“含有真金”的护肤品会让你变更美吗

导语：都说“珠宝是女人最好的朋友”，女人总是痴迷于各种blingbling的黄金发光体，手上戴的、脖子挂的都不够，还要掺进护肤品中，能消化掉就最好了！（来源：pclady）

就算老公跑了金子可跑不掉，黄金是女人们最忠实的伙伴，各家品牌也是营销奇才脑洞大开，把黄金做成金箔、做成24k纳米金渗入各种护肤品中，大量圈钱。这年头，不po一两张黄金面膜，都不好意思说自己是美妆博主啦！

ins上的超模们也很热衷于贴金面膜。对黄金的喜好，古今中外兴趣出奇的一致啊！

一推荐就断货的带货王范冰冰现身说法敷上黄金面膜，变身黄金女战士。

那施子今天就来扒一扒各家含金子的土豪味儿极浓的护肤品——

一般的面膜贴片主要成分就是：水+保湿剂+（油）+乳化剂+防腐剂+香料+广告里说的修护成分，不同的产品在这个公式的基础上或增或减。

那黄金做成的金箔在这里又是一个什么存在呢？

施子画了一张简图来说明金箔面膜的原理：

其实就是使用金箔保持皮肤温度系统，所以使用这类面膜脸部会发热，然后发热之后毛孔张开，促进有效成分只能向内吸收而不能向外挥发。

在金箔系列面膜的产品中，金箔主要是用在了面膜纸的材料上，这种金箔面膜纸一面是通透的紧贴面膜纸，方便面膜中的精华透过面膜纸接触面部肌肤，另外一面则是金箔的箔皮了，号称是能有效阻断精华成分的挥发，保持皮肤的保温系统，促进精华液的吸收。

所以，这个金箔的大分子是无法吸收的，贴金也只是一个形式哦。

而起到护肤作用的，主要还是靠面膜里的有效成分，比如烟酰胺、玻璃质酸和其他植物提取物，烟酰胺起的作用就是美白、抗衰老、消炎啦……整一个就是全能冠军。

01、A.H.C 24K黄金锡纸蒸汽B5玻尿酸补水面膜

A.H.C同样是来自韩国，而且属于美容院级别的高端品牌。A.H.C深谙贵妇们的心理，在黄金系列三下足了功夫。

和以前的面膜冷敷不一样，今年主打热敷，打开皮肤毛孔，促进精华液的吸收。而怎么热敷，就是用金箔来做文章。功能原理宝宝们可以参照上文提到的VIVLAS面膜，金箔作为面膜纸材料，阻止隔断精华液的挥发，同时保持皮肤的温度系统。

A.H.C面膜贴片的价格大概是100元5片，价格和VIVLAS茶秘系列面膜差不多，面膜成分主打玻璃质酸和维生素B5，主要是起到保湿作用，保持肌肤的水分。

他们家除了这款面膜还开发了一系列的含黄金成分的护肤品。这些单品中都加入了金箔，在使用过程中金箔会消失，只有纳米级别的才会被皮肤吸收。

02、JAYJUN黄金雪花黑面膜

这名儿是贵气十足的，价格从HK购入大概110多，折合下来，也是一片20左右出头的软妹币。JAYJUN家是出了名的三部曲面膜，不过这一次倒不走寻常路，先敷面膜，再加上一小支珍珠精华，只有两部曲。

这款黄金雪花黑面膜，顾名思义，由黄金面膜和黑珍珠修复精华液组成，具有美白和改善皱纹的双重功效，同时还能深层补水锁水，镇静肌肤。

大家先看一眼黑珍珠精华液的模样儿——

黑色的精华液里同样掺进了blingbling的纳米金，但是面膜纸倒没有那么服帖了，试用完的整体感受并没有什么过敏刺激反应，残余的精华也比较容易清洗，但是对于这个黑珍珠精华有点形式大于内容。

