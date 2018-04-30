火到不能没有的洗脸仪怎么用呢

导语：洁面仪的原理，很多人买的所谓的超声波按摩提拉，或者什么深层处理，改变肌肤状态。其实从简单来说，最开始入手的一款，一定是用来年轻肌肤清洁作用的。（来源：pclady）

洗脸仪怎么用呢

1、洁面仪的原理，很多人买的所谓的超声波按摩提拉，或者什么深层处理，改变肌肤状态。其实从简单来说，最开始入手的一款，一定是用来年轻肌肤清洁作用的。

2、选择洁面仪。在挑选洁面仪的时候，看好它的刷头，可以感受下触感，刷头是直接接触肌肤的，所以要刷毛头够细，且要看清一簇簇的排列是否整齐合理。在购买的时候不用一次买很多，开始只需要三个刷头，一个用，两个备用足够了。

3、旋转快慢可以交替进行。在选择洁面仪的时候要注意的就是首先是频率，也就是有快慢档区分，这个很重要，你也许觉得无所谓，用快档打出泡沫来，慢档进行清洁。且在不同的区域使用的速度也要有所区分，我们的脸颊部位和鼻梁鼻翼比较细嫩，要使用慢档，额头下巴鼻头部位可以快档来进行。

4、洁面仪最好不要用来卸妆，卸妆结束后才开始使用洁面仪，无论任何的卸妆产品，都不适用洁面仪来在肌肤打圈，有时候不仅洗不出脏东西，还容易让粉妆残留，毛孔堵塞，所以有妆容还是要卸妆的。

5、洁面仪洗脸要注意水温，和清洁的时候一样，可以用干净热毛巾捂脸，或者用温水湿润脸，打开毛孔，不至于让洁面仪过于简单粗暴的对待我们的肌肤。然后清洁完后洗脸记住不是凉水，要用温水洗干净，然后才是凉水再洗。

6、洁面仪不可以天天用，肌肤的深层清洁也不是经常用的，物极必反，不要过于嚣张的考验肌肤的弹力。三五天用一两次，视肌肤情况而定，不要过于频繁，不仅会很容易让肌肤下垂失去弹力和光泽，而且有可能变油田。

7、清洁工作做好。刷头每次用完的时候一定要清洁，在流动的水下冲，不要用手来揉搓，都知道手指没有那么干净的。而且每次使用前也要清洗，无论盒子多么的卫生，都是会脏，尤其是刷头很细的毛，很容易会对脸颊毛孔进行污染，即使这样，刷头也不要用超过三个月就要更换。

8、洁面仪用后是要用收缩水，在我们脸洗干净后用凉水冲脸后，还是要用收缩水，帮助肌肤来收缩好毛孔，用完洁面仪后还可以用按摩的精华来帮助肌肤细腻和修复。