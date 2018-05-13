油脂多毛孔大？这4个恶习你有没有

导语：不敢素颜的最大敌人就是毛孔粗大，谁也不想被草莓鼻柠檬脸打击自信心。所以只有对症下药你的粗大毛孔源头才能一一击破。（来源：家庭医生在线）

油脂多毛孔大5个恶习要看看

先来看看导致毛孔粗大的4大恶习：

清洁不彻底，撑大毛孔没商量

皮肤的表皮基底层不断地制造细胞，并输送到上层，待细胞老化之后，如不注意清洁皮肤，使其新陈代谢不顺利，无法如期脱落，致使毛细孔扩大。你的毛细孔被撑大的原因，就是没清除干净肌肤，污垢长期残留的结果。这与卸妆步骤不认真、执行不彻底有关。卸妆时，先用卸妆油卸除眼唇部位的彩妆，再卸掉脸部的妆。

一定不要忘了卸妆油乳化的步骤，用水浸湿手后，以顺时针方向在脸上画圈，彻底卸除残留彩妆。最后，用洗面奶清洗一次，以确保万无一失。另外，每周一次的清洁面膜也必不可少。

控油不及时，油脂泛滥毛孔“被淹”

过剩的皮脂堆积在毛囊里，膨胀毛孔，慢慢就会显得毛孔粗大了。通常是油性肌肤的人比较多这样的困扰。角质层太厚也是毛孔粗大的凶手。对于你来说，定期的深层清洁及去角质工作很重要，每天都要做到双重清洁。

先用洗面奶做基本清洁，洗完脸后，在脸上拍上化妆水做“二次清洁”。可选择含有收敛成分的化妆水，由下往上拍打，持续一段时间后会使毛孔看起来更细致，同时也具有抑制皮脂分泌的效果。另外，每隔三天使用一次去角质产品，如果角质不及时清除，皮肤分泌物无法有效排出。

抗老没趁早，肌肤松弛毛孔显真身

随着年龄增长，血液循环逐渐不顺畅，皮肤的皮下组织脂肪层也容易松弛，如果再没有适当的保养，会加速肌肤老化，毛细孔自然也越来越大。毛孔粗大是由于肌肤老化而引起的，因此抗氧化以及控制肌肤衰老速度是你的当务之急。

首先，每天早晚使用一些高营养滋润成分，同时具有收紧面部松弛肌肤作用的抗老精华和面霜，并配合按摩促进肌肤吸收。另外，改用滋润清爽、无刺激的毛孔紧致爽肤水也是必不可少的，以拍打的方式来帮助缩小毛孔。

不良生活习惯，缺乏护理毛孔无处逃

日常作息不规律，经常熬夜加班，抽烟喝酒，化妆习惯不当等。如再缺少适当的护理，将会越来越严重，毛细孔也越粗大。就算涂多少粉都遮盖不了粗大的毛孔，所以从今天起，养成良好的生活习惯，争取让毛孔无迹可寻。

毛孔粗怎么办？树立正确护肤观！

你的当务之急就是改掉这些妨碍肌肤健康的坏习惯，多使用正确的护肤方法。如果你坚持护肤保养，肌肤却没有丝毫改善的话，说明你的方法出了错，并不是大家都认为的“观念”中的护肤常识就一定是对的。比如，适当使用面膜能紧致肌肤和毛孔，但如果过度使用的话就会带来反效果。很多深层清洁面膜首先将毛孔撑大，才能深入毛孔将油分与脏污带出来。

分白头黑头选产品成分，针对性护肤

白头毛孔，即是堵塞型毛孔，毛孔表面被白色点点堵塞的情况，因为毛孔扩大，肌理紊乱，肌肤表面看上去干燥粗糙，鼻子以外、额头、下巴等皮脂分泌较多的部位也经常出现这种情况。

去白头产品应含：

1。同为油质的保湿清洁产品可有效溶解堵塞毛孔的皮脂和污垢。

2。在护肤品中添加促进皮肤细胞新生和更换的视黄醇成分、可温和调理肌肤角质代谢的水杨酸成分，都能有效防止阻塞型毛孔的产生。

去黑头产品应含：

1。含有植物性成分的磨砂剂、粘土、木炭等能够吸附污物的清洁产品。

2。含虾青素、白金纳米胶体、辅酶Q10等抗氧化成分的护肤品。

Tips 支招“瓷肌肤”

慎用鼻贴。鼻帖和撕拉式面膜比较适合黑头明显的人，它是靠外力对黑头进行强行的拔除，所以见效快。但这种方法不宜长期使用，因为总是撕扯皮肤，会减弱毛孔开合能力。还要注意，用镊子拔黑头时，所用的镊子等工具要严格消毒，否则会将更多的污垢带入毛孔。

保持皮肤水分充足。肌肤缺水，会使每个细胞都变得干瘪，细胞间缝隙增大，毛孔自然也变粗大了。所以，做好补水工作既可以让肌肤嫩滑，又有助于收缩毛孔。建议在抗老和美白的同时，也要选用一些高保湿产品。

温水、冷水交替洗脸。一般都使用温水洗脸，温水更能彻底清除肌肤的污垢。但用温水洗完之后，记得要使用冷水反复撩泼脸部20次左右。冷水能快速收缩毛孔，而且不会使脸部感觉干燥。

小编温馨提示：化妆水冷敷。同样利用热胀冷缩的方法，将纸膜用含有收敛功效的化妆水浸湿，并覆盖在脸部。再用手指轻轻按压，冷敷10分钟左右，能非常快速细致毛孔。