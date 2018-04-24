宋茜王源有社会人专属战痘秘籍

导语：要问女孩子们最怕什么，10个人有9个人都会说：痘痘！长过痘的人都知道，“战痘”这件事并不容易，那可是漫漫长路，好似西天取经一般又长又艰难。那么，今天芭姐就来问你们摆脱烦恼，缩短“战痘”时间！（来源：时尚芭莎）

Wuli宋茜作为女明星的她经常生活不规律、作息紊乱，但是肌肤仍然滑嫩白皙，痘痘尽退。

倪妮也是不长痘星人的资深会员，不管什么时候出现在大众眼前，皮肤都是光滑细嫩，长痘？不存在的！

身为超模的刘雯，也不曾长痘，尽管时装周的时候妆容卸了化、化了卸，反反复复对肌肤损伤极大，那又怎样呢？人家仍然扛住了所有的考验，一颗痘都不长。

最令芭姐和网友们赞叹不已的当属王源，在节目中回忆自己拍戏经历的时候，说：“有一次导演让自己能更贴切角色，每天让我吃香喝辣就是为了让我长痘，奈何一天天这么吃下来，一颗痘都没长？”这话说的也是Real气人，要换做芭姐，早就“面目全非”了好么？！

看了这么多，相信仙女们早已气的不知该如何是好了，别担心，芭姐今天就来为你们解开长痘的困扰，从预防到护理再到去除痘印，应有尽有👇

预防长痘从我做起 生活、饮食都要注意！

1、早睡早起别熬夜

熬夜简直是万恶之首，一天两天还可以，但要是日日如此，内分泌就会紊乱，最直接的展现就是脸上长痘。所以仙女们，不到万不得已，千万不要熬夜。

2、清淡饮食沙拉走起

芭姐很理解现在的仙女们为了节省时间吃快餐的行为，但是你知道吗？有一句话叫“U Are What U Eat”意思就是说，你平常吃的东西会直接反应在你的脸部和整体状态里，油腻东西吃多了脸部就会分泌过多油脂，毛孔也会变大，长痘也变成了常态。

3、护肤品别涂太厚

很多仙女喜欢涂很多护肤品在脸上，左一层右一层，管它适不适合自己呢，总之涂上就行了。No！选择护肤品、涂护肤品也要按照自己的肤况而定，如果你是油性肌肤，就选择清爽型的，反之就会令肌肤透不过气最后憋痘。

4、出门带口罩防护要用心

现在的空气状况大家有目共睹，雾霾愈演愈烈，空气中的脏东西含量也让人胆战心惊，殊不知哪一种脏东西就能触发你长痘的红灯。所以，遇到雾霾天气记得带口罩出门，隔绝脏东西和肌肤接触。

长痘进行时 内调外护双面战痘！

1、保湿！补水！

如果你是因为脸部水油不平衡而导致的爆痘，那么芭姐劝你别忙着控油了，补水保湿才是关键。选择温和无刺激的保湿产品，调节肌肤状态，慢慢缓解。

2、温和清洁

长痘算是肌肤“病态”的一种体现，本身它就很脆弱了，所以我们在清洁的时候切勿“粗暴”，过度清洁反而会使情况加重。选择温和的氨基酸洁面即可，减小对脸部的刺激。

3、防晒霜涂起来

紫外线不仅回令肌肤变黑还会加重老化，对于长痘痘的脆弱肌肤还有一定的刺激作用。所以出门之前，防晒霜不能忘。建议尽量选择清爽质地的，轻盈不厚重。

4、选择有针对性的护肤品

选择能有效击退痘痘的护肤产品，水杨酸能疏通毛孔去除老废角质，异维生素A酸能够抑制皮脂腺分泌，过氧化苯甲酰能渗入毛孔，杀死造成痘痘的痤疮丙酸杆菌，对皮肤的刺激也很小。买之前要看清成分表，切勿跟风。

长完痘啦！ 怎么祛痘印了解一下？

问：痘印也分真假？答：昂！

痘痘平复后留下的疤痕分为真性和假性两种，一般假性疤痕就是我们所说的痘印，会在皮肤表面留下红色、黑色的痕迹，这种印记可以通过时间和护肤品加速去除，而真性疤痕则需要套通过医美手段治疗，快去照照镜子看自己的痘印是真是假！

假性痘印怎么去？

消炎美白。不是所有的美白精华都适用于痘印，红色痘印由于炎症引起，因此加入了抗发炎成分的美白精华乳才更适合用作祛痘印。

焕肤疗法。由于色素沉淀引起的黑色痘印，可以通过果酸等温和去角质的形式，帮助皮肤表层的黑色素代谢，加速淡化痘印。

真性痘印怎么去？

注意！没有任何日常护肤品可以去除真性疤痕！唯有通过医美疗程，才能减轻和改善。

能量磨皮激光。可以瞬间产生超高能破坏多余的组织，并不伤及旁边原本正常组织，伤口复原快，皮肤缩紧效果好，可以把不平整的皮肤磨成较为光滑的一个平面，新生的皮肤长好后会变得柔嫩有弹性，可以有效地去除青春痘疤痕。

果酸换肤。轻微的疤痕可以经由果酸换肤来得到改善，加速皮肤更新代谢速度，但无法去除深层疤痕。

填补法。局部注射玻尿酸或胶原蛋白来填满凹洞，使得凹陷部分隆起与周围组织平整。

水光针微针治疗。对问题肌肤的治疗，加入玻尿酸等产品，使得皮肤保水度增加，预防色素性痘疤的产生，并对细小皱纹与粗大毛孔有一定程度的改善。