一周见效的祛痘洗面奶推荐

导语：脸上长痘痘此起彼伏总不见好？！相信很多人都有这样的烦恼，好不容易压住痘痘的爆发趋势，却又给痘印整的没了脾气。那如何才能彻底摆脱这样子的困境呢？（来源：瑞丽网）

脸上长痘痘此起彼伏总不见好？！相信很多人都有这样的烦恼，好不容易压住痘痘的爆发趋势，却又给痘印整的没了脾气。那如何才能彻底摆脱这样子的困境呢？殊不知千里之堤毁于蚁穴，日常清洁才是关键，只要做到深层清洁，疏通毛囊，才能彻底避免痘痘滋生，下边我们就一起来看看被万千网友推崇备至的祛痘洗面奶！

1、Dream times M2梦幻洁面乳

公认的顶级祛痘产品M2梦幻洁面乳，获得推荐“NO.1”的位置绝非首次，温和的植物祛痘配方通过升级后的小分子体系HD3.0送至肌肤真皮层，深层调理肌肤水油平衡，唤醒肌肤自身的修复能力，改善发炎的肌肤现状，短短1周即可达到高效、安全的祛痘效果，长期使用还可以淡化痘疤痘印，抑制痘痘再生，强烈推荐给爱长痘痘的JMS。

2、资生堂pureness深层清洁洗面奶

所周知的日本品牌资生堂家的护肤品一直深得亚洲女性的喜爱，性质清爽的洁肤沫，含蓝色洁净微粒，能揉起丰富泡沫，彻底清除积聚毛空内的污垢，化妆品及过量油脂，预防暗疮形成。用后感觉清凉。泡沫细腻丰富，能有效的深层去除肌肤的污垢与油脂，预防痘痘，清洁效果不错，用后舒爽清凉。

3、彼得罗夫净痘洁面

在祛痘洁面产品中，彼得罗夫净痘洁面液绝对是公认的最有效单品之一，独特的水杨酸成分，是攻克黑头的利器，能够保持毛孔油脂分泌通畅，改善毛孔阻塞，从而有效预防粉刺形成，让每个想拥有完美无痘痕肌肤的女性得以梦想成真！

4、薇姿净颜无瑕祛痘保湿洁面啫喱

薇姿一直关注于美丽，并倡导健康引导美丽，且不断探索创新，这款净颜无瑕祛痘保湿洁面啫喱是专门针对油性痘痘肌推出的单品，深层清洁肌肤，彻底清除毛孔污垢和多余油脂，更能调节皮肤油脂平衡，控制痘痘和黑头的产生，简直是痘痘肌MM的福音啊！