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告诉你消灭姨妈痘的12款神器

告诉你消灭姨妈痘的12款神器
2018年05月17日 17:35 新浪时尚
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　　导语：痘痘面前人人平等！无论是明星还是身边的小闺蜜，说起这个从青春期就开始有事没事来骚扰下我们的“小讨厌”，想想就都是眼泪哦。（来源：瑞丽网）

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　　好不容易熬过青春期，想着终于可以和痘痘挥手再见，结果这“念旧”的家伙还总喜欢有事没事的来骚扰一下，尤其是每个月“姨妈”到来的那几天，看看脸上突然冒出的大痘痘，就知道又要准备红糖水了。

　　那问题来了，明明自己不是痘痘肌，平时肌肤也是健康水嫩的不行，为啥一到姨妈期就被痘痘来聊骚呢？

　　“姨妈痘”跟内分泌脱不了干系。大部分都是在生理期前3-5天开始突然冒出几颗！对的，姨妈痘很有原则，只会几颗几颗的小规则冒出头来，一般来说都长在唇周、鼻翼、下颌角等地方。

　　这是因为生理期前女生身体内的黄体素增加，皮脂分泌与体温发生变化，过多的激素无法消耗，只能通过表皮释放出来，所以归根到底是受内分泌影响而产生的痘痘问题，所以集中在我们的下庭位置，而大面积爆发在脸颊、额头的痘痘不管是不是姨妈期爆发都和姨妈没有关系，这个锅必须要甩干净。

　　另外，姨妈痘还有一个显著特征就是大而痛！这是因为姨妈痘的外部成因所导致的。其实单纯的皮脂分泌过多并不会引发痘痘，而痘痘爆发的根本是这些油脂未能尽快清洁，导致毛囊皮脂腺导管堵塞，细菌感染导致的发炎，所以会产生红肿和刺痛感。

郑爽郑爽

　　对于抗痘这件事情，不仅咱们烦得要死，明星宝宝们也是秒“接地气”各种小妙招分分钟的贡献出一堆，尤其是小红书博主范冰冰还是少女本女陈乔恩，都是挤痘行动派，耿直的爽妹子更是来了个直播分享，挤痘过程。 但一方面挤痘痘是“技术”问题，清洁各项功课要做足。

明星也有痘痘烦恼明星也有痘痘烦恼

　　另一方面，挤出痘痘后一定要做好后续修护工作，避免二次感染。陈乔恩和郑爽就非常专业的贴上了痘痘贴。但即使这样还是很容易留下痘印。所以应该如何聪明的对抗“姨妈痘”这些祛痘神器真心可以GET！

林允林允

　　姨妈前 让肌肤不存“垃圾”

　　“刷酸”这个词对长期被痘痘困扰的妹子而言一定不陌生，而刷酸的最大功效在于：通过剥落肌肤让肌肤看起来很好！而实际上，长期用会导致肌肤角质层太薄让肌肤更脆弱。BTW，在5%以内的果酸或者水杨酸是人人都可以接受的；在姨妈前使用安全含有水杨酸或者果酸的精华既可以让肌肤安全，又可以一定层面上让肌表的老废角质尽快剥落，进而将姨妈痘扼杀在摇篮中。

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　　然后就是去燥，要知道所有的肌肤问题都和缺水有关，但针对姨妈期前的特殊肌肤情况，具有舒缓作用的植物系美妆单品不仅能够补水保湿，更能深层帮助肌肤去燥，修护肌肤因皮脂分泌过剩引发的炎症。

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　　不过，当痘痘真的冒出头来，还是要点涂式消灭TA，用干净的棉签点涂去痤疮的药物是非常聪明的办法。

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