日本女生的最新换季美容法 跟着做就对了

导语：换季后肌肤又作妖变得敏感干燥，说到美容，绝对要提日本女生，他们总是费很多心思让自己变漂亮，分享日本女生的最新保养肌肤妙招，学会这些真的受用无穷！（来源：爱丽时尚网）

白天和晚上用不同方式擦化妆水

我们都知道，保养手势几乎都是由下往上，这样抗地心引力的方式，保养同时拉提脸部肌肤，但很多日本保养品牌却主张白天要由上往下擦拭化妆水，因为上往下的方式，可以顺着毛孔，不会刺激肌肤，这样加强肌肤防护力。而晚上则是由下往上的手势，逆着毛孔擦拭，帮助保养品渗透度提升。

保养品涂到脖子有科学根据

很多女星都说，保养品都会顺道带到脖子，而日本女生这样做却是有科学根据的，因为脖子上有颈动脉和颈静脉，当你涂抹保养品到脖子上时，脖子会传递讯息到脑部，帮助达到自律神经的调节。

肌肤有问题时，多用化妆棉

很多人不爱用化妆棉，因为觉得化妆棉容易吸取过多的保养品，很浪费！但日本保养专家却说，当你肌肤有敏感或是痘痘困扰时，请多用化妆棉，这样比较卫生干净，上乳液手势以按压代替拍打，以免给肌肤过多刺激。

夏天用‘霜’是肌肤发亮的关键

很多人不爱用霜，尤其是夏季害怕黏腻，而日本美容专家则主张，夏季更该用霜，由下往上、由内往外，擦拭乳霜时，同时顺着淋巴流向，将堆积的废物一起排出，多用乳霜，不仅可以打造小脸，连肤色都会变亮！