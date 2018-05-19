范冰冰真敢穿 还不是因为人家皮肤白

导语：有人问芭姐说：“皮肤白就可以任性？”芭姐答：“昂！对啊！你看范冰冰！”戛纳红毯的余温，至今还未散去。大家对于此次范冰冰的绿色裙装热议万分，想说：真的很敢穿！但凡她的皮肤黑一点，效果都没现在这么赞！（来源：时尚芭莎）

范冰冰亮相贾樟柯电影《江湖儿女》首映礼

范冰冰献身戛纳红毯

白嫩肌肤美成“吸光器”

冰冰亮相贾樟柯导演执导的主竞赛影片《江湖儿女》首映红毯，身穿琉璃金属色长裙，白皙的肌肤搭配红唇，吸睛又端庄。

360度怎么拍都美，亲身示范了一把白成闪光灯。除了这一身之外，还有一身绿色蛋糕裙的经典造型，更是白到让人惊叹呢！

范冰冰绿裙子造型

喏，这就是范冰冰前几天的绿裙子造型，层层叠叠的设计，高贵感十足。冰冰高高挽起的发髻，利落干净，宛如迪士尼动画中的公主本人。

周围的闪光灯闪个不停

周围的闪光灯闪个不停，摄影机“咔嚓咔嚓”的声音，就是大家对于冰冰这身衣着最走心的好评。红毯中的一抹淡雅绿真的Real特别。

冰冰白皙的肌肤

冰冰白皙的肌肤，在绿色裙装的衬托下，更为瞩目。而且不光是脸白哟，身体也是同款白呢！

皮肤白就这么任性？

但凡黑一点都Hold不住呢！

范冰冰的白皮肤

芭姐带你们近距离感受一下，范冰冰的白皮肤。阳光下散发出自然的光泽感，滑嫩白皙仿佛是牛奶一般。

流畅的肩颈线和完美的侧颜

流畅的肩颈线和完美的侧颜，都是白皮肤的辅助项，三者交织成就了公主一般的范冰冰。别说是网友们了，芭姐也是看的目不转睛，羡慕之情油然而生呢。

黑白色调的片子

在走红毯之前，随行摄影师也为她拍摄了大片，虽是黑白色调的片子却难掩她的白皙，好像是行走的反光板一般自带灯效。到底冰冰是如何把自己养护的这么白的呢？

冰冰白的很走心

不Copy一下说不过去！

防晒走点心

招数一：防晒走点心！

冰冰本人是很注重防晒的，从口罩到帽子全副武装，如此用心的严防死守，令紫外线侵害不到自己。仙女们看见了吧，防晒不仅是涂防晒霜，外部工具也不能省。

美白面膜别囤着

招数二：美白面膜别囤着！

美白面膜也是美白的一大利器，大家可以选择保湿+美白二合一的产品，敷面膜之前，记住先用化妆水轻拍脸颊打开肌肤通道促进肌肤的吸收力，然后再敷面膜，效果加倍。

美白精华坚持用

招数三：美白精华坚持用！

美白本就不是一蹴而就的事情，所以我们要耐心对待。选择含有熊果苷、维生素C、维生素E、烟酰胺等美白成分的精华，坚持每日使用，焕肤效果肉眼可见。

内服美白保养品

招数四：内服美白保养品！

除了外敷之外，内服也不可马虎。冰冰同款的百香果柠檬水简单有效，令肌肤白皙的同时还能增加身体的免疫力，何乐而不为呢！

美白不能盲从

肌肤不白亮也许是这些问题的锅

问题1：肌肤保湿能力弱

水分充足的肌肤，角质层充盈，看起来就会通透有光泽。若肌肤角质层缺水，角质细胞排列就会变得紊乱，光线无法穿透皮肤，视觉上就会没有光泽+显黑。

问题2：老废角质堆积

老废角质堆积在肌肤表面，也会让肌肤看起来十分粗糙。因为面部对光线的折射能力变差，看起来就会黯淡无光。这些老废角质的存在还会影响后续美白护肤品的吸收。

问题3：作息紊乱不规律

作息不正常会造成身体新陈代谢能力下降，影响黑色素生成与代谢，进而影响肌肤的通透性。

美白产品选错位

斑点、黑色素就来侮辱你的美！

法国娇兰

这款凝霜中含有法国娇兰创作出的蓝金保湿精萃的水合青春活能精华，能够为肌肤密集补水，令细胞中的水分上升，通透力增强。还能消除黯淡的肤色，白亮看得见！

lamer

美白分两步，效果更卓越哟~先用前导液镇定舒缓肌肤，改善肌肤的敏感和泛红，帮助肌肤提升吸收力为后续的美白面膜做准备。再用含有全新活力焕白酵素的美白面膜，提升肌肤的净白和柔嫩。坚持使用一周就能看见明显的效果。

filorga

这款产品中，还有8%的鲜活水溶性维他命C，质地清爽涂上脸颊之后毫无附着感，吸收也很快。另外其中还含有50多种活性成分用以抵抗肌肤衰老，美白的同时，肌肤上的小细纹、小干纹也平复很多。

shiseido

资生堂的这款美白祛斑精华液不光能精准淡褪色斑还能有效预防未来斑，由柒井吉野樱花凝萃而出的精华液，让你get到无暇、透白的肌肤。

SK-II

这款产品，拥有高水平的SPF防护指数和高保湿功效的同时，质地清爽、轻盈不黏腻，很好推开、吸收也很快。建议在妆前使用，妆容还能更服帖呢！

这下知道怎么才能Get冰冰的同款白嫩肌了吧？速速Follow起来吧！