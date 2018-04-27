吴昕素颜登热搜 网友表示“这样打脸疼吗？”

导语：要让脸部的血液得到很好的循环，加速护肤品的吸收，才能真正让脸部肌肤光滑而且焕发出好气色，所以在涂抹护肤品时，搭配正确的按摩手法至关重要！（来源：海报时尚网）

最近快乐家族新闻不断，先是谢娜回归快乐大本营的录制，自黑变胖不少，后又有吴昕素颜登上热搜，化身美妆博主，成功的吸引了一票网友的关注。

视频中，吴昕直接用眼罩来当发箍，十分随性。不过，素颜出镜的她跟化妆区别不大，整个人看上去很清纯。

但是这组视频中，吴昕对自己的脸可以用“虐待”两个字来形容了，不但用嘴咬开瓶盖，涂抹护肤品的时候也下手“特别狠”。

网友都心疼的问到“这样打脸真的不疼吗？”。

好气色，所以在涂抹护肤品时，搭配正确的按摩手法至关重要！

明星直播护肤从范冰冰、景甜到林允，都是教科书级别的选手了，吴昕的护肤方式虽然夸张，可是并不是最可取的哟！

尤其是拍打式按摩手法，如果你是敏感肌肤这么做可是要“打肿脸”或者是加重过敏现象的。

护肤Tips

那么你该如何为肌肤按摩呢？今天海豹君就为你好好说说肌肤按摩这点事！

好气色，所以在涂抹护肤品时，搭配正确的按摩手法至关重要！

不同肤质按摩法也不同

要让脸部的血液得到很好的循环，加速护肤品的吸收，才能真正让脸部肌肤光滑而且焕发出好气色，所以在涂抹护肤品时，搭配正确的按摩手法至关重要！不同肤质和部位，按摩手法也是大有不同。

油性肌肤排毒按摩手法

取适量产品然后双手姆指托住两腮，中指无明指将美容液在下巴处中间向两边至耳后用力（感觉酸疼为佳）这样的路线5次，在耳后的时候可点按几下。

额头的方法亦同，两颊也是由鼻中分别向两边有力度的按压至吸收。这样，会使淋巴排毒系统畅通，有效成份通过排毒手法将皮肤内的毒素通过淋巴系统排出，醒肤同时净化血液。

中、干性肌肤弹指按摩手法

这是一种很舒适的按摩手法。先将按摩液于面部五点打圈按摩，然后快到吸收完的时候，双手四指（除姆指）的指背轻弹肌肤约2分钟，可从下至上，一点一点的，但要避开眼睛。

这样除有助于吸收外，还可加倍的使骨胶原渗透到肌肤的有棘层与透明层至基底层，补充肌肤胶原，肌肤更Q更光泽！

面部部位按摩法：眼部肌肤

祛纹紧致按摩手法

将精华液滴1滴于两个无名指，于眼部下方的肌肤由外向内轻轻点按，再绕到上眼内角继续轻轻点按，至上眼外角做个提升的动作，连续5次，这样做可改善及预防眼袋的出现。

如果不幸出现眼纹，则于细纹处，由下向上垂直细纹的地方轻轻打圈按摩至吸收即可！基本上，做一次就可见到明显效果！

额部按摩手法

Step1：两手拇指从眉间向上，再由双手食、中指自鼻梁沿眉头向上达额头两侧做螺旋式按摩数次。

Step2：用手指按住眉上缘的皮肤，并向上移动手指，同时有意识地不让眉毛上移，达到额头皮肤绷紧，默数到6，随即放松，共做3次，这样可增加额头肌的弹性，防止额纹出现，并可保持眼眉的自然活力，使双眼睁的更大。

颈部按摩手法

抬头，略侧向左，先用右手拇指、食指拿捏右侧胸锁骨乳突肌，从上向下反复3遍。此后，换左手。再用双手食指、中指、无名指三指腹紧贴在乳突上，沿着胸锁乳突肌如画圆圈似地从耳后推至锁骨内侧缘反复3遍。

然后头摆正，推左侧时，头尽可能地转向右，用右手食指、中指、无名指指腹推左侧，从耳后如画圆圈似地推至肩峰；推右侧时方法亦同，各3遍。此法可消除颈部皱纹。

唇部按摩手法

Step1：将少量的润肤油涂在嘴唇及周围，用双手食、中指做环形按摩，点地仓，人中，承浆穴1-2分钟。

Step2：上下嘴唇绷紧包在牙齿上，默数至6后双唇放松。此练习可防嘴部出现放射状皱纹。