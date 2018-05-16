为什么别人白到反光 而你的美白只有浪费钱？

导语：进入炎热夏季了，肌肤保养就更加重要了。爱美的仙女们即使美了，还要更美，在这个追求变美永无止境的世界上，美白也是其中一大课题。（来源：爱丽时尚网）

你的美白只有浪费钱？

眼看就进入炎热夏季了，肌肤保养就更加重要了。爱美的仙女们即使美了，还要更美，在这个追求变美永无止境的世界上，美白也是其中一大课题。为什么其他女生美白那么简单，而自己却总是没有效用？原来是因为漏了这一点！就是按照自己的皮肤来做美白功序！

干燥肌美白

不同的皮肤也有不同美白方案，只有对症下药才能有成功作用。对付干燥暗沉的肌肤，保湿及滋润一定是美白的重点，先以加强保湿力为主要目标，再来就是可以在临睡之前敷上高滋润、保湿度的美白面膜，这样就能于翌日醒来拥有焕白肤色。

老化肌美白

老化了的肌肤最缺乏的东西就是胶原蛋白，这样皮肤即使涂再多的精华或是再怎么提亮，还是欠缺了透亮度，而且肌肤上的阴影位置更会使肤色整体拉得很暗沉不健康，这时需要的就是含抗老成分及高胶原蛋白成分的美白产品来加以改善。

暗沉无光泽压力肌美白

繁忙的工作、无形的压力都会使皮肤变得暗沉无光泽，因为压力会增加体内的自由基，使肌肤呈现慢性发炎状态，连带抵抗力都会变弱，这样暗淡无光的肌肤除了可以选择以纾缓为主的美白产品之外，更重要还是放松心情，调整好饮食及睡眠质素才是根本。

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娇韵诗清透润白淡斑亮肤精华乳

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