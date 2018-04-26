深层养润 当季必备的补水精华液

导语：精华渗透力强，对于干燥肌肤来说，可以起到从基底层开始为肌肤补水的作用，这是爽肤水和面霜都无法达到的养润效果，也是为什么精华那么贵，却依然有人愿意花大把的钱来订购保湿精华的原因。（来源：yoka）

如果往年春夏季，你的肌肤都在干燥和出油中度过，那么今年不妨试一试我们今天为大家带来的高强度保湿精华液。

1、雪花秀润致优活精华露

作为全球首款洁面后首先使用的精华露，雪花秀打破了韩国女性的传统护肤理念，把”精华露首先使用“的观念深入人心，是爱用者追崇和喜爱的极品，它集结了四个“FIRST”美誉：护理第一步使用的打底精华；稳居雪花秀销量NO1的畅销单品；首次购买雪花秀的第一选择；G20首尔峰会第一夫人交口称誉的国家礼赠，因此，这款限量版的名称定为[I LOVE FIRST]

2、Dream times M2晶纯液

在众多精华液当中，知名度和口碑都比较好的就是M2晶纯液了，不仅拥有无与伦比的补水保湿特效，而且可以从根本调整肌肤水油平衡态，真正做到改善肌肤易出油或干燥的肌肤问题，卓绝的立体透白，收缩毛孔，柔滑紧致效果，这一切，成就了M2晶纯液在精华领域至高无上的地位。

3、碧欧泉温泉至臻精华露

全球女性的焦点—碧欧泉，总是能另辟蹊径，推出的这款温泉至臻精华露再次给全球女性倾情奉上一场肌肤温泉盛宴。它水蓝色凝胶质地轻触肌肤，刹那间呈现天鹅绒般柔滑、澄净的肤感！接着全新珍珠母贝迅速渗入肌肤表层，肌肤立现细腻柔滑。使用后肌肤表面温度明显下降，让你瞬间感受如沐清泉般清新舒爽。

4、香奈儿山茶花保湿微精华露

香奈儿运用专利独立微囊技术，打造出第一款蕴含山茶花精萃油的新一代山茶花保湿微精华露。由于这项创新技术，在配方核心中加入活性因子微囊，从而将活性成分完好封存，于使用时迸发出强大纯粹的润泽功效。拥有亲肤性的独立微囊，能够于肌肤深处释放出珍贵的山茶花活性成分，提供持久水润与密集丰盈功效。独特的配方质地，呈献全新感官享受。

5、娇兰保湿精华露

来自时尚之都法国的娇兰多年来一直是备受女性青睐的高端护肤品牌，它将水视为肌肤之源，此款保湿精华露将娇兰创世推出蓝金水合复合物融入精华液中，不仅能净化细胞水，重启水分流动，更能高效保湿，为肌肤注入源源活性水源，让肌肤时刻保持水润饱满，如此卓越功效，MM们怎能不爱！

6、娇韵诗恒润奇肌保湿精华液

娇韵诗恒润奇肌保湿精华液融合植物精萃与保湿高科技，卓效四层递进，实现“外层吸水、表层锁水、里层活水、深层蓄水”，肌底水库持久满仓，水润逾越四季。使用前轻轻摇动，使水油双重质地充分混合，不仅迅速释放高效水溶性和脂溶性精华能量，更易于肌肤快速深度吸收，带来高效补水的惊喜！

7、芙丽芳丝沁润舒缓精华液

敏感肌MM们挚爱的经典护肤品牌芙丽芳丝一直都以超温和配方著称，更帮助无数女性解决了肌肤敏感问题，这款沁润舒缓精华液蕴含甜茶叶精华，搭配透明质酸，能够迅速改善敏感肌泛红、粗糙、干燥状态，调养肌肤至安定平衡的健康状态，绝对是超级理想的一款精华液！