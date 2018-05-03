你和少女肌仅差一步 最容易忽略的抬头纹苹果肌了解一下

导语：你和别人的少女肌可能就差一步！通常我们判断肌肤是否出现初老是根据额头的抬头纹，面部苹果肌是否松弛下垂来判断。（来源：yoka）

抬头纹指额部皱纹。多为横纹，竖纹较少见。大量失水、营养不良、用手摸的坏习惯、强烈日光刺激都可以导致抬头纹的发生。

我们护肤时最容易忽略额头那片区域，当你发现它出现轻微纹路时就要特别注意哦！

本身它比面部其他部位的皮肤会粗糙一些，不注重去角质和清洁的话，护肤品的吸收效果就没有预期的好，因此，做好去角质的工作，在护肤时，可以利用手掌温度，帮助护肤品吸收，还可以利用按摩手法保养额头，用无名指腹将额头的肌肤慢慢撑开，然后用另一只手的无名指轻轻按压，将抬头纹扼杀在摇篮里。

苹果肌并不是肌肉，主要是颧骨前的脂肪组织，“苹果肌”的位置是在眼睛下方二公分处呈倒三角状的组织，微笑或做表情时会因为脸部肌肉的挤压而稍稍隆起，看起来就像圆润有光泽的苹果。苹果肌随年龄增加后会萎缩，显得衰老。

其次，苹果肌的松弛下垂，也是肌肤老化更严重的表现之一，它是由于肌肤中胶原蛋白和水分的流失造成的。随着年纪的增长，肌肤锁水力下降，而胶原蛋白的流失也是加速，因此会出现肌肤下垂衰老的状况。

因此我们在护肤时，应当注意选择高补水效果和能够促进胶原蛋白生成的护肤品，帮助肌肤补充水分，提升肌肤的弹性，让肌肤重回弹润光泽的状态中。胶原蛋白得到补充，肌肤的新陈代谢也会加快，当皮肤角质得到了滋润，皱纹也就不会再出现啦。

另外，天气越来越热，针对爱出油毛孔粗大的妹子，及时做好清洁工作，并且利用收敛型的化妆水湿敷，帮助毛孔收缩，避免粗大的毛孔形成黑头，这也是要加强抗氧的功课之一。