如果说刚刚的面膜片全都是有点形式的味道，黄金只是作为面膜纸参与到护肤中。那接下来说的这些护肤品可谓是开足马力，把黄金直接加入成分中，满满的土豪感扑面而来！

03、彼得罗夫奢宠塑颜黄金面膜

整个黄金面膜端上来就是黄金的即视感，金灿灿的，涂上脸更是壕气冲天，对得起六七百的软妹币。

产品宣传中含有24k纳米金，主要是为了加速传导，让有效成分更快深入肌底。下图成分中的CI77480就是黄金本尊哦！

同时，除了一些常规成分透明质酸、甘油等等，还有橄榄石成分来增强肌肤活力，舒缓放松；咖啡因对抗氧化，紧致肌肤。

加入黄金啊橄榄石等无机物的成分，可以说是奇才配方师的脑洞大开了，但是呢，也总有不少贵妇们买单。

04、娇兰金钻焕彩凝露

贵妇单品盘点怎么也不能漏掉的娇兰呀，同样是范冰冰公开过的私藏货，和其他略带鸡肋的单品相比，很多用过的宝宝反映都不错。小小的一支30ml左右，从HK购入大概500左右港币，想体验一把“贴金”的宝宝们，不妨入手一支试试水。

根据小伙伴用后反馈，这款凝露本来是凝胶的状态，一旦和皮肤接触，啫哩就会融成液态，里面的金箔随着皮肤升温，最后会变成细细的小闪粉，类似擦了SK-2小灯泡的那种效果。

保湿程度十分能评8分，肌肤滑顺程度能评8分，使用完之后再上彩妆，基本上是服帖的。

05、YSL瞬间无暇凝胶金钻妆前乳

再接下来的，就是杨树林家的瞬间无暇凝胶金钻妆前乳，同样是加入了黄金成分（CI77891），一拿在手上就营造出了奢华感。一上脸会有细微的小亮片（发光的可是小金箔呐，不过不凑上去细看看不出，不用担心出门会把路人都亮瞎哈）。嗯，是有钱的主儿，错不了。

上妆之前抹一点，很容易推开，应该是成分里加了硅油的原因。但是对于油皮宝宝来说夏天用它就难免油腻了，所以还是比较适合干皮的宝宝们使用，或者留到秋冬季节使用会比较合适。

06、TATCHA 24K金箔山茶花滋养润唇膏

7ml的小盒唇膏售价在200左右的软妹币，但是收到的时候捧在手心真的是赏心悦目！感觉值了！

不能含着金钥匙出生，还不能后天涂个金唇膏了。如果你也是黄金爱好者，冲着这精致的小圆盒和充盈着小金箔的膏体也砍手一盒呀。

这款唇膏含有的成分主要是山茶花油及角鲨烷，这些都是能够淡化唇纹的有效成分，滋润度和柔软度都很赞，对于一个颜值极高的唇膏来说，这已经是加分选项了。

07、玛丽黛佳黄金基底亮颜精华露

如果宝宝们的钱包没有那么鼓，想着反正那么贵我都买不起。不好意思啊，玛丽黛佳的这款精华露同样秉承了是金子总会发光的原则，它会让你的双眼放光，然后钱包里毛爷爷也花光光。

作为国货中的战斗机，199软妹币就能把这款黄金肌底亮颜精华露带回家。这款精华露主要用于妆前保湿，凝露的质地，官方宣称能有48小时的保持时效，搭配彩妆使用，能够告别浮粉和卡粉。

最后一点真相

黄金听着超级贵气，但其实一张脸能用的也不多，算下来也就一两块的成本，因！为！1克黄金能做成0.5平方米的纯金箔，加上后期还会添加各种杂七杂八的成分添加剂，所以估计给施子一百张脸也敷不完呀！

所以，从市面上比较火热的几份单品分析可以看出，加入黄金成分的功效真的是很难讲，更多是处于一种形式大于内容的营销位置，贵妇们购买使用之后的心理作用也大于黄金的实际作用。Anyway，买买买不就图一个开心嘛，要是买到了黄金还收割了快乐，何乐而不为呢！