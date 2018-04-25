武装到牙齿 范冰冰的防晒大杀器了解一下

导语：关于“为什么我白不成范冰冰”这样的话题，仿佛已经成了美妆领域的一个迷思，但是4月24日，“白成一道光”的范冰冰亲自在微博发表长文，让我们看到了在防晒道路上，我们和她的1光年差距。

范冰冰很白，已经成为了地球人公知的一件事情，所有属于热衷于美白的女生们都将“白成范冰冰”作为自己奋斗的目标，可明明也买了天价防晒，明明也保证了用量，也做到了分时补涂，为什么还是难逃被晒黑的命运？

看了范爷的长微博，我们找到了答案，原来人家早已经准备好了全套面部“物理防晒”神器，难怪大喊“怎么还不出太阳”。

范爷武装到牙齿的防晒神器其实就是覆盖范围hin大，几乎270°无死角全包围的大檐防晒帽+同色系卡通口罩，别小看这个口罩，它能够连耳朵都保护的很好。

至于为什么武装成这个样子，她自己给出的答案是：“除了要预防光老化，像我们这种皮肤白的人，通常还很容易晒出斑（白皮不能承受的痛~），一晒到太阳马上就有反应，很容易就会起红点啊、斑点啊，色素沉淀之类的问题。”

据范爷自己介绍，她这套物理防晒神器可不是简单的遮盖力够强喔，它还可以“隔绝99%的紫外线，然后它还有一个听起来匪夷所思的功能，就是当光照射到帽子上，通过帽子的不同颜色反射出来，可以对皮肤起到类似光疗护理的效果，所以不但不会晒黑，还可以给皮肤反射好的光，就像那种红光、蓝光的护理一样。我戴的这个蓝色的就可以反射蓝光啦！它还有红色、黄色可以选。（是不是很神奇？女生真的很容易被这些酷炫的原理种草！）”

其实，提到范冰冰的物理防晒法，我们都在去年她参加的综艺中看了个通通透透。

脑海中的她，应该是这样的 ↓↓

但在真人秀节目中她的画风确实这样的 ↓↓

原来范爷在真人秀中所有装扮的出发点，除了方便参与各项挑战之外，最大的目的就是——防晒！

第一期节目中，范爷还有些“顾及颜面”，放不下偶像包袱。想要防晒，却又不好意思表现的太。。。。。。过于明显，所以在短袖衫里套了一件蕾丝内搭，看起来还是有些仙气的。

而在赛龙舟的环节中，一旁的谢依霖一副“撸起袖子，加油干”的势头，范爷则在这个环节中戴上了墨镜。真的是无论什么样的环境，都无法阻挡我阻隔紫外线的决心呢。

就连在室内环节中，范爷也是遮阳帽不离身。所谓武装到牙齿，也不过如此了吧。

而到了第二期节目中，一行人来到了欧洲。走出国门的范爷彻底释放了天性。什么仙气的蕾丝元素？早已丢在了国门之内，来到欧洲的她，一身户外装扮就这样猝不及防的出现了。

要不是那顶第一期节目中出现过的粉色遮阳帽的同款蓝色帽子再次出现，我还差点儿认不出她。

好了接下来就到了范爷亲身示范究竟应该在户外将防晒功夫做到什么地步才叫满意。

敲黑板，划重点了，小本子拿出来记好。范冰冰的户外防晒穿衣指南来啦——

墨镜这种东西，讲了10000次，为什么还是有人记不住？

手是女人的第二张脸，所以手套都给我戴起来，戴起来。

手白了，胳膊怎能晒黑？你觉得防晒袖土爆了？但是只要能有功效，连范爷都不在乎了，防晒小袖子穿起来。而且它还有些许压力，可以让你的手臂看起来更加纤细。

神马裙子，短裤，凉鞋一律都不能出现，取而代之的是长裤+运动鞋。

当然，Leggings + 短裤的这种时髦你也是可以赶一赶的。

你以为到这里就结束了？并不是，上面的都是普通人也都有在做的防晒初级阶段。接下来才到了范爷真正厉害的杀手锏环节。

刚刚看到过的遮阳帽，你长期在户外的话，真的有必要来一顶。虽然它实在是丑！爆！了！但是它的面积和角度，几乎可以帮你遮住鼻子以上的绝大部分面部肌肤，所以丑，就忍了吧。

脖子是女人的第二张脸（但你刚刚不是说，手是女人的第二张脸嘛，哎呀，不要太较真，都是都是，反正都重要），看看出现在范爷脖子上的这个粉色的“布片”是什么？它就是用来给脖子防晒的。而且它还有一个其他的用法，我们稍后分解。原来穿圆领衫还有这种操作。要知道，脖子不防晒，颈纹来得快。

节目中，范爷和谢依霖来到一个需要在户外锯木头的环节，这时候，范爷脸上出现了一块粉色的布遮住了面部。原来，这个遮住面部的粉色“布片”，就是曾经在香港的时候，出现在范爷脖子上的那一块。这个东西原来是如此神奇。这简直是要挑战“脸基尼”的节奏啊。

难怪范爷可以辣么白，原来私下里真的是下足了功夫。而范爷想要对紫外线说的话，大概只有这一个字吧。

当然，即使你拥有了范冰冰的全套物理防晒装备，也还是要涂抹防晒产品的喔。心水好物推荐：

资生堂/Shiseido 新艳阳夏臻效水动力防护乳

——运用的全新WetForce技术：遇水则强，亲肤，持久清透。

安热沙防晒露

——多年来的好口碑单品，防晒功效绝对不是一般产品可以替代的。

苏菲娜/SOFINA 芯美颜日间倍护防护乳 SPF50+PA+++

——质地稀薄，容易涂抹，肤感清爽，具有中等防护紫外光效果，而3小时后，紫外吸收能力下降不多，持久防晒力不错，而且防水防油性好，适合户外防晒使用。