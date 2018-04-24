“白到反光”你也可以轻松拥有

导语：想要“白到反光”更需将保养的功课进行到底，做好防晒挡住灼人骄阳，如何抵抗“黑势力”，让肌肤远离紫外线损伤？（来源：yoka）

春夏之初，在欣喜装扮日渐轻薄的同时，许多爱美人士也总是会对本来就不够白皙的肌肤，又要面对夏天的紫外线侵蚀而焦虑不已。“美白”是永恒的课题，“白到发光”既能让你在人群中脱颖而出，成为合照杀手，也更容易驾驭彩妆、服饰中更多的选择。而美白工程中，首要重视的问题就是“防晒”！说实话，“美白”和“防晒”相比，我更加注重防晒，因为防晒除了防止晒黑以外，更可怕的是“晒老”！

一、晒黑和晒老的“凶手”分别是谁？

要知道，晒黑和晒老的元凶并不同。我们通常所说的“防晒”，就是防紫外线，紫外线根据波长，可以划分为UVA（长波）、UVB（中波）、UVC（短波）三种，不过UVC穿透能力比较弱，在抵达地面之前就已经被臭氧层吸收掉了，对皮肤的伤害程度几乎可以忽略。而UVA和UVB就是晒黑和晒老的两大“元凶”！

我们在阳光下晒久了会变黑，是因为UVB会到达皮肤的表皮层，不仅会引起晒伤，比如红肿、脱皮等现象。还会刺激表皮层中的黑色素细胞加速分泌黑色素，以发挥其吸收紫外线、构筑肌肤屏障的特性，这一特性便会让我们的肤色变黯沉、变黑。

而波长最长的UVA由于穿透能力非常强，它可以深入真皮层下，破坏胶原蛋白和弹性纤维、导致光老化。从而使皮肤失去丰盈和润泽度，变得松弛、粗糙、产生皱纹、色斑等等。它才是你肌肤老化的无形杀手！所以，你会发现偷懒不涂防晒的人会比同龄人老的更快！

而UVB在夏季的时候最强，其他时候还比较弱；UVA则是无论阴雨晴天，一年四季都在线，而且是一层玻璃都挡不住的！晒黑以后，我们可以通过一些美白精华进行晒后修复，但一旦被晒老——肌肤屏障受损，就很难再恢复生机。

二、如何防晒老又防晒黑？

知道了晒黑和晒老我们的“凶手”，最关键的问题是：到底该怎样防御它们？最直接的方法就是：不晒太阳！听起来有点不现实，不过很多明星就真的能做到！像大S、范冰冰，出门或是拍戏休息时都遮的严严实实，so，该有的防晒神器都统统武装起来喽！

遮阳伞就不用多说了，谁都有，重要的是选择颜色越深的越好，而且不要懒，记得打才行！

防晒衣也是我们经常会借助的防晒工具，我比较推荐真丝材质的防晒衣，不仅不会闷热，还会调节皮肤干湿度，起到保养皮肤的功效。像墨镜、遮阳帽一类的，不仅可以防晒，还可以美美的凹造型，你不会嫌它累赘吧？

说到防晒，不得不说的就是防晒霜了！其实很多人并不是真的会涂防晒霜！这里就要好好说一下到底该怎样发挥防晒霜的功效。

一般我们买的防晒霜上，都会有SPF和PA两个标识。SPF的数值大小表示延缓肌肤受到UVB侵害而晒伤的时间长短，而不是紫外线的强度。也就是说，SPF30的防晒能力并不是SPF15的两倍，只是防晒作用时间更长而已。PA值则是指产品抵御UVA的能力，“+”越多，表示防御UVA对皮肤深层基因损害的程度越强。一般来说，PA+表示可以延缓肌肤晒黑时间4小时左右，PA++表示可以延缓8小时左右，PA+++表示可以延缓12小时左右。

当然，防晒系数越高，对皮肤的刺激也就越大，一般我们正常上下班只要选择SPF15、PA+的产品即可；户外运动需要选择SPF30以上，PA++以上的产品。如果去海边游泳、潜水的话，则需要SFP50、PA+++以上的产品。防晒霜之前叠加抗氧化成分的精华或者面霜，可以形成双重保护机制，更有效减少紫外线的伤害

另外，需要注意的几点是

①去年没用完的防晒霜今年最好不要再用了，因为放置久远的防晒霜功效已经降低了。

②防晒霜的量一定要涂够，一般一张脸至少要涂够一枚硬币的大小。

③一定要及时补涂，室外阳光下2小时补涂一次，日常通勤又不靠窗的话，下班前补涂一次就好了。

④要留足防晒霜成膜的时间，出门前15-20分钟涂才有效哦

⑤不要把带SPF值得底妆当防晒用啊，量不够是起不到防晒作用的

⑥不同产品的防晒指数不能叠加哦，以最高系数为准。

⑦一年四季都要防晒，冬季紫外线并不会因为低温而降低。

如果难以避免的被晒之后，把握好晒后黄金六小时进行急救修复，也是可以大大降低紫外线对肌肤的损害的。

晒后1小时：用舒缓镇静功效的化妆水湿敷，化妆水先冷藏十分钟效果更好。

晒后2小时：用不含酒精的冰凉面膜降温。

晒后4小时：保湿产品进行补水，维持水油平衡。

晒后6小时：补水面膜做深层护理。

想要肌肤没烦恼，防晒真的一年四季都割舍不了！对抗不听话的UVA和UVB，打败“晒黑”和“晒老”的魔咒，从来都是旷日持久的战役。春夏已至，你的肌肤准备好了么？