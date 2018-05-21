夏季护肤“维稳”最重要 否则花多少钱都白搭

导语：要拥有真正的健康肌肤应该从肌底做起，保持环境良好空气品质才是治本的办法，不然每天花再多的金钱在保养品上也是无法根治肌肤问题，所以一定要从最基本做好继而再保养外面，这才是治标又治本的方法。（来源：爱丽时尚网）

保持家居空气品质

日常的空气污染除了影响呼吸道健康外，其实也会损害到皮肤，使皮肤变得敏感及老化等问题。很多女生认为平常单靠涂防晒、隔离霜或戴口罩就已经足够对抗污染物，但事实上这些防护的过滤效果都非常有限。要拥有真正的健康肌肤应该从肌底做起，保持环境良好空气品质才是治本的办法，不然每天花再多的金钱在保养品上也是无法根治肌肤问题，所以一定要从最基本做好继而再保养外面，这才是治标又治本的方法。

1、保持家居空气品质

建议可以于家里摆放空气净化器和加湿器，除了可以降低敏感症状外，也让一整天在外接触脏污的肌肤有修护的时间。

防晒隔离

2、防晒隔离

空气污染和紫外线对皮肤的坏处是加乘的，同时暴露在这两项因子容易使肌肤老化、过敏的情况更加严重。所以出门一定会擦两层防晒隔离霜，防晒除了能够减少紫外线对肌肤的伤害，物理性的防晒成分也能够隔绝空气中的一些脏污，减少皮肤直接沾附污染物质的机会。

卸妆清洁

3、卸妆清洁

空污对肌肤的影响主要来自于污染物质的沾黏性接触，因此一整天暴露在空污中后回家的清洁就特别重要。由于现代女生多有上彩妆的习惯，彩妆混合空污物质和脸部分泌的油脂汗水，容易造成肌肤老化和毛囊炎的情况所以卸妆清洁尤为重要。

加强保湿

4、加强保湿

在春夏季天气比较不稳定容易使肌肤过敏的这段期间，加强平时保湿修护的步骤，在容易脱皮或是泛红的地方使用修护抗敏的精华液，或使用面膜和较润泽的乳液加强保湿。

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