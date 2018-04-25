贝嫂的护肤品居然这么便宜？我去get同款了

导语：拥有帅气老公、可爱小孩、出道20年的贝嫂44岁了，但是岁月似乎对其特别的宽容，完美的肌肤状态让人羡慕不已，今天就来扒一扒贝嫂到底每天往脸上抹了什么让她无惧时间，完美动人。（来源：pclady）

都说小七是银河系最会投胎的女生，其实贝嫂不也是世界最幸福的女神嘛？帅气的老公、可爱的小孩、完美的容颜，这个会带娃会设计会赚钱的时尚女王44岁了。这不贝家又开始在ins上秀家庭爱了。

说起贝嫂，在她的身上的标签太多，贝克汉姆的妻子，小七的妈妈、时装设计师。

| 贝家的 Amazing lady |

要说世界哪个家庭最受欢迎、最受瞩目、最会吸金，那绝对是贝家，而这一切跟贝嫂可是有着脱不开的关系。如果没有贝嫂，即使贝克汉姆再帅气再有才华也不会达到现在的高度。

退役后的贝克汉姆在贝嫂的帮助下，走上了时尚之路，在时尚圈崭露头角，也正是因为这样对比于同时期的其他球星退役后不见踪影，现在的贝克汉姆依旧活跃在前线，成为世界家喻户晓的体坛巨星。

在贝家除了贝克汉姆，最受关注当然就是他们的四个孩子。这四个孩子都是贝嫂剖腹产生下来的，而且当初在生老三克鲁兹的时候还现在的困难，幸好最后有惊无险。也是在贝嫂教育下，四个孩子都成很多人的偶像。

大儿子布鲁克林擅长摄影，已经开始为顶级杂志拍摄大片；二儿子罗密欧成为了巴宝莉的御用模特；三儿子克鲁兹更是继承妈妈的歌唱才华，唱歌超级好听；小七也完美地如小公主一般，画画、骑马样样精通。

贝嫂经常在ins发出与孩子们的合照，可以看出来四个小孩与她的关系不是一般的好。所以也不得不感慨，在这么忙工作中，还能将家庭和事业规划得如此的好，真的是厉害的存在。

| 设计圈的Fashion queen |

除了妈妈和妻子，贝嫂很重要的一个身份就是时装设计师。她亲自操刀设计的时尚品牌victoria beckham更是受到时尚圈的热捧。她现在随身穿着品牌的衣服，就相当于一个行走的广告牌。

贝嫂的穿着很适合喜欢走低调冷淡风的女孩子，简单的配色、修身的剪裁，独特的廓型，虽然贝嫂本身也不高（163cm），但是却完全能撑得起来。

| 美容圈的 it girl |

对于44岁的贝嫂来说，岁月对她似乎格外的宽容，这么多，脸上完全没有她这个年纪应该有的状态。而且即使生了四个小孩，身材依旧保持如此，至今还穿着0号衣服的身材（恩。我不羡慕）

当然，贝嫂本身也是一个超级喜欢分享经验的人，她说她喜欢把美丽的经验分享给别人，所以接受采访的时候，只要问到平时喜欢用什么的护肤品和美妆品，基本上是知无不言。来来来来，我们看看贝嫂平时都在用些啥~

sarah chapman 1号保湿精华

sarah chapman这个在国内算是小众的牌子，但是在欧美美妆圈超级出名，很多明星是其的拥护者。这个牌子的创始人就叫做sarah chapman，是英国非常有名的facialist，被誉为伦敦最好的护肤专家，在伦敦有自己的Chelea Clinic，贝嫂曾在INS上说过每个月都会去她Clinic护理肌肤。

而贝嫂在ins上晒的这款1号精华在补水方面可谓一绝，如果在换季缺水、脸部特别干燥的使用这款精华绝对能快速地补水，脸部会明显变得很水润，上脸后会在肌肤形成一道水膜，轻薄透气，滋润保湿肌肤。

除了1号精华，他们家的3D立体凝水保湿面膜在深度补水方面也是超级给力的。不过这个实在是太难买了，堪称断货王中王，如果第二天需要出席什么活动，用一张这个面膜，保证让你的肌肤水润到不行。

雅诗兰黛密集修护肌透面膜

雅诗兰黛家的钢铁侠面膜在明星圈可谓是鼎鼎大名，杨幂、刘雯、贝嫂都被她收服了。

内外双膜的设计，内膜是小棕瓶修护精粹，能深入修护肌肤问题，银箔外膜，可以媲美SPA导入，内外结合能够让肌肤得到更好的滋养。上脸后，肌肤会有点热热的，但是很舒服，吸收很快，精华液超级丰富；使用完后肌肤会变得很顺滑。

Lancer skincare 面部磨砂膏

除了sarah chapman，深受贝嫂恩宠的就是Lancer skincare家了，特别是这款面部磨砂膏更是贝嫂用来深度清洁的神器，贝嫂曾经说过这是她用过的最好用的磨砂膏，磨砂颗粒特别细腻，用在脸上不会有刺激感，而且能清洁得特别干净。

Weleda 全能霜

这款全能霜，贝嫂用它来当做身体乳，她说这个身体乳的配方很厚重，像黄油，就算是干燥的天气也完全不用怕的，而且涂在身体上会吸收得很快，不能黏黏的。