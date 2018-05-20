吴昕防晒喷不停 张韶涵连头发嘴唇都防晒

导语：一到5月天防晒这件事就又要被拿来指正，虽然编辑每年都是反反复复的看关于防晒的内容，但说实话记住的非常少，一般都是用的时候再来翻，不过今年的防晒内容可被人民日报拿出来指正，同时#防晒做不对，看起来老十岁#的话题再次上到微博热搜。（来源：瑞丽网）

#防晒做不对，看起来老十岁#

一到5月天防晒这件事就又要被拿来指正，虽然瑞酱每年都是反反复复的看关于防晒的内容，但说实话记住的非常少，一般都是用的时候再来翻，不过今年的防晒内容可被人民日报拿出来指正，同时#防晒做不对，看起来老十岁#的话题再次上到微博热搜。

王丽坤Gal Gadot

防晒这件事可绝对不能称之为小事，同为1985年出生的素颜女神王丽坤和《神奇女侠》里的Gal Gadot素颜状态就可以明显看出来差距。

范冰冰

简单的来说欧美女生更加偏爱日光浴和户外运动，而阳光的长期照射会导致皮肤加速老化，而且亚洲女生的五官骨骼没有欧洲人那么立体，如果在同样的皮肤状态下也会显得更加干瘪显老。

范冰冰《极速前进》防晒技能

所以亚洲防晒女王范冰冰独创的防晒技巧开始走红网络，不过冰冰姐的防晒技巧可以说是非常物理了，如果没有范冰冰的颜值再包裹成这样绝对是海边大妈的脸基尼。

海边脸基尼

显然在户外范冰冰包裹成路人，但在镜头前有着白如反光板一般的皮肤也是让不少人大呼羡慕，不仅是白皙细腻，更是肤质看起来更年轻，要说物理防晒拒绝阳光，那么防晒单品一定是阻隔老化。

防晒喷雾随身带

防晒喷雾随身带 喷喷更防晒

吴昕推荐理由：轻薄不油腻

要说防晒喷雾质地轻薄不油腻，吴昕绝对是好示例，一般情况下面部或者身体的防晒喷雾还是不要喷到头发上，不然会让头发油腻打绺，而吴昕毫不介意的直接喷到头发帘上，可以说这款防晒喷雾真的超级轻薄了。

吴昕防晒喷雾

防晒喷雾的另一好处就在于喷喷更防晒，不管何时何地都可以拿来随时喷。

张韶涵推荐理由：含有积雪草镇定修复

张韶涵推荐理由：含有积雪草镇定修复

含有10000ppm的积雪草成分让防晒也变成了护肤品，张韶涵力荐这瓶防晒是因为防晒本身质地轻盈可以一瓶多用，用在面部，身体还有头发上，成膜速度也很快，同时含有的积雪草可以有修复镇定的功效，预防肌肤不会被晒黑。

张韶涵

防晒喷雾除去首要的轻薄之外，味道也是蛮重要的，如果是扑面而来的香气，每一次喷都会让人感觉到刺鼻，而这款防晒喷雾的味道就很小，这样就算对味道很敏感的人群也可以放心使用。

林允推荐理由：全方位防晒 脸部+唇部

户外运动360度防晒 别懈怠

林允推荐理由：全方位防晒 脸部+唇部

小红书最早的明星“老人儿“早就和大家分享了户外的防晒技巧，现在来不及滑雪不过应用到海岛度假也是不错的选择。

林允防晒推荐

首先户外的防晒一定要是高倍的，毕竟玩的时候不可能随时方便补涂所以SPF50是基础选择，除了面部，唇部的防护也很重要，紫外线会让唇部变干，出现脱皮的现象，少量的SPF15的防护唇膏也方便经常补涂，全方位防晒就是这么简单。

Pony日常防晒笔记 这些防晒买了不后悔

THANN紫苏防晒霜SPF30 PA+++

THANN紫苏防晒霜SPF30 PA+++

RMB208/40g

PONY推荐理由：纯植物配方，润而不油，不含酒精

来自泰国的纯天然植物护肤品牌THANN的这款紫苏防晒霜是最近新杀出来的黑马，纯植物成分不含有酒精，用起来十分温和，虽然是无油配方，但是也非常适合干皮们夏季使用，含有天然紫苏和白茶的成分，消炎镇定的同时还能抗氧化。

SHANGPREE 香蒲丽植物精华防晒霜

SHANGPREE 香蒲丽植物精华防晒霜SPF50 PA++++

RMB/250/35ml

PONY推荐理由：无油配方，水润保湿，轻薄易推

怕油的油皮们有福利了，这款防晒是无油配方清爽0负担，非常适合混油皮们使用， 纯植物精华安全不刺激，水润保湿，敏感肌也能使用，而且内涵很多天然的成分，可以有舒缓和镇定肌肤的功效。

