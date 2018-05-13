打造春夏桃花肌 经典美白嫩肤产品推荐

导语：哪个女生不想拥有亮白的肌肤呢，夏天到来之前，利用这个时间好好美白护肤，今天给大家安利一些经典美白嫩肤的产品。（来源：YOKA时尚网）

经典美白嫩肤产品推荐

很多女生都有一个共同的烦恼吧，那就是用了那么多美白产品，为什么效果还是不明显。其实很多时候原因是你没有选择出一款适合你肤质并且安全有效的美白产品。

希思黎植物美白亮采精华液

希思黎植物美白亮采精华液

奢华护肤品盛宴中NO1的宝座必然属于希思黎，它是在全球享有盛誉的最奢华和优雅的护肤品代表，一款含高浓度亮白成分的精华液，品质卓越、功效显著。多种植物亮白精华，从源头上抑制黑色素生成，净化肌肤。精纯维他命C有效淡化已有色斑，并促进胶原蛋白合成，增强肌肤弹性。精华成分有效减缓过敏。长期使用，令肤色如新生般亮丽，重拾明亮剔透。

Dream times M2梦幻三部曲

Dream times M2梦幻三部曲

作为经典护肤套装M2梦幻三部曲一经问世就在港台创下了超高的人气与绝佳的口碑，升级后的H3.0小分子体系拥有极好的吸收性，为肌肤24H强效高密布补水。自然光解提取嫩肤成分D-SPINO在滋养肌肤的同时，能够全方位提亮肤色，改善暗沉，色斑，迅速还原白皙无暇肌，就连美容教主也对Dream times升级后的这款明星套装极力推崇，不仅在台湾综艺节目中将她分享给众多圈中好友，更在微博中称她为“美白之王。”

佰草集新七白美白嫩肤面膜

佰草集新七白美白嫩肤面膜

以中草药及天然精华闻名中外的护肤品佰草集，一直给消费者最安全的肌肤护理。这款新七白美白嫩肤面膜萃集而成的“新七白”精华，质地温和细腻，能迅速渗透入肌肤，改善皮下微循环，促进细胞新陈代谢，去除老化角质，全面修护肤色不均，令肌肤美白细腻、宛若凝脂。

纪梵希净白焕能双重滋养面膜

纪梵希净白焕能双重滋养面膜

来自浪漫之都法国的纪梵希是全球女性挚爱护肤品牌，此款净白焕能双重滋养面膜更是成为当季最流行护肤产品，其100%纯棉质地，任何女性都可以放心使用，同时蕴含10次方级医学美白力与焕活力，让肌肤获得蜕变动力，仿若新生，让人怎能不爱！

雅诗兰黛晶透沁白淡斑精华露

雅诗兰黛晶透沁白淡斑精华露

集万千宠爱于一身的雅诗兰黛是全球护肤NO1品牌，此款晶透沁白淡斑精华露更是堪称最有效的淡斑精华液，它将高浓度的护肤精华成分直接深入肌底，直击黑色素源头，阻击色斑生成，淡斑功效日渐显著，MM们用了就会爱不释手！

SK-II环采臻皙防晒修护霜

SK-II环采臻皙防晒修护霜

神品级别的SK-II自问世以来就一直是所有女性梦寐以求的护肤首选，此款环采臻皙防晒修护霜是SK-II历经多年研究推出的护肤新品，已经推出也即刻成为炙手可热的护肤宠儿，其蕴含先进的Aura Bright Cocktail EX’美白复方及Pitera™，能够由表及里的滋养每一寸肌肤，同时提高肌肤的光感度，持续使用，惊喜护肤效果摆在脸上，帮助女性实现亮透白完美肌肤！