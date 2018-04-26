偶练小哥哥还是隐藏的美妆博主

导语：《偶像练习生》最终出道男团NINE PERCENT凭什么这么火？这九人除了帅气可爱、青春洋溢、台上“小狼狗”台下“小奶狗”，还都是隐藏的美妆高手，对于美白这件事绝不含糊，就连女生都羡慕他们白亮的奶油肌。（来源：yoka）

《偶像练习生》最终出道男团NINE PERCENT官博终于正式营业啦，还晒出了蔡徐坤、陈立农、范丞丞、Justin、林彦俊、朱正廷、王子异、小鬼、尤长靖在美国集训的合照。

九人春日园游会，一群帅气又可爱、青春洋溢的“小奶狗 ”和“小狼狗”，酷炫有型，可奶萌可奶酷。舞台上光芒四射舞台下拼命努力，还拥有白嫩的“奶油肌”，怎能不迷倒一片呢。

蔡徐坤微博粉丝已经破700万了，就连导师李荣浩也关注了他，坤坤发博说“染个黑发当700万福利怎么样”？

1998年出生的他身高182cm，台上“小狼狗”台下“小奶狗”，腿长手美脸精致。不过小七更在意的是他清爽干净、白嫩的奶油肌，脸上都没有什么瑕疵，太让人羡慕了！

蔡徐坤素颜皮肤又白又亮，而妆后又很魅惑，很多粉丝都说为什么坤坤的皮肤比我还好！

1996年出生的小哥哥朱正廷了解一下，身高183cm，8岁学中国舞，12岁芭蕾舞，16岁现代舞，以中国舞专业第一的优异成绩考入上海戏剧学院。有着扎实的舞蹈功底，收放自如。

人美腿长气质仙，唇红齿白笑容甜，12岁就有了8块腹肌，再加上朱正廷跳舞时的身姿，被粉丝称为“人间仙子”。仙子妥妥的肤白气质佳，就连素颜皮肤也是那么通透白净。

仙子的颜值、好皮肤、好身材也是公认的，就连直男都表白，“素颜怎么这么水润，像刚敷完面膜一样”。

毕竟他们在大厂录制《偶像练习生》期间，朱正廷带了500多片面膜，期间还买了几百张，每天敷2-3片，带着范丞丞、Justin一起敷面膜，每天都是精致的猪猪男孩儿。

佛系养生boy王子异，每次出场打招呼的方式都是“BOOGIE王子异”，外加手势~酷的bro，“和巴比龙一样具有着吸引力”。

酷bro王子异还非常注重养生，参加《偶像练习生》带了很多瓶瓶罐罐的保养品，喝维C、喝薏仁、吃枸杞、常补脑~

他也分享过自己的护肤方法，生活习惯很重要，保证充足的睡眠，多喝水，多吃水果蔬菜。清洁也很重要，多给皮肤补水，用适合自己的护肤品，保持愉快的心情。

陈立农说想要美白，王子异说“维生素C有美白的作用”，哈哈哈哈哈王子异可能是维C推广大使。

对于农农想要美白，9人在美国又玩又shopping又集训，粉丝也是操碎了心，“一定要擦防晒”、“记得用美白产品”！

美白，应该是肌肤的整体白皙，水润度和亮泽度充足，且肌肤紧致有弹性的综合体。在此基础上，选择适合自己、且拥有高科技手段、医美级别的美白护肤品。

对于常见的美白淡斑误区，千万不要入坑被忽悠！

误区1：以为美白就是淡斑，淡斑就是美白。

正解：美白注重追求肤色的均匀与白皙，以抑止的方式，拦截形成中的黑色素，或以补充角质水分促进细胞更新、导引表皮细胞脱落的方式，代谢黑色素而达到透亮匀白的肤色。

而斑点是由数个黑色素母细胞囤积而成，如果只是全脸涂抹上美白保养品，整体肤色变白，那么斑点也只是相对变淡，在视觉上，与脸部肌肤的色差现象并没有改善。因此，对于斑点护理，必须对症下药，进行局部淡斑护理。

误区2：没有色斑的肌肤不需要美白保养

正解：肉眼看不到色斑，并不表示皮肤上没有色斑。色斑的形成是日积月累的，在它的初始阶段，肉眼无法辨别，但是当肉眼能够看出色斑时，色斑其实已经很严重了。此外，通过紫外线照相机可以更清楚地看到肉眼看不到的色斑。因此，即使看上去没有色斑的皮肤，也需要进行美白保养。

误区3：肌肤美白不需要保湿

正解：美白的过程其实也是皮肤更新和清洁的过程，而去除掉老化的角质层会让皮肤比较干燥，而干燥的皮肤很容易产生黑色素，所以需要及时地补充营养和水分。要想拥有白皙透亮的肌肤，保湿是基础。

误区4：过分追求美白却不防晒

正解：大部分黑色素都是由阳光中的紫外线引起，如不养成涂抹防晒产品的习惯，还会造成美白无效。美白要从内而外，让肌肤重新焕发光彩，同时也需要从外而内保护肌肤免受外界刺激伤害。防晒就是一年四季必须做的美白头等大事。