嘉娜宝ALLIE矿物保湿防晒霜SPF50 PA++++

嘉娜宝ALLIE矿物保湿防晒霜SPF50 PA++++

RMB109/40g

Pony推荐理由：防水防汗，含美容液保湿、不拔干

夏天必须要有一款防水防汗的防晒霜，这款防晒霜完全不用担心脱妆，如果你害怕它太过吸附肌肤而拔干的话那你尽管放心，添加了玻尿酸和胶原蛋白的美容液成分，水润保湿，不会拔干。

开始防晒之前 有些问题你必须要搞清

首先我们要再次声明一下防晒不是指单纯的晒！不！黑！而是指防晒伤防老化！

要肯定的是防晒霜多少都会帮你防止晒黑，但如果你是晒黑一点都不可以的星人，就要尽量要选择物理防晒方式，比如打伞，套袖，全副武装会比防晒产品更管用。

防晒霜如果没有用够量或者没有启动时间都是没效果的。

防晒霜一般用在脸上要有一个硬币大小的分量，要是担心油腻的话尽量选择清爽型或者防护系数小一些的，但要记得及时补涂，同时重要的是防晒霜要在需要时提前半！小！时！涂抹，不要涂了就出门，那可以说就是纯浪费。

根据不同场景选择不同的系数的产品，不能一味求系数值。

很多人都知道SPF后边的系数是防晒的时间值，数值越大代表可以防护的时间越长，比如SPF20=20x10=200分钟，而SPF50则是500分钟。日常生活中选择30以内的就可以了而户外会选择50以上的，一般来说系数越高也会让人感觉到油腻度高一些，如果你害怕高倍的油腻感，可以选择喷雾型产品会感觉清爽一些。

防晒搓泥不是防晒的事儿，是手法问题。

防晒单品作为护肤的最后一步要给它一定的成膜时间，最好是在涂防晒以后的15分钟再来化妆。而且涂抹防晒的技巧是少量多次的手点拍在脸上，不要来回涂抹，这样有可能就会出现搓泥的现象，还可以利用彩妆蛋帮忙涂抹。

超人气防晒单品 入手也要拿对姿势

欧珀莱烈日防晒隔离液SPF50+PA++++

欧珀莱烈日防晒隔离液SPF50+PA++++

RMB210/60ml

推荐理由：耐汗、轻盈水润、无需卸妆

质地很细腻像乳液一般，延展性很好，作为SPF50的防晒霜来说涂抹后没有厚重油腻感觉，而且成膜很快非常服帖，后续上妆也不会出现搓泥的尴尬，内含抗氧化成分还能阻绝自由基对肌肤的伤害。使用普通的洁面产品即可清洗干净，不需要特意卸妆。

怡丽丝尔优悦活颜防护精华乳SPF30PA++++

怡丽丝尔优悦活颜防护精华乳SPF30PA++++

RMB250/35ml

推荐理由：不闷痘、润色提亮、适合干皮

这是一支集乳液、防晒、隔离三效合一的全能防晒。质地像乳液一般滋润不油腻，用在皮肤上完全不用担心，而且保湿度也很好，不会感到拔干的现象，用过的皮肤变得更加有光泽，就算最后素颜涂了防晒出门皮肤也看起来很细腻。

露得清防晒霜SPF50 PA+++

露得清防晒霜SPF50 PA+++

RMB139/88ml

推荐理由：物美价廉，防晒系数高，不含矿物油

便宜大碗这样的词汇应该就是形容这款防晒霜，高系数的防晒可以用作长期户外活动时使用，而且价格很合适，涂在身上也不会心疼，重要的是不含有矿物油就不用担心堵塞毛孔，就算油皮也不会感觉到黏糊。

Ultrasun优佳加强高倍防护防晒乳

Ultrasun优佳加强高倍防护防晒乳SPF50+PA++++

RMB208/100ml

推荐理由：无防腐剂、敏感肌可用、不泛白

来自瑞士的防晒品牌，这款防晒霜更加适合户外的长时间运动，是一款面霜、隔离、防晒三合一的单品，急着出门的时候可以不用擦面霜直接涂，不含有防腐剂，没有香精，就连敏感肌肤也可以使用。重点是不泛白，不会涂抹以后有大白脸的尴尬。

JM solution 海洋珍珠防晒棒

JM solution 海洋珍珠防晒棒

RMB88/21g

推荐理由：方便携带、随时补涂、防水

有了这款防晒再也不用担心安检了，随时拿出来就能涂的防晒可以说是非常方便了，透明的质地也不用你担心泛白的状况，不用担心厚重和油腻，使用起来很顺滑，零触感，而且曲线的弧度可以照顾到脸部的边边角角，十分贴心。