌肤击退暗沉，不少身体乳液在美白的同时还能兼顾去鸡皮，菇凉们可以多多挑选一下。

美白第三步：做好全身防晒

当然，不管什么时节都少不了外出，所以想要最大限度地隔绝紫外线等让肌肤变黑的因素，还少不了涂抹一定倍数的防晒霜，才能让身体肌肤长久保持白皙哦。

食疗

通过食疗来保持美白效果也是一个不错的选择，除了补充维生素C、牛奶、豆浆、奇异果等帮助美白的食物外，大家也可以根据自己的情况买正规口碑的美白丸来吃，巩固美白效果。