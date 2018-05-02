为什么眼周肌肤总是比较暗沉？养眼操快做起来

导语：一双会说话的眼睛满满都是戏，有故事、有灵气，还能传情。但是眼睛是最容易老化并产生问题的地方，会说话的眼睛很吸引人，可是为什么每次照镜子都觉得眼周比较暗沉？（来源：yoka时尚网）

范冰冰眉目传情

Angelabay大眼电人

刘雯电眼

一双会说话的眼睛满满都是戏，有故事、有灵气，还能传情。但是眼睛是最容易老化并产生问题的地方，一般从25岁以后眼周肌肤就开始走下坡路，出现黑眼圈、鱼尾纹、眼袋、肉芽、浮肿等问题。所以，预防和护理是十分重要的，特别邀请了健康美肌顾问侯聪老师，来跟大家小仙女聊聊眼周保养的重点。

侯聪Kevin老师：健康美肌顾问 生活美学家

我们都知道眼周肌肤比较娇嫩。所以若保养不当就会出现很多小问题。并且现在大部分人因为生活不规律、睡眠时间不充足等，导致眼周微血管的静脉血液流速缓慢，血量增多而氧气消耗量提高，缺氧血红素大增的结果。从外表来看会使眼周肌肤暗沉，以及有黑眼圈的出现。

想要避免这种情况，首先要：预防大于改善。如果一旦已经出现了眼周肌肤黑色素沉淀问题也没关系，只要你坚持涂抹眼霜，并且认真做好提拉按摩功课，让眼霜最大程度发挥其作用，并配合良好的作息，就可以帮助眼周肌肤回复弹润白皙。

如果在涂抹眼霜时眼周略感不适，在确定肌肤没有破损部位的情况下可能会有两种情况，1、你的眼周肌肤太干了，突然用到眼霜吸收过快，所以有一点刺激。2、这个眼霜中的某种成分对你来说有所不适，涂抹一点在耳后，停留15分钟，如果无任何过敏反应，即可放心使用。

知道女生很紧张自己的肌肤，尤其是特别幼嫩的眼周更要得到呵护。我们还可以通过手动按摩的方法来养眼哦。

Step 1

先用大拇指按压眉头下的位置，但力度不要太大力，重复做三次。

Step 2

到了眉下的中央位置亦一样，但可加入拉提动作，有助减轻疲劳状态。

Step 3

之后则可向眼部两侧按压，作用可提升肌肤的紧致度，减少眼纹出现。

Step 4

最后，可用手掌轻压眼部两侧，令眼部周围肌肤全面放松。