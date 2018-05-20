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赵薇的眼睛怎么越来越美了？原来是因为

赵薇的眼睛怎么越来越美了？原来是因为
2018年05月20日 09:34 新浪时尚
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　　导语：如果说眼睛是心灵的窗户，那么赵薇的眼睛一定算得上是大窗户了！不仅大而美，还炯炯有神，不似常人有眼角纹。赵薇的护眼秘诀是什么？原来都是因为小四月！（来源：时尚芭莎）

赵薇的眼睛怎么越来越美了赵薇的眼睛怎么越来越美了

　　赵薇凭什么是国民女神？

　　就凭那一双圆圆电眼！

小燕子小燕子

　　小燕子古灵精怪的形象一直深入人心，除了那豪爽单纯的性格吸引五阿哥外，想必还有那一双圆圆的电眼！每次犯错的时候，只要眨眨那双清澈的眼睛，五阿哥就原谅她了！

依萍依萍

　　身世凄惨的依萍也靠那一双楚楚可怜的大眼打动了书桓，并将他的心牢牢抓住。那双圆圆的电眼向书桓传递着爱意，信任和支持。

《京华烟云》《京华烟云》

　　《京华烟云》里的才女姚木兰不仅端庄大方，知书达礼，那一双大眼更是增添了木兰的一丝成熟，眼神里透露出对家庭、对事业，对国家的无奈与心酸。

　　因为有你 才越来越美丽

　　生了女儿小四月以后，赵薇的眼睛更美了！

生了女儿小四月以后，赵薇的眼睛更美了生了女儿小四月以后，赵薇的眼睛更美了

　　和之前的宜喜宜嗔不同，现在的她眼中多了更多的柔情和母爱，整个人从眼睛散发出温暖的光。

现在的她眼中多了更多的柔情和母爱现在的她眼中多了更多的柔情和母爱

　　可以感受到有了女儿之后，赵薇那双拥有母爱的眼睛更给她平添了许多魅力。有这样温柔的“不老仙妈”，芭姐真的嫉妒小四月！

不老仙妈不老仙妈

　　你也能让双眼越来越年轻

　　这些Tips必不可少！

做好眼部保湿做好眼部保湿

　　Tip1 做好眼部保湿

　　眼部的平时接触的化妆品较多，所以一定要做好清洁、保湿工作。可以定期敷眼膜，利用眼膜改善黑眼圈，眼袋等问题，但是一定要谨慎地选择适合自己的产品。

做好眼部防晒做好眼部防晒

　　Tip2 做好眼部防晒

　　眼部的肌肤厚度比面部肌肤薄，所以极其脆弱，因此眼部防晒工作一定不能马虎！同时在做眼部防晒的时候一定要注意眼部周围的死角，不要出现“漏网之鱼”！

选对眼霜选对眼霜

　　Tip3 选对眼霜

　　不同的眼霜具有不同的功能，大体上有祛干纹、补水、去黑眼圈和抗衰老等功能。但在选择时，一定要火眼金睛，岁数较小的仙女可以选择清爽型的眼霜，而眼部缺少的仙女可以选择滋润型的眼霜。

定期眼部按摩定期眼部按摩

　　Tip4 定期眼部按摩

　　小仙女们可以利用晚上睡前时间，定期就行眼部按摩，配合眼霜和按摩油，对眼睛进行极致护理，保持眼部娇嫩，同时还可以促进眼部血液循环，改善黑眼圈问题，解决细纹。

　　编辑推荐的护眼好物：

chanelchanel

　　滚珠式精华液的配方蕴含智慧紧肤系列标志性活性成分3.5DA，可以有效提拉皮肤，击退浮肿暗沉！

优佳优佳

　　这款针对眼部专用的防晒霜，可以给眼部独特的防晒护理，给眼睛一个更好的防晒罩！

科颜氏科颜氏

　　科颜氏牛油果保湿眼霜富含牛油果树果脂、鳄梨油、维生素E。使用涂抹牛油果保湿眼霜时可感受水分释放而出，舒缓眼周干燥，帮助脆弱的眼周肌肤获得理想的保湿度，滋润眼部肌肤。

lamerlamer

　　蕴含三种不同形式的品牌灵魂成分-神奇活性精萃，丰盈润泽的浓缩修护眼部精华霜，淡化黑眼圈，回复明亮、平滑和饱满弹性。搭配紧致焕采眼霜，日夜接力焕活双眸。

赵薇眼睛
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