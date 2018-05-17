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爱上天然 椰子油帮你变美的10种方法

爱上天然 椰子油帮你变美的10种方法
2018年05月17日 17:41 新浪时尚
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　　导语：不少姑娘都是椰子的忠实粉，想想在夏季在海边喝上一个冰凉的椰子确实惬意。椰子水、椰子奶、椰子糖、椰子鸡等等有关椰子的东西都想拥有。这时候怎么能少了椰子油，一股清流让你爱上椰子油的实用美容方法。（来源：爱丽时尚网）

一股清流 让你爱上椰子油的实用美容方法一股清流 让你爱上椰子油的实用美容方法
Alessandra AmbrósioAlessandra Ambrósio

　　维密天使 Alessandra Ambrósio 也是椰子君的迷妹儿，好东西要和闺蜜一起分享~

Gisele BündchenGisele Bündchen

　　传奇超模 Gisele Bündchen，随时都要靠椰子补充水分

　　变美方法1：卸妆

　　椰子油卸妆也是又干净又好用，倒出一些在化妆棉上慢慢擦拭脸部底妆，眼线、唇膏、睫毛膏、眉毛都可以轻松卸掉。（天冷的时候讲椰子油化开即可）

　　变美方法2：洗脸

　　可直接用椰子油洗脸，取一茶匙椰子油，在掌心融化并涂至整脸，将毛巾用热水洗净并挤干，敷在脸上30秒后再将椰子油擦干净即可。（如果感觉没有洗净可重复用毛巾敷擦）

　　变美方法3：高光

　　在涂完粉底后在脸颊上抹上一些椰子油，立马让你神采奕奕可爱动人。

　　变美方法4：唇膏

　　嘴巴干燥脱皮的时候，直接涂椰子油就可以滋润嘴唇，就算直接吃下去也没有问题。

　　变美方法5：保湿霜

　　洗澡或洗脸后取适量椰子油抹在身上和脸上，干燥的肌肤会感受到意想不到的效果。手上膝盖脚后跟手肘这些容易干燥起皮的地方都可以涂抹。不仅保湿效果超赞还有去皱的效果。

　　变美方法6：发膜

　　睡觉前将椰子油涂抹在发尾处，将浴帽带上，第二天将头发洗净，头发蓬松柔顺闪亮。日常吹完头发或起静电的时候也可以在发尾涂上椰子油。

　　变美方法7：改善黑眼圈

　　椰子油加咖啡渣当眼膜使用敷在黑眼圈上20分钟后洗掉，可以改善黑眼圈。

　　变美方法8：晒后修复

　　肌肤被晒伤之后赶快涂上椰子油吧！效果和芦荟胶一样！

　　变美方法9：按摩油

　　椰子油是做按摩时的极好选择，不会很油腻并且味道好闻舒服。刮痧时也可以用，洗澡前在身上涂椰子油，按摩5-10分钟再用沐浴乳可以让肌肤清理的更加干净还能保护肌肤。

　　变美方法10：洗手

　　椰子油还可以当做洗手液，既能清洗干净还可以滋润手部肌肤。

椰子油椰子肌肤
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