赵薇的眼睛怎么越来越美了？原来是因为

导语：如果说眼睛是心灵的窗户，那么赵薇的眼睛一定算得上是大窗户了！不仅大而美，还炯炯有神，不似常人有眼角纹。赵薇的护眼秘诀是什么？原来都是因为小四月！（来源：时尚芭莎）

赵薇的眼睛怎么越来越美了

赵薇凭什么是国民女神？

就凭那一双圆圆电眼！

小燕子

小燕子古灵精怪的形象一直深入人心，除了那豪爽单纯的性格吸引五阿哥外，想必还有那一双圆圆的电眼！每次犯错的时候，只要眨眨那双清澈的眼睛，五阿哥就原谅她了！

依萍

身世凄惨的依萍也靠那一双楚楚可怜的大眼打动了书桓，并将他的心牢牢抓住。那双圆圆的电眼向书桓传递着爱意，信任和支持。

《京华烟云》

《京华烟云》里的才女姚木兰不仅端庄大方，知书达礼，那一双大眼更是增添了木兰的一丝成熟，眼神里透露出对家庭、对事业，对国家的无奈与心酸。

因为有你 才越来越美丽

生了女儿小四月以后，赵薇的眼睛更美了！

生了女儿小四月以后，赵薇的眼睛更美了

和之前的宜喜宜嗔不同，现在的她眼中多了更多的柔情和母爱，整个人从眼睛散发出温暖的光。

现在的她眼中多了更多的柔情和母爱

可以感受到有了女儿之后，赵薇那双拥有母爱的眼睛更给她平添了许多魅力。有这样温柔的“不老仙妈”，芭姐真的嫉妒小四月！

不老仙妈

你也能让双眼越来越年轻

这些Tips必不可少！

做好眼部保湿

Tip1 做好眼部保湿

眼部的平时接触的化妆品较多，所以一定要做好清洁、保湿工作。可以定期敷眼膜，利用眼膜改善黑眼圈，眼袋等问题，但是一定要谨慎地选择适合自己的产品。

做好眼部防晒

Tip2 做好眼部防晒

眼部的肌肤厚度比面部肌肤薄，所以极其脆弱，因此眼部防晒工作一定不能马虎！同时在做眼部防晒的时候一定要注意眼部周围的死角，不要出现“漏网之鱼”！

选对眼霜

Tip3 选对眼霜

不同的眼霜具有不同的功能，大体上有祛干纹、补水、去黑眼圈和抗衰老等功能。但在选择时，一定要火眼金睛，岁数较小的仙女可以选择清爽型的眼霜，而眼部缺少的仙女可以选择滋润型的眼霜。

定期眼部按摩

Tip4 定期眼部按摩

小仙女们可以利用晚上睡前时间，定期就行眼部按摩，配合眼霜和按摩油，对眼睛进行极致护理，保持眼部娇嫩，同时还可以促进眼部血液循环，改善黑眼圈问题，解决细纹。

编辑推荐的护眼好物：

chanel

滚珠式精华液的配方蕴含智慧紧肤系列标志性活性成分3.5DA，可以有效提拉皮肤，击退浮肿暗沉！

优佳

这款针对眼部专用的防晒霜，可以给眼部独特的防晒护理，给眼睛一个更好的防晒罩！

科颜氏

科颜氏牛油果保湿眼霜富含牛油果树果脂、鳄梨油、维生素E。使用涂抹牛油果保湿眼霜时可感受水分释放而出，舒缓眼周干燥，帮助脆弱的眼周肌肤获得理想的保湿度，滋润眼部肌肤。

lamer

蕴含三种不同形式的品牌灵魂成分-神奇活性精萃，丰盈润泽的浓缩修护眼部精华霜，淡化黑眼圈，回复明亮、平滑和饱满弹性。搭配紧致焕采眼霜，日夜接力焕活双眸。