拥有满水位的初恋肌才有异性缘 初恋脸的特征你有吗?

导语：如果我爱上你的微笑要怎么收藏怎么拥有-是不是不由自主的哼唱起来，现在什么女神、网美脸已经不够流行了，现在流行回到清纯的时候，大家都在说这叫初恋脸！而且拥有这种脸的女生好像都特别受异性的喜欢啊！拥有满水位的初恋脸特征你掌握了吗？（来源：爱丽时尚网）

初恋脸3大特征

1、嘴唇及笑容

拥有初恋脸特征的女生除了常把笑容挂在嘴边，而且一笑或者不笑时候都会有嘴角上扮的感觉，给人一种甜美感。再加上初恋脸的特徵当然就是年轻幼嫩感，这当然就少不了有个水润的嘴唇，看起来就有一股想亲下去的冲动了！

2、皮肤充满胶原蛋白

很多女生一直都追求锥子脸，瘦脸尖下巴，但是其实反而男生更喜欢蓬蓬感的水光肌双颊，白净的皮肤配上蓬蓬的双颊，就好像是中学生时代的样子，清秀而且充满胶原蛋白，看起来也很年轻很稚嫩。

3、卧蚕

笑起来凸出的卧蚕能加添几分可爱及无辜的气质，而且眼神也会变得柔和和可爱，就好像会笑的眼睛一般啊，所以即使本来没有卧蚕的女生在化妆时也会画上卧蚕让自己看起来更可爱而且有魅力。

保持肌肤满水位少不了的保湿霜

一年四季拥有满水位的初恋肌当然少不了必备单品保湿霜。在皮肤过敏期间最好停用一切有功能性的面霜产品，仅仅使用成分最简单的护肤品即可。肌肤处于“受伤”状态，功能性太多的面霜肌肤无法承受，反而还会再次受到刺激，所以简单的保湿已然足够。