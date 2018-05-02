孙怡牌的“晚安护理”教程 一次能省3000块Spa钱

导语：孙怡前几天在小红书说自己分享不出来什么，但其实芭姐想说，你不用种草，你的每一次出现就是种草！白嫩、细腻的肤感从脸部蔓延到全身，别说是老公董子健倾心喜欢了，芭姐和粉丝们也爱慕万分。听说，竟然是因为她睡前护理做得好？（来源：时尚芭莎）

精致女孩孙怡

睡前真的好多护理！

孙怡的肌肤一直是水嫩系的代表，但凡出现在大众视线，就能成为焦点。但你以为人家是白来的好皮肤吗？No！

秘密在这儿！人家不仅日常护肤用心，连睡前都要细心养护。对于睡觉这件事，人家可是用了心的！唇膜、面膜、发膜一个都没少。

对你来说，睡觉可能仅仅是睡觉，补充精神。但是对孙怡来说，睡觉更是一个极佳的美容时机。看这分享的频率，想必也是一位不断在探索新面膜的小红薯一只呢！

除了面膜之外，还会分享一些健康的小零食。富含丰富VC的即食柠檬片，确实是少女们嘴馋时候的好选择。

今天也追随孙怡的脚步，为大家带来了一系列的睡前护理，在我们每晚睡觉的时候，不能白白的睡过去，要用一样的时间做更多的事，比如变白、比如变嫩。

睡觉本身就是护肤 充足睡眠排在首位

好处一：生成胶原蛋白

胶原蛋白可是肌肤保持Q弹的大功臣！睡着的时候，体内分泌的细胞激素会刺激胶原蛋白的生成，让你的肌肤一觉醒来更加饱满充盈。

增强肌肤防御力

良好的睡眠能够增强身体免疫力，得到充分休息的皮肤，对抗外界刺激和伤害的防御能力也会相应增强呢！

让肌肤饱满红润有光泽

睡眠可以帮助加快体内血液流动，促进循环代谢，让皮肤的细胞得到足够的养分，想皮肤差都难哦。

增强肌肤抗氧化能力

熟睡时分泌的褪黑色素能够帮助身体自我修复，可以有效对抗肌肤炎症、空气污染以及紫外线的损伤。

睡前做好这些护理 第二天起来肌肤最嫩的人是你！

步骤一：唇膜

晚间是最好的护理唇部时间，白天我们涂口红、出门晒太阳，对于唇部的肌肤都有一定的伤害。导致唇部失水、变粗糙等问题，所以晚上我们就要利用唇膜来给予唇部肌肤充足的水分和养分。

步骤二：面膜

在选择面膜的方面，芭姐表示一种开放式的态度。你可以按照自己的需求选择最适合自己的面膜，不管是贴片式也好，涂抹式也好，只要是你用着舒服的都可以。但芭姐唯一想强调的就是，不要偷懒，因为外界原因而不去做，那就不行了。

步骤三：眼膜

眼部是俗称的“沙漠地带”，没有皮脂腺、汗腺肌肤薄嫩。是正常脸部的十分之一，而且平均每天眨动25000次，所以是最容易衰老的位置。睡前加涂眼霜，是你每天必不可少的事，保湿+抗老。

步骤四：手膜

俗话说，手是女人们的第二张脸，手嫩手白真的很重要。你也不想说，一伸出手在视觉上看起来很粗糙、很干燥吧？不仅影响美观，还会影响到别人对你的好印象呢！所以，睡前厚厚涂一层手膜也很重要哟~

步骤五：腿膜

芭姐认真的告诉你，日日敷腿膜真的能让肌肤白嫩有加，不用坚持很久只需半个月就能彻底帮助你脱胎换骨，肌肤如水一般丝滑。冬季选择比较厚的霜状，夏季选择清爽的乳状即可。