拥有周冬雨刘亦菲的氧气肌 彻底跟黄皮说拜拜

导语：“会呼吸”的肌肤是指肌肤充满弹润感，同时没有暗黄或者是雀斑的困扰。比如在你脑海中仙女是不是每次出场都伴随着仙气，肌肤更像从内发出光泽一样……（来源：海报网）

很多女孩都会好奇，为什么有的女明星比如刘亦菲、周冬雨和林允的皮肤看起来就那么好。

甚至很多素颜照片都透着光一样，上妆效果也是毫不明显，走向你的时候更是仙气逼人，其实答案就在于她们“会呼吸”的好肌肤上！

仙女是不是每次出场都伴随着仙气，肌肤更像从内发出光泽一样……

什么叫肌肤“会呼吸”

“会呼吸”的肌肤是指肌肤充满弹润感，同时没有暗黄或者是雀斑的困扰。比如在你脑海中仙女是不是每次出场都伴随着仙气，肌肤更像从内发出光泽一样，好像是透明的陶瓷肌，却没有白石膏一样的死板，刘亦菲和周冬雨都属于这一类好肌肤。

只要美白就可以吗？NONONO！

想要同款好肌肤而不是执着美白就可以的，因为太多女孩追求肌肤美白而忽视了祛黄，其实这两者之间有本质的区别哦！

是什么导致肌肤泛黄

阶段性的肌肤暗沉、泛黄很可能是因为肌肤缺氧造成的，而随着年龄的增长，肌肤含氧量会越来越少，肌肤泛黄、暗沉、没有生气，这些都是肌肤缺氧的后果，我们的肌肤在30岁时，含氧量就会减少25%，50岁时，更要锐减50%以上。

要知道，空气中的氧进入到肌肤的比例仅为1%，想要奢望皮肤能自己补氧简直不可能，除了多吃补氧的食物外，我们还能通过护肤品进行肌肤补氧，让它们携带的氧气通过血液循环进入皮肤。如果你的皮肤有明显的暗沉、粗糙、角质增加等缺氧症状或有老化现象产生，那么对皮肤表层的补氧改善是有必要的。

补氧关卡1：暗疮

肌肤看起来不干净或者是有暗疮，就是肌肤缺氧的现象，尤其面临重大事件或要出席重要场合时，肌肤冒出几颗痘痘甚至会爆发大面积的暗疮，严重缺氧时你该怎么做呢？

事实证明，压力本身就是导致暗疮的重要因素。一直处于压力状态时，皮质醇会分泌过剩，肌肤过于油腻，很容易引发暗疮。

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解决方案：

舒缓、镇定肌肤，使用天然抗炎成分的有机润肤霜，如绿茶、洋甘菊成分。此外，使用物理防晒成分（如氧化锌）的防晒霜，也可以有效控油，是不错的选择。

补氧关卡2：营造新的保护膜

对于暗沉的肌肤，首先要做的便是深层清洁去除老化角质。选择一些含有代谢老废角质的洗面乳，温和地洗脱老废角质，能有效唤醒肌肤。

其次才是选择用较天然的美白精华产品，可以帮助调理敏感肤质、修护改善情绪压力，有效对抗由外部环境和内部压力造成的黑色素形成，预防肌肤光老化及提升免疫力，让压力下的肌肤远离色斑困扰。

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补氧关卡3：使用热能面膜

热能面膜通过热能深度净化毛孔，像洗过蒸气浴一样，当然泡泡面膜也能够达到这种效果。特别适合肤色黯沉、触感粗糙的30+女生哦！

补氧关卡4：按摩

1、将2滴香氛精油和乳液或补水面霜混合，手掌混合均匀，浓度以稍稍产生一些粘稠感为宜。

2、将用体温温暖过的产品均匀涂抹在两手手掌上，轻轻按压两颊，然后放开，如此反复多次。

3、将一只手掌放在下巴处，另一只手掌放于额头处，轻轻按压后放开，直到产品完全被吸收。

4、如果肌肤油分特别多，泛油严重，可以在T区单独使用吸油面膜。

补氧关卡5：促进血液循环

按摩本身就已经能够加速皮肤中的血液循环了，如果再添加了有活颜效果的成分，如天然植物精华、红酒微粒等，就更能起到提升肌肤温度，红润肌肤的功效。