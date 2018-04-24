自制水果面膜敷出好肌肤

导语：MM们想要避免脸色暗黄，就得把肌肤调整到最佳状态，那么面膜是必不可少的。面膜能够清除脸部表皮脱落的细胞和残留的污垢，具有细致毛孔、清洁肌肤的作用。（来源：pclady）

MM们想要避免脸色暗黄，就得把肌肤调整到最佳状态，那么面膜是必不可少的。面膜能够清除脸部表皮脱落的细胞和残留的污垢，具有细致毛孔、清洁肌肤的作用，还灭刺激脸部血液循环，延缓皮肤老化、起皱的现象。那么关于面膜MM们了解多少呢？小编向大家面膜知识，总结一下水果自制面膜的经验！

番茄汁+蜂蜜醋/苹果醋

推荐指数：★★★☆☆

材料：番茄汁、蜂蜜醋或者苹果醋。

制作：在蕃茄汁内加1-2匙蜂蜜醋或苹果醋，再加些许柠檬汁，并搅拌搅匀。

编辑点评：胡萝卜素，在体内转化为维他命A，可预防青春痘；茄红素可保持肌肤白嫩，预防斑点和皱纹。

柠檬燕麦泡沫洗棉凝露

推荐指数：★★★★☆

材料：燕麦20克，柠檬1个，甘油10毫升，矿泉水50毫升，抗菌素0.5克，椰子油起泡剂30毫克。

制作：柠檬洗净，去皮和籽，放入榨汁机中，把矿泉水到入到柠檬汁里，把甘油和燕麦粉全部混合在一起搅拌，滴入起泡剂和抗菌素。

使用方法：把以上材料搅拌均匀，先把脸洗湿，先取凝露放在手心揉搓起泡，涂抹在脸上，轻轻按摩后用清水洗净。

编辑点评：柠檬含有丰富的果酸和维生素，能延缓肌肤的老化，并加速肌肤的新陈代谢，同时拥有惊人的美白功效；燕麦汉有多种维生素及矿物质，不仅滋润肌肤，还能去除老死角质。

红酒炖苹果美容食疗

推荐指数：★★★★☆

材料：苹果一个、红酒适量。

制作：先把苹果去皮，切成瓣状。再把苹果放入锅里，倒入红酒没过苹果即可。用中火炖煮苹果15分。最后把苹果放在红酒中浸泡，两个小时后食用最好。

编辑点评：苹果含有独特的果酸，可以加速代谢，减少体内脂肪。可以促进血液内白血球的生成，提高人体的抵抗力和免疫力，同时促进神经和内分泌功能，有助美容养颜。

草莓滋润防皱液

材料：草莓50克、鲜奶1杯。

水果自制面膜水润美肌敷出来

制作：将草莓捣碎，用双层纱布过滤，把汁液和鲜奶混合，搅拌拌匀后，可以把草莓奶液涂于皮肤上，同时并轻轻按摩15分钟左右，再清水洗干净。

编辑点评：草莓含丰富维生素A。B。C及多种补湿氨基酸和天然果酸，可滋润、清洁皮肤和美白肌肤，补湿及促进肌肤新陈代谢，而且除皱效果也不